Premio di maggioranza e premier: ecco come cambia la legge elettorale

🌐 Premio di maggioranza e nome del premier: la nuova legge elettorale approvata dalla Camera introduce un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, elimina i collegi uninominali del Rosatellum e obbliga partiti e coalizioni a indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste.

La riforma, ribattezzata dalle opposizioni “Melonellum” e dalla maggioranza “Stabilicum”, punta a rafforzare la governabilità senza modificare formalmente il ruolo del Presidente della Repubblica.

La Camera approva la riforma: cosa cambierebbe

La nuova legge elettorale rappresenta uno degli interventi più rilevanti sul sistema di voto italiano degli ultimi anni. Dopo settimane di confronto parlamentare, la Camera ha dato il via libera al testo voluto dal centrodestra, aprendo una fase politica destinata a incidere profondamente sulle prossime elezioni nazionali.

L’impianto della riforma modifica tre elementi fondamentali:

la modalità di assegnazione dei seggi;

la struttura delle liste elettorali;

il rapporto tra elettori e candidato alla guida del governo.

Il sistema abbandona i collegi uninominali introdotti dal Rosatellum e torna a un proporzionale corretto da un premio di maggioranza. In pratica, i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale ai voti ottenuti, ma una quota aggiuntiva viene assegnata alla lista o coalizione che supera una determinata soglia.

La maggioranza sostiene che il nuovo modello garantirà governi più stabili e una maggiore chiarezza politica. Le opposizioni, invece, contestano il rischio di una rappresentanza meno equilibrata e l’assenza delle preferenze.

Addio ai collegi uninominali del Rosatellum

La novità più immediata riguarda la scomparsa dei collegi uninominali, cioè quelle circoscrizioni in cui veniva eletto il candidato che otteneva anche un solo voto in più degli avversari.

Con il Rosatellum, circa un terzo dei parlamentari veniva scelto attraverso questo meccanismo maggioritario. La nuova riforma elimina completamente questa componente, lasciando spazio esclusivamente a liste proporzionali.

Per gli elettori significa che:

non si voterà più per un candidato del territorio in un collegio uninominale;

il voto sarà espresso soltanto per una lista o una coalizione;

la competizione si sposterà maggiormente sul piano nazionale.

Secondo i promotori della legge, l’eliminazione degli uninominali riduce le distorsioni e rende il sistema più coerente. Per i critici, invece, si perde un importante legame tra parlamentari e territori.

Come funziona il nuovo premio di maggioranza

Il cuore della riforma è il premio di maggioranza.

La lista o coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti ottiene un pacchetto aggiuntivo di seggi:

70 deputati alla Camera;

35 senatori al Senato.

Questi seggi si aggiungono a quelli già conquistati con il proporzionale e servono a garantire una maggioranza più ampia e potenzialmente autosufficiente.

La soglia del 42% è stata scelta per evitare che il premio venga assegnato con percentuali troppo basse, come avveniva in alcune leggi elettorali del passato.

Quando il premio non scatta

Il premio non viene attribuito automaticamente.

Ci sono due condizioni che possono impedirne l’assegnazione:

nessuna lista o coalizione raggiunge il 42%;

alla Camera e al Senato emergono maggioranze politiche diverse.

In entrambi i casi il sistema torna a essere un proporzionale puro, senza alcun correttivo maggioritario.

Questo significa che i seggi verrebbero distribuiti esclusivamente in base ai voti ottenuti da ciascuna forza politica, rendendo più probabile la necessità di accordi parlamentari dopo il voto.

Perché il 42% è una soglia decisiva

La scelta del 42% non è casuale.

Nelle ultime elezioni politiche italiane, poche coalizioni hanno raggiunto o superato questa percentuale. La soglia è quindi sufficientemente alta da richiedere un consenso ampio, ma non impossibile da ottenere.

Dal punto di vista politico, questo meccanismo incentiva:

la costruzione di coalizioni pre-elettorali;

l’aggregazione tra partiti affini;

campagne elettorali orientate alla conquista di una maggioranza netta.

Allo stesso tempo, però, potrebbe penalizzare le forze medie e piccole, spinte a scegliere se allearsi o rischiare di restare fuori dall’area di governo.

Liste bloccate: niente preferenze

Uno dei punti più discussi della riforma riguarda le liste bloccate.

Gli elettori non potranno esprimere preferenze sui candidati. L’ordine degli eletti sarà deciso direttamente dai partiti al momento della presentazione delle liste.

Durante l’esame parlamentare era stato proposto un emendamento per introdurre le preferenze almeno dal secondo candidato in poi, ma la proposta è stata bocciata.

Il risultato è che:

i capilista saranno automaticamente in posizione privilegiata;

l’elettore sceglierà la lista, non il singolo candidato;

le segreterie dei partiti manterranno un forte controllo sulla composizione del Parlamento.

Le opposizioni parlano di un ritorno a un sistema che riduce la possibilità di scelta degli elettori. La maggioranza replica che le liste bloccate semplificano il voto e limitano il rischio di competizioni interne ai partiti.

Due tipi di liste: collegi e circoscrizioni

Il nuovo modello prevede una struttura più complessa rispetto al passato.

Ogni partito presenterà:

una lista nel collegio plurinominale;

una lista circoscrizionale valida per l’eventuale assegnazione del premio di maggioranza.

Nel caso delle coalizioni, la lista circoscrizionale sarà unica per tutti i partiti alleati.

In pratica, i seggi del premio verranno attribuiti attraverso questa lista comune, composta da candidati provenienti dalle diverse forze della coalizione.

L’obiettivo è evitare conflitti successivi sulla distribuzione dei seggi aggiuntivi e definire in anticipo gli equilibri interni all’alleanza.

Il nome del premier diventa obbligatorio

L’altra grande novità riguarda l’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio.

Partiti e coalizioni dovranno indicare il nome del premier già al momento del deposito del programma elettorale. La mancata indicazione comporterà la non ammissibilità delle liste.

Si tratta di un cambiamento significativo, perché rende obbligatoria una scelta che finora era solo politica e non giuridica.

Tuttavia, il nome del candidato non comparirà sulla scheda elettorale. L’elettore voterà la lista o la coalizione, mentre l’indicazione del premier resterà contenuta nella documentazione ufficiale presentata al Ministero dell’Interno.

Cosa cambia per il Presidente della Repubblica

Il centrodestra ha insistito nel precisare che la riforma non modifica le prerogative del Capo dello Stato.

Dopo le elezioni, sarà sempre il Presidente della Repubblica a conferire l’incarico di formare il governo, valutando l’esistenza di una maggioranza parlamentare.

L’indicazione preventiva del candidato premier ha quindi un valore politico e programmatico, ma non vincola formalmente il Quirinale.

Questo punto è stato inserito esplicitamente nel testo per evitare conflitti costituzionali e per sottolineare che il sistema italiano resta una democrazia parlamentare, non un modello di elezione diretta del premier.

Il voto dei fuorisede: la novità per studenti e lavoratori

La riforma introduce anche una misura attesa da tempo: la possibilità per i fuorisede di votare nel comune di domicilio.

Potranno farlo coloro che risiedono stabilmente in un altro comune da almeno nove mesi.

La norma riguarda soprattutto:

studenti universitari;

lavoratori trasferiti;

persone che vivono lontano dal comune di residenza.

L’obiettivo è ridurre l’astensionismo legato alle difficoltà di rientro nel comune d’origine e facilitare la partecipazione al voto.

Le critiche delle opposizioni

Le opposizioni hanno ribattezzato la legge “Melonellum”, accusando la maggioranza di aver costruito un sistema su misura per consolidare il proprio vantaggio elettorale.

Le principali contestazioni riguardano:

l’assenza delle preferenze;

il premio di maggioranza ritenuto eccessivo;

la soglia del 42%;

la riduzione del peso dei territori;

il rafforzamento del potere delle segreterie di partito.

Secondo i critici, il rischio è quello di avere un Parlamento meno rappresentativo e una competizione politica più concentrata attorno ai leader nazionali.

La maggioranza parla di “Stabilicum”

Il centrodestra preferisce invece il nome “Stabilicum”, sottolineando l’obiettivo di garantire governi più stabili e duraturi.

Secondo i sostenitori della riforma, l’Italia ha sofferto per decenni di una cronica frammentazione politica e di maggioranze spesso fragili. Il premio di maggioranza servirebbe proprio a evitare lunghe trattative post-elettorali e a consentire all’esecutivo di lavorare con numeri più solidi.

La possibilità di indicare il candidato premier in anticipo viene presentata come uno strumento di trasparenza nei confronti degli elettori.

Quali saranno gli effetti sulle prossime elezioni

Se il testo verrà approvato definitivamente anche dal Senato, il nuovo sistema entrerà in vigore già per le prossime elezioni politiche.

Gli effetti più probabili saranno:

maggiore pressione verso coalizioni ampie;

campagne elettorali incentrate sul raggiungimento del 42%;

riduzione del peso delle forze minori;

centralità crescente del candidato premier indicato dalla coalizione.

Resta però un’incognita fondamentale: cosa accadrà se nessuno riuscirà a superare la soglia richiesta. In quel caso il sistema tornerebbe automaticamente al proporzionale puro, riaprendo lo scenario delle alleanze parlamentari e delle trattative dopo il voto.

La nuova legge elettorale, dunque, non è soltanto una modifica tecnica delle regole del gioco. È una riforma che punta a ridisegnare gli equilibri politici italiani, rafforzando il principio della governabilità ma lasciando aperto il confronto su rappresentanza, ruolo dei partiti e rapporto tra elettori e istituzioni. Un dibattito destinato a proseguire ben oltre il voto della Camera e che accompagnerà il Paese verso la prossima campagna elettorale.