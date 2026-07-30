Cina-Iran, Pechino avrebbe inviato centinaia di missili Manpad

🌐 Secondo fonti citate da Reuters, la Cina avrebbe fornito all’Iran tra 300 e 400 lanciamissili portatili antiaerei per rafforzare la difesa a corto raggio di Teheran. Pechino però smentisce: “Notizie completamente infondate”.

La cooperazione militare tra Cina e Iran torna al centro dell’attenzione internazionale. Secondo alcune fonti coinvolte nell’accordo, Pechino avrebbe inviato a Teheran centinaia di sistemi missilistici portatili antiaerei, conosciuti con l’acronimo Manpad (Man-portable air-defense systems).

La fornitura riguarderebbe un numero compreso tra 300 e 400 lanciamissili, per un valore stimato tra 60 e 70 milioni di dollari. L’obiettivo dell’Iran, secondo le ricostruzioni disponibili, sarebbe quello di rafforzare le proprie capacità di difesa aerea a corto raggio in un momento caratterizzato da forti tensioni regionali.

La notizia, tuttavia, resta contestata: il ministero degli Esteri cinese ha negato qualsiasi trasferimento di questo tipo, definendo le informazioni circolate “completamente infondate”.

Cosa sono i Manpad e perché sono importanti

I Manpad sono sistemi missilistici progettati per essere trasportati e utilizzati da singoli operatori o piccoli gruppi militari.

La loro funzione principale è contrastare velivoli a bassa quota, come elicotteri e alcuni tipi di aerei, offrendo una capacità di difesa rapida e flessibile.

A differenza dei sistemi antiaerei più grandi e complessi, questi strumenti possono essere spostati facilmente e impiegati in diversi contesti operativi.

Proprio questa caratteristica li rende particolarmente rilevanti negli scenari di conflitto moderni, dove la mobilità e la capacità di proteggere infrastrutture e unità sul terreno assumono un ruolo strategico.

L’Iran cerca di rafforzare la difesa aerea

Secondo le fonti citate nelle ricostruzioni dell’accordo, la richiesta iraniana sarebbe legata alla necessità di aumentare la protezione dello spazio aereo nazionale.

Negli ultimi anni Teheran ha investito molto nello sviluppo di sistemi missilistici e capacità difensive, puntando a creare una rete in grado di fronteggiare possibili attacchi aerei.

I sistemi a corto raggio rappresentano un elemento complementare rispetto alle batterie antiaeree più avanzate, perché permettono di coprire aree dove sistemi più pesanti possono essere meno efficaci o troppo vulnerabili.

L’eventuale acquisizione di centinaia di Manpad potrebbe quindi aumentare il numero di punti di difesa disponibili sul territorio iraniano.

Le accuse delle fonti occidentali e la posizione di Pechino

La ricostruzione dell’accordo arriva da tre fonti citate dall’agenzia Reuters, tra cui fonti di intelligence occidentale e un funzionario iraniano.

Secondo queste informazioni, Teheran avrebbe anche valutato modalità alternative per il trasferimento di materiali militari e componenti a duplice uso, compreso il possibile utilizzo di rotte terrestri considerate più discrete.

La Cina, però, ha respinto queste accuse.

Il ministero degli Esteri di Pechino ha dichiarato che le notizie relative alla fornitura di Manpad all’Iran non corrisponderebbero alla realtà.

La smentita apre quindi un confronto tra le informazioni provenienti da fonti di intelligence e la posizione ufficiale del governo cinese.

Un rapporto sempre più stretto tra Cina e Iran

Negli ultimi anni Cina e Iran hanno rafforzato i propri rapporti economici e diplomatici.

Pechino rappresenta uno dei principali partner commerciali di Teheran, soprattutto nel settore energetico, mentre l’Iran è considerato un attore importante negli equilibri geopolitici del Medio Oriente.

La collaborazione tra i due Paesi si è sviluppata anche sul piano strategico, in un contesto caratterizzato dalla contrapposizione tra Iran e Stati Uniti e dalle tensioni legate ai programmi militari iraniani.

Ogni possibile trasferimento di equipaggiamenti militari verso Teheran viene quindi osservato con attenzione dalle potenze occidentali e dagli alleati regionali.

Il nodo delle sanzioni internazionali

La questione delle forniture militari all’Iran si inserisce in un quadro internazionale complesso.

Teheran è sottoposta da anni a diverse forme di pressione economica e diplomatica, legate soprattutto al programma nucleare e alle attività militari regionali.

Eventuali trasferimenti di tecnologia o sistemi d’arma possono diventare un elemento di tensione con i Paesi che monitorano le capacità militari iraniane.

Per questo motivo, anche una fornitura di sistemi relativamente compatti come i Manpad può assumere un significato strategico.

Perché la notizia è rilevante nello scenario mediorientale

L’eventuale arrivo di nuovi sistemi di difesa aerea potrebbe modificare alcuni equilibri operativi nella regione.

La capacità di proteggere obiettivi sensibili da attacchi aerei è diventata una priorità per molti Paesi, soprattutto dopo l’evoluzione dei conflitti recenti, nei quali droni e velivoli a bassa quota hanno assunto un ruolo sempre più centrale.

Sistemi mobili e facilmente dispiegabili possono rappresentare uno strumento utile per aumentare la resilienza delle infrastrutture militari e strategiche.

Un accordo ancora da verificare

Al momento, la presunta fornitura resta al centro di valutazioni e verifiche.

Le fonti che hanno parlato dell’accordo sostengono che i sistemi dovrebbero arrivare in Iran nelle prossime settimane, ma non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul tipo preciso di armamento o sulle modalità di consegna.

La smentita della Cina mantiene aperto il dubbio sulla reale consistenza dell’operazione.

Il tema continuerà probabilmente a essere monitorato dagli osservatori internazionali, considerando il ruolo crescente della tecnologia militare negli equilibri tra Cina, Iran e potenze occidentali.

Nuove tensioni sulla sicurezza regionale

La vicenda dei presunti Manpad cinesi destinati all’Iran si inserisce in una fase delicata per la sicurezza internazionale.

Ogni rafforzamento delle capacità militari di Teheran viene valutato alla luce dei rapporti con Israele, Stati Uniti e altri Paesi della regione.

Se confermata, la fornitura rappresenterebbe un ulteriore segnale della crescente cooperazione strategica tra Pechino e Teheran.

Se invece la smentita cinese trovasse conferma, il caso diventerebbe un esempio delle difficoltà nel verificare informazioni legate agli accordi militari internazionali.

In entrambi i casi, la notizia evidenzia quanto la competizione tecnologica e militare continui a essere uno dei principali fattori di instabilità nello scenario globale.