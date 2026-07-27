Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale dopo 16 giorni

🌐 Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale italiana dopo appena 16 giorni dall’inizio dell’incarico. La decisione arriva dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra e dopo l’orientamento della Figc verso un nuovo commissario tecnico tra Roberto Mancini e Antonio Conte. Una scelta che apre una nuova fase di incertezza per il futuro della squadra.

Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale: terremoto negli Azzurri dopo appena 16 giorni

La nuova era della Nazionale italiana nata con grandi ambizioni si è chiusa ancora prima di iniziare davvero. Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare i rispettivi incarichi all’interno della Federazione, interrompendo un’esperienza durata soltanto 16 giorni.

La notizia segna un improvviso cambio di scenario per il progetto tecnico azzurro, che nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto puntare su una struttura rinnovata e su figure di grande esperienza internazionale.

La scelta dei due ex dirigenti del Milan sarebbe arrivata dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell’Italia e dopo l’indicazione della Federazione di valutare altri profili per il ruolo di commissario tecnico, con Roberto Mancini e Antonio Conte tra i principali candidati.

Una decisione che apre una nuova fase delicata per la Nazionale, chiamata ora a definire rapidamente il proprio futuro tecnico e organizzativo.

L’addio dopo il mancato arrivo di Pirlo

Secondo quanto emerso, alla base della decisione di Maldini e Leonardo ci sarebbe soprattutto il cambio di direzione rispetto al progetto iniziale.

Il nome indicato da Maldini per la panchina azzurra era infatti quello di Andrea Pirlo, ex centrocampista della Nazionale campione del mondo nel 2006 e tecnico con esperienze alla guida di club importanti.

L’ipotesi Pirlo, però, sarebbe tramontata in seguito al cosiddetto caso Fonbet, che avrebbe complicato il percorso verso la nomina.

La mancata scelta del candidato sostenuto dall’ex capitano del Milan avrebbe quindi modificato gli equilibri interni, portando Maldini e Leonardo a comunicare la propria volontà di interrompere il rapporto con la Nazionale.

La decisione sarebbe stata comunicata direttamente al presidente della Figc Giovanni Malagò, in vista del prossimo Consiglio Federale.

Un incarico durato appena sedici giorni

La brevità dell’esperienza rappresenta uno degli elementi più sorprendenti della vicenda.

Maldini e Leonardo erano entrati ufficialmente nel progetto federale soltanto sabato 11 luglio, assumendo rispettivamente un ruolo dirigenziale e un incarico di consulenza strategica.

Lunedì 27 luglio, appena due settimane dopo, è arrivata la decisione di lasciare.

Un periodo estremamente breve, soprattutto considerando il prestigio dei protagonisti coinvolti e le aspettative che avevano accompagnato il loro ingresso.

La scelta di affidarsi a due figure con un passato internazionale di altissimo livello era stata interpretata come il tentativo di dare alla Nazionale una nuova identità, puntando su competenze maturate ai massimi livelli del calcio europeo.

L’epilogo anticipato, invece, restituisce l’immagine di una fase ancora caratterizzata da forti contrasti sulle strategie future.

La Figc valuta Mancini e Conte per la panchina azzurra

Dopo la frenata sul nome di Pirlo, l’attenzione della Federazione si sarebbe spostata su due profili di grande esperienza: Roberto Mancini e Antonio Conte.

Entrambi rappresentano allenatori abituati a lavorare sotto pressione e con un forte rapporto con il calcio italiano.

Mancini, in particolare, sembra essere il candidato favorito secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore. L’ex commissario tecnico azzurro conosce già profondamente l’ambiente della Nazionale, avendo guidato l’Italia alla conquista dell’Europeo del 2021.

Conte, invece, rappresenta un’opzione legata a un profilo più intenso dal punto di vista tattico e motivazionale, con una lunga esperienza nei club e una precedente parentesi alla guida degli Azzurri.

La scelta finale sarà determinante per definire il nuovo ciclo della Nazionale, soprattutto dopo gli ultimi anni caratterizzati da risultati altalenanti e dalla mancata qualificazione a due consecutive edizioni dei Mondiali.

Il futuro della Nazionale al centro del Consiglio Federale

La vicenda sarà uno dei temi principali del prossimo Consiglio Federale, previsto per domani alle 12.

Al termine della riunione è atteso un intervento pubblico del presidente della Figc, Giovanni Malagò, chiamato a chiarire la posizione della Federazione e i prossimi passi.

L’obiettivo sarà individuare rapidamente una soluzione per evitare ulteriori rallentamenti nella preparazione del nuovo progetto tecnico.

La Nazionale italiana, infatti, non può permettersi una lunga fase di transizione. Nei prossimi mesi saranno già fondamentali le scelte legate alle convocazioni, alla costruzione del gruppo e alla definizione dell’identità di gioco.

Il rammarico di Ezio Maria Simonelli

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, che ha commentato la notizia delle dimissioni.

“Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo e ne abbiamo preso atto ma non ne sappiamo niente”, ha dichiarato all’uscita dalla Figc dopo l’incontro con Malagò.

Simonelli ha aggiunto di non essere particolarmente sorpreso dalla decisione, spiegando che la situazione era nell’aria.

Il presidente della Lega Serie A ha inoltre espresso apprezzamento per la scelta iniziale di coinvolgere Maldini: secondo Simonelli, l’ex difensore rappresentava una figura di grande valore e una scelta positiva per il futuro della Nazionale.

Le sue parole evidenziano il peso della perdita di una figura come Maldini, considerata una delle personalità più autorevoli del calcio italiano.

Maldini e Leonardo, un progetto interrotto sul nascere

L’arrivo di Maldini e Leonardo aveva generato entusiasmo perché riportava ai vertici della Nazionale due protagonisti capaci di unire esperienza da calciatori, competenze dirigenziali e conoscenza del calcio internazionale.

Maldini, simbolo storico del Milan e della Nazionale, aveva costruito negli ultimi anni una reputazione importante anche come dirigente, contribuendo al rilancio del club rossonero culminato con la conquista dello scudetto.

Leonardo, invece, aveva ricoperto diversi ruoli manageriali in importanti società europee, sviluppando una profonda conoscenza del mercato e della gestione sportiva.

Il loro coinvolgimento sembrava rappresentare un tentativo di modernizzare la struttura federale, creando un collegamento più diretto tra campo, dirigenza e strategie sportive.

La separazione così rapida lascia quindi interrogativi sulle modalità con cui verrà costruito il prossimo percorso.

Una nuova sfida per il calcio italiano

La vicenda Maldini-Leonardo conferma quanto sia complesso il momento attraversato dal calcio italiano.

La Nazionale ha bisogno di ritrovare stabilità, risultati e una programmazione a lungo termine. Dopo le delusioni degli ultimi anni, la scelta del nuovo commissario tecnico sarà soltanto il primo passo.

Servirà anche una visione più ampia sullo sviluppo dei giovani talenti, sul rapporto con i club e sulla costruzione di un’identità tecnica condivisa.

L’addio di Maldini e Leonardo dopo soli 16 giorni rappresenta un colpo inatteso, ma anche un segnale della necessità di trovare rapidamente una direzione chiara.

Ora tutta l’attenzione è concentrata sulla scelta del nuovo allenatore e sulle decisioni che dovranno riportare entusiasmo intorno alla maglia azzurra.