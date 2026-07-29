Roma, oltre 6000 immobili occupati: polemica utenze pagate dal Comune

🌐 A Roma torna al centro del dibattito il tema delle occupazioni abusive. Secondo una denuncia di Fratelli d’Italia, oltre 6000 immobili sarebbero occupati illegalmente e in almeno 1500 casi le utenze di luce e gas risulterebbero ancora intestate al Comune, con i relativi costi sostenuti dalla collettività. La vicenda riaccende il confronto politico sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, mentre si attendono eventuali verifiche e chiarimenti da parte dell’amministrazione capitolina.

Occupazioni abusive a Roma, la denuncia di Fratelli d’Italia: “Le utenze le pagano i cittadini”

Il tema delle occupazioni abusive torna ad animare il dibattito politico nella Capitale. A sollevare il caso è Fratelli d’Italia, che denuncia una situazione riguardante decine di immobili occupati e, secondo quanto riferito dal partito, anche il pagamento delle utenze da parte del Comune in diversi appartamenti.

La questione riguarda edifici sottratti al patrimonio pubblico oppure a proprietari privati e occupati senza titolo. Secondo la denuncia politica, in almeno 1500 casi le forniture di energia elettrica e gas sarebbero ancora intestate all’amministrazione comunale, con i relativi costi che graverebbero sul bilancio pubblico e, quindi, sulla collettività.

Si tratta di accuse che alimentano il confronto sulla gestione del patrimonio immobiliare romano e che potrebbero aprire la strada ad accertamenti amministrativi.

Oltre 60 immobili occupati nella Capitale

Secondo quanto reso noto da Fratelli d’Italia, sarebbero oltre 6000 gli immobili occupati abusivamente a Roma.

Si tratterebbe di appartamenti e immobili che, nel corso degli anni, sarebbero stati sottratti alla disponibilità dei rispettivi proprietari o del patrimonio pubblico, in alcuni casi da molto tempo.

Il fenomeno delle occupazioni abusive rappresenta da anni una delle questioni più complesse della Capitale, coinvolgendo sia edifici pubblici sia proprietà private e dando origine a numerosi contenziosi giudiziari e amministrativi.

Le situazioni possono essere molto diverse tra loro e comprendono occupazioni recenti, casi risalenti a molti anni fa e procedimenti di sgombero ancora in corso.

La contestazione sulle utenze

L’aspetto che ha acceso la polemica riguarda le utenze domestiche.

Secondo la denuncia di Fratelli d’Italia, in almeno 1500 appartamenti occupati abusivamente le forniture di luce e gas sarebbero intestate al Comune di Roma.

Se tale circostanza fosse confermata, le spese per i consumi verrebbero sostenute dall’amministrazione capitolina, con un impatto sul bilancio pubblico.

Al momento, tuttavia, la denuncia rappresenta una presa di posizione politica e sarà necessario attendere eventuali verifiche ufficiali da parte degli uffici competenti per accertare il numero effettivo degli immobili interessati e la situazione contrattuale delle utenze.

Un tema che divide la politica

La questione delle occupazioni abusive è da tempo al centro del confronto tra maggioranza e opposizione in Campidoglio.

Da una parte viene evidenziata la necessità di tutelare il patrimonio pubblico e i diritti dei proprietari degli immobili. Dall’altra, il fenomeno viene spesso inserito nel più ampio contesto dell’emergenza abitativa che interessa la Capitale e altre grandi città italiane.

Il dibattito riguarda diversi aspetti:

la tutela della proprietà pubblica e privata ;

; i tempi degli sgomberi ;

; la gestione del patrimonio immobiliare comunale ;

; il recupero degli immobili occupati ;

; l’assistenza alle persone in condizioni di fragilità abitativa.

Il peso economico delle occupazioni abusive

Le occupazioni senza titolo possono comportare conseguenze economiche rilevanti.

Oltre alla mancata disponibilità degli immobili da parte dei proprietari, possono infatti determinare costi legati alla manutenzione, alla gestione amministrativa e, nei casi in cui risultino ancora attive utenze intestate agli enti pubblici, anche al pagamento dei consumi.

Per questo motivo la verifica delle intestazioni delle forniture rappresenta un aspetto particolarmente importante nella gestione del patrimonio immobiliare.

Il patrimonio immobiliare di Roma

Il Comune di Roma gestisce uno dei patrimoni immobiliari pubblici più estesi d’Italia, costituito da abitazioni, locali commerciali, edifici destinati ai servizi pubblici e immobili di diversa natura.

La gestione di questo patrimonio richiede controlli costanti, aggiornamento delle banche dati e monitoraggio delle situazioni di occupazione irregolare.

Negli anni sono stati avviati diversi programmi di censimento e recupero degli immobili, con l’obiettivo di contrastare le occupazioni abusive e rendere nuovamente disponibili gli alloggi secondo le procedure previste dalla legge.

In attesa di verifiche ufficiali

La denuncia di Fratelli d’Italia riporta l’attenzione su un tema particolarmente sensibile per la città di Roma, ma al momento le informazioni diffuse rappresentano una ricostruzione di natura politica.

Per accertare il quadro effettivo sarà necessario attendere eventuali verifiche dell’amministrazione capitolina e degli uffici competenti, che potranno chiarire il numero degli immobili interessati, l’effettiva intestazione delle utenze e gli eventuali costi sostenuti dal Comune.

Nel frattempo, il caso rilancia il dibattito sulla gestione del patrimonio pubblico, sulla tutela della legalità e sull’esigenza di coniugare il contrasto alle occupazioni abusive con le politiche di sostegno alle persone che vivono situazioni di disagio abitativo.