Omicidio Luca Esposito, il 26enne confessa: decisiva un’impronta

🌐 Omicidio Luca Esposito: svolta nelle indagini sul giornalista sportivo ucciso a Eboli. Un 26enne tunisino ha confessato il delitto dopo il fermo disposto dalla Procura. Determinanti un’impronta digitale sull’auto della vittima, i tabulati telefonici e gli accertamenti sulle celle telefoniche, che hanno consentito agli investigatori di ricostruire gli ultimi movimenti del cronista.

La confessione che cambia il corso delle indagini

L’inchiesta sull’omicidio del giornalista sportivo Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, ha conosciuto una svolta decisiva. A poche ore dal ritrovamento del corpo carbonizzato del cronista in un terreno agricolo dell’area di Eboli, gli investigatori hanno individuato il presunto responsabile del delitto: un cittadino tunisino di 26 anni, fermato nella notte e successivamente interrogato dalla Procura.

Durante l’interrogatorio, svolto alla presenza del proprio difensore, il giovane ha confessato l’omicidio, ammettendo le proprie responsabilità davanti al pubblico ministero. La confessione rappresenta il punto di arrivo di un’indagine sviluppata in tempi rapidi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, che hanno raccolto una serie di elementi ritenuti determinanti per arrivare all’identificazione del sospettato.

Il 26enne è stato trasferito nella casa circondariale di Salerno, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il ritrovamento del corpo aveva fatto scattare una corsa contro il tempo

La vicenda aveva avuto inizio con il drammatico ritrovamento del corpo di Luca Esposito, rinvenuto domenica scorsa in un terreno agricolo. Le condizioni del cadavere, parzialmente carbonizzato, avevano immediatamente fatto ipotizzare agli investigatori un tentativo di cancellare le tracce del delitto.

Fin dalle prime ore successive al ritrovamento, la Procura ha coordinato un’intensa attività investigativa per ricostruire gli ultimi spostamenti del giornalista e individuare le persone con cui aveva avuto contatti nelle ore precedenti alla morte.

L’autopsia ha successivamente confermato che il cronista era stato vittima di una morte violenta, elemento che ha ulteriormente indirizzato gli accertamenti verso l’ipotesi di un omicidio.

L’impronta digitale che ha indirizzato gli investigatori

Tra gli elementi più importanti raccolti nel corso delle indagini emerge una impronta digitale rinvenuta sull’automobile della vittima.

L’auto di Esposito era stata trovata abbandonata nelle vicinanze del luogo in cui è stato scoperto il corpo, circostanza che ha spinto i militari dell’Arma a effettuare approfonditi rilievi tecnico-scientifici.

L’impronta è risultata riconducibile al giovane fermato, consentendo agli investigatori di collocarlo con certezza sulla scena del delitto o comunque a stretto contatto con il veicolo utilizzato dal giornalista.

Si tratta di uno degli elementi investigativi che hanno contribuito a restringere rapidamente il cerchio attorno al sospettato.

I tabulati telefonici e le celle hanno ricostruito gli ultimi contatti

L’indagine non si è basata esclusivamente sulle prove scientifiche.

Gli investigatori hanno infatti analizzato i tabulati telefonici, dai quali sarebbero emersi numerosi contatti tra il 26enne e Luca Esposito nei giorni precedenti all’omicidio.

Parallelamente sono stati effettuati gli accertamenti sulle celle telefoniche agganciate dai rispettivi telefoni cellulari, uno strumento investigativo che consente di ricostruire con buona approssimazione gli spostamenti degli utenti e verificare eventuali coincidenze di luogo e di orario.

L’incrocio di questi dati con la prova dattiloscopica avrebbe fornito un quadro investigativo ritenuto sufficientemente solido per procedere al fermo del giovane.

Chi è il 26enne fermato

Secondo quanto emerso dalle indagini, il presunto autore dell’omicidio è un 26enne tunisino, descritto come senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Pur essendo incensurato, era già noto alle forze dell’ordine per un precedente controllo effettuato in un casolare abbandonato della zona. Proprio grazie alle fotografie segnaletiche già presenti negli archivi investigativi è stato possibile accelerare le attività di identificazione una volta emersi i primi riscontri.

Dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri, il giovane è stato accompagnato davanti al magistrato titolare dell’inchiesta, dove ha deciso di confessare.

Resta da chiarire il movente

La confessione rappresenta un passaggio fondamentale dell’inchiesta, ma non chiude tutti gli interrogativi.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il giovane avrebbe spiegato durante l’interrogatorio le ragioni che lo avrebbero spinto a uccidere il giornalista. Al momento, tuttavia, i dettagli del presunto movente non sono stati resi pubblici nell’ambito delle indagini ancora in corso.

Gli inquirenti dovranno ora verificare la piena attendibilità del racconto fornito dall’indagato, confrontandolo con gli elementi raccolti durante i rilievi, con gli esiti dell’autopsia e con le ulteriori prove scientifiche acquisite.

Il lavoro della scientifica e le indagini lampo

L’individuazione del presunto responsabile in pochi giorni conferma il ruolo determinante delle tecniche investigative moderne, che integrano analisi forensi, accertamenti biologici, rilievi dattiloscopici e ricostruzioni digitali.

In questo caso la prova dell’impronta digitale, unita all’analisi dei dispositivi telefonici e agli altri riscontri raccolti dagli investigatori, ha consentito di delineare rapidamente il quadro accusatorio.

L’attività dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno è proseguita senza interruzioni fin dalle prime ore successive al ritrovamento del corpo, con sopralluoghi, acquisizione di testimonianze e analisi dei dati disponibili.

Le prossime tappe dell’inchiesta

Dopo la confessione, il procedimento entra ora in una nuova fase.

Il giudice per le indagini preliminari sarà chiamato a valutare la richiesta di convalida del fermo, mentre la Procura proseguirà gli approfondimenti per completare il quadro probatorio.

Saranno inoltre analizzati tutti gli elementi raccolti durante gli accertamenti tecnico-scientifici e gli esami medico-legali, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e verificare ogni aspetto del racconto fornito dall’indagato.

La confessione costituisce un tassello di primaria importanza, ma l’iter giudiziario è ancora nelle fasi iniziali. Come previsto dall’ordinamento italiano, la responsabilità penale sarà accertata in via definitiva soltanto con un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.