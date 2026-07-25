Trump e il terzo mandato, show alla cena dei corrispondenti

🌐 Donald Trump terzo mandato: il presidente rilancia con una provocazione sul 2028, indossa il cappellino “Trump 2028” e trasforma la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca in un evento politico-mediatico segnato da ironia, attacchi ai giornalisti, frecciate agli avversari democratici e nuove polemiche sul futuro della sua leadership.

Una serata trasformata in un comizio politico

La tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca è da sempre uno degli appuntamenti più particolari della politica americana. Nata come occasione di incontro tra il presidente degli Stati Uniti e la stampa, negli anni ha assunto il tono di uno spettacolo fatto di battute, autoironia e satira istituzionale.

Questa volta, però, Donald Trump ha completamente ribaltato il copione, trasformando il palco in una vetrina politica destinata ad alimentare il dibattito ben oltre la durata dell’evento.

Davanti a giornalisti, ospiti e rappresentanti del mondo politico e dello spettacolo, il presidente ha alternato provocazioni, battute, attacchi personali e riferimenti alla propria popolarità, culminando con una frase destinata a monopolizzare il confronto pubblico.

“Mi candiderò per un terzo mandato”, ha dichiarato tra sorrisi e applausi, salvo aggiungere poco dopo che si trattava di uno scherzo. Una precisazione che, tuttavia, non ha impedito alle sue parole di diventare immediatamente il tema dominante della serata.

Il cappellino “Trump 2028” accende il dibattito

L’immagine destinata a rimanere impressa è arrivata pochi istanti dopo.

Trump ha indossato il celebre cappellino rosso, simbolo della sua comunicazione politica, ma con una nuova scritta: “Trump 2028”.

Il gesto, studiato con evidente attenzione all’impatto mediatico, ha rafforzato il messaggio lanciato pochi minuti prima. Pur ribadendo il tono ironico dell’intervento, il presidente ha dimostrato ancora una volta la capacità di utilizzare simboli e immagini per orientare il ciclo delle notizie.

Il riferimento al 2028 non è casuale.

Secondo la Costituzione degli Stati Uniti, il presidente non può essere eletto più di due volte. Il limite è fissato dal Ventiduesimo Emendamento, approvato nel secondo dopoguerra proprio per impedire che un capo della Casa Bianca possa consolidare il proprio potere oltre due mandati elettivi.

Per questo motivo, l’ipotesi di una nuova candidatura viene generalmente interpretata come una provocazione politica piuttosto che come una prospettiva giuridicamente realizzabile.

Perché Trump continua a evocare il terzo mandato

Non è la prima volta che Donald Trump utilizza il tema del terzo mandato come elemento di comunicazione.

Negli ultimi anni il presidente ha più volte lasciato intendere, spesso in modo ironico, che sarebbe disposto a governare più a lungo, salvo precisare successivamente che si trattava di una battuta.

Questa strategia risponde a diversi obiettivi.

Da un lato mantiene alta l’attenzione dei media, costretti ogni volta ad analizzare la portata delle sue dichiarazioni.

Dall’altro rafforza l’immagine di un leader che si presenta come figura centrale della politica americana, capace di dominare il dibattito pubblico anche attraverso affermazioni volutamente provocatorie.

Il confine tra ironia e messaggio politico, nel caso di Trump, è spesso sottile e rappresenta uno degli elementi distintivi della sua comunicazione.

Una raffica di attacchi contro stampa e avversari

Il passaggio sul terzo mandato è stato soltanto uno dei momenti più discussi del discorso.

Nel corso della serata il presidente ha rivolto duri attacchi ai giornalisti, tornando a utilizzare un linguaggio particolarmente aggressivo nei confronti di alcuni volti noti dell’informazione televisiva americana.

Tra i bersagli è finito l’ex conduttore della CNN Don Lemon, definito con espressioni offensive e liquidato come uno dei peggiori protagonisti del panorama televisivo.

Il presidente ha poi preso di mira anche alcuni dei conduttori più popolari della televisione americana.

Nel mirino sono finiti Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e Stephen Colbert, tutti spesso critici nei confronti dell’amministrazione Trump e protagonisti di numerosi monologhi satirici dedicati alla politica americana.

Le battute hanno suscitato una reazione piuttosto contenuta da parte della platea, che ha risposto con applausi tiepidi, segno di un clima decisamente diverso rispetto alle tradizionali edizioni della cena dei corrispondenti.

Le frecciate ai democratici

Nel suo intervento Trump ha riservato spazio anche agli avversari politici.

Tra i nomi citati figura quello della deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, da tempo uno dei principali bersagli della retorica repubblicana.

Le critiche rivolte ai democratici si sono inserite in un discorso più ampio nel quale il presidente ha contrapposto i risultati della propria amministrazione a quelli dell’opposizione, alternando riferimenti politici a battute rivolte direttamente agli ospiti presenti in sala.

Anche questo rappresenta un elemento ricorrente della comunicazione trumpiana: utilizzare eventi istituzionali come occasione per consolidare il messaggio rivolto alla propria base elettorale.

Nel mirino anche Bruce Springsteen

Tra gli attacchi non sono mancati quelli rivolti al mondo dello spettacolo.

Trump ha preso di mira Bruce Springsteen, artista che negli anni ha espresso più volte posizioni critiche nei confronti del presidente americano.

Con tono sarcastico ha commentato il suo aspetto fisico chiedendo: “Che cosa gli è successo?”, una battuta destinata a rilanciare l’ormai lungo confronto a distanza tra il leader repubblicano e numerose personalità della cultura statunitense.

Non è una novità.

Durante tutta la propria carriera politica Trump ha spesso trasformato il confronto con attori, musicisti e celebrità in uno strumento di comunicazione, alimentando uno scontro che trova ampia eco sui social network.

“Sono il numero uno su TikTok”

Tra i momenti più curiosi del discorso c’è stato anche il riferimento alla propria presenza digitale.

Trump ha sostenuto di essere “il numero uno su TikTok”, indicando sé stesso come il personaggio più popolare sulla piattaforma.

La dichiarazione si inserisce nella strategia con cui il presidente cerca di rappresentarsi come protagonista assoluto anche nel panorama digitale, facendo leva sulla forte visibilità ottenuta attraverso social network e contenuti virali.

Negli ultimi anni la comunicazione politica americana è diventata sempre più legata alle piattaforme online, dove immagini, clip video e dichiarazioni provocatorie raggiungono milioni di utenti nel giro di pochi minuti.

Anche il cappellino “Trump 2028” sembra essere stato pensato proprio in quest’ottica: un oggetto semplice ma estremamente