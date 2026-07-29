Vito Tisci confermato al Settore Giovanile e Scolastico FIGC

🌐 Vito Roberto Tisci è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. La conferma, arrivata al termine del Consiglio Federale, premia oltre dieci anni di lavoro nel calcio di base e garantisce continuità a uno dei settori strategici della Federazione, chiamato a formare i giovani talenti e a promuovere i valori educativi dello sport.

FIGC, Vito Roberto Tisci rieletto presidente del Settore Giovanile e Scolastico

La Federazione Italiana Giuoco Calcio sceglie la strada della continuità. Al termine del Consiglio Federale, riunito nella sala “Paolo Rossi”, Vito Roberto Tisci è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente del Settore Giovanile e Scolastico (SGS), uno dei comparti più importanti dell’organizzazione federale.

La riconferma testimonia la fiducia della FIGC nei confronti di un dirigente che, nel corso degli anni, ha costruito un percorso caratterizzato da esperienza, competenza e attenzione allo sviluppo del calcio di base. Il nuovo mandato rappresenta un segnale di stabilità in una fase in cui la formazione dei giovani calciatori continua a essere considerata una priorità per il movimento calcistico italiano.

Una conferma che premia oltre dieci anni di lavoro

L’elezione di Tisci consolida un percorso iniziato il 17 dicembre 2014, quando fu nominato per la prima volta alla guida del Settore Giovanile e Scolastico.

Da allora il dirigente pugliese ha mantenuto l’incarico attraversando diverse fasi della vita federale, riuscendo a ottenere la fiducia di presidenti e commissari che si sono succeduti alla guida della FIGC.

Il suo primo mandato arrivò durante la presidenza di Carlo Tavecchio, per poi essere confermato durante il commissariamento guidato da Roberto Fabbricini. Successivamente ha ricevuto altre due riconferme sotto la presidenza di Gabriele Gravina, fino all’attuale rinnovo nel nuovo corso federale avviato da Giovanni Malagò.

La continuità alla guida dell’SGS rappresenta un elemento significativo per un settore che richiede programmazione, progettualità e investimenti di lungo periodo.

Il ruolo strategico del Settore Giovanile e Scolastico

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC svolge un compito fondamentale nello sviluppo del calcio italiano.

La sua attività non si limita alla crescita tecnica dei giovani calciatori, ma comprende anche la promozione di valori educativi, sociali e culturali che accompagnano il percorso sportivo di migliaia di ragazze e ragazzi.

Tra le principali aree di intervento figurano:

formazione tecnica dei giovani atleti ;

; sviluppo del calcio di base ;

; progetti dedicati alle scuole ;

; aggiornamento degli istruttori ;

; promozione del calcio femminile giovanile ;

; iniziative per il fair play e l’inclusione.

Si tratta di un’attività capillare che coinvolge società dilettantistiche, scuole calcio, istituti scolastici e comitati regionali su tutto il territorio nazionale.

Chi è Vito Roberto Tisci

Classe 1960, Vito Roberto Tisci è nato ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari.

La sua carriera dirigenziale si sviluppa lungo oltre quarant’anni di attività nel mondo dello sport, durante i quali ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo a livello regionale, nazionale e internazionale.

Nel corso degli anni ha maturato una profonda esperienza nell’organizzazione del calcio dilettantistico e giovanile, diventando uno dei dirigenti più autorevoli del panorama federale italiano.

La sua lunga permanenza nei vertici del Settore Giovanile e Scolastico testimonia la continuità di una visione orientata alla crescita delle nuove generazioni attraverso il calcio.

Gli incarichi ricoperti

Accanto alla presidenza del Settore Giovanile e Scolastico, Tisci ricopre numerosi incarichi istituzionali.

Tra questi figurano:

presidente del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ;

; componente della Commissione Calcio Giovanile UEFA ;

; membro del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della FIGC.

Nel corso della sua carriera è stato inoltre vicepresidente vicario del CONI Puglia, distinguendosi per l’attività svolta nella promozione dello sport sul territorio.

L’insieme di queste esperienze ha contribuito a consolidarne il profilo come dirigente con competenze organizzative e progettuali riconosciute a livello nazionale.

I riconoscimenti ricevuti

Il percorso professionale di Tisci è stato accompagnato da numerose onorificenze.

Tra i principali riconoscimenti figurano:

Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI ;

; Stella d’Argento al Merito Sportivo ;

; Stella di Bronzo al Merito Sportivo ;

; Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Si tratta di attestati che premiano il contributo fornito nel corso degli anni allo sviluppo dello sport italiano e dell’attività dirigenziale.

Le sfide del nuovo mandato

La nuova conferma arriva in un momento in cui il calcio giovanile è chiamato ad affrontare numerose sfide.

Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento della formazione tecnica, il miglioramento della qualità delle scuole calcio, la crescita del movimento femminile e la diffusione di modelli educativi sempre più inclusivi.

Grande attenzione continuerà inoltre a essere dedicata alla formazione degli allenatori e degli istruttori, alla tutela dei giovani atleti e alla promozione dei valori del rispetto, del fair play e dell’inclusione.

Il Settore Giovanile e Scolastico rappresenta infatti il primo punto di contatto tra migliaia di bambini e il mondo del calcio, assumendo un ruolo centrale non solo nello sviluppo dei futuri calciatori, ma anche nella loro crescita personale.

Continuità per il futuro del calcio italiano

La quarta rielezione consecutiva di Vito Roberto Tisci conferma la volontà della FIGC di proseguire lungo un percorso improntato alla continuità gestionale e alla valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi anni.

In un momento in cui il calcio italiano guarda con crescente attenzione ai vivai e alla formazione delle nuove generazioni, la stabilità ai vertici del Settore Giovanile e Scolastico rappresenta un elemento strategico per consolidare i progetti già avviati e svilupparne di nuovi. La fiducia rinnovata dalla Federazione conferma il ruolo centrale dell’SGS nella costruzione del futuro del movimento calcistico nazionale, attraverso un impegno quotidiano rivolto ai giovani, alle società sportive e ai valori che da sempre costituiscono il fondamento dello sport.