Young Blood 2026, il cinema cerca i nuovi talenti a Marateale

🌐 Young Blood 2026 porta a Marateale una nuova generazione di attori emergenti: il contest ideato da Alice nella Città e DO Cinema punta sulla formazione, sull’incontro con i grandi professionisti e sul futuro del cinema italiano.

Il cinema italiano guarda al futuro attraverso i volti e le storie dei giovani interpreti. Dal 23 al 25 luglio 2026 torna Young Blood, il contest dedicato alla scoperta dei talenti emergenti della recitazione che, dopo il successo delle precedenti edizioni, si prepara a vivere un nuovo capitolo all’interno della XVIII edizione di Marateale – Premio Internazionale.

Nato dall’incontro tra Alice nella Città e DO Cinema, in partnership con Marateale 2026 e con il sostegno di Acque del Sud, il progetto si conferma come uno dei percorsi più interessanti del panorama nazionale per accompagnare giovani attori e attrici verso il mondo professionale dell’audiovisivo.

Young Blood non è soltanto una competizione, ma un’esperienza immersiva pensata per creare un ponte concreto tra chi sogna di lavorare nel cinema e chi ogni giorno contribuisce a costruirne l’industria. Il valore del contest risiede proprio nella possibilità di trasformare il talento individuale in un percorso di crescita attraverso formazione, confronto e relazioni professionali.

Young Blood 2026, il contest che valorizza i nuovi interpreti

La quinta edizione di Young Blood arriva in un momento di profonda trasformazione per il settore cinematografico. Il modo di produrre, distribuire e raccontare le storie è cambiato rapidamente, ma resta centrale il ruolo degli interpreti capaci di portare sullo schermo autenticità, sensibilità e nuove prospettive.

Il contest nasce con un obiettivo preciso: intercettare giovani talenti emergenti e offrire loro strumenti concreti per affrontare il mondo del cinema professionale.

I finalisti saranno protagonisti di tre giornate intense durante il festival di Maratea, caratterizzate da masterclass, incontri con professionisti di livello internazionale e momenti di dialogo diretto con l’industria audiovisiva.

Un’occasione rara per chi si trova all’inizio del proprio percorso e ha bisogno non soltanto di visibilità, ma anche di orientamento, confronto e consapevolezza.

Nel cinema, infatti, il talento rappresenta soltanto il primo elemento di una carriera. Servono preparazione, capacità di lavorare in squadra, conoscenza dei linguaggi contemporanei e la possibilità di entrare in contatto con chi ha già maturato esperienza nel settore.

Young Blood punta proprio a colmare questa distanza, creando uno spazio dove i giovani possano misurarsi con professionisti affermati e comprendere meglio le dinamiche che regolano il lavoro cinematografico.

Una giuria internazionale per scegliere il talento del futuro

A valutare i partecipanti sarà una giuria composta da figure di primo piano del cinema nazionale e internazionale. Una squadra chiamata a riconoscere non soltanto la tecnica interpretativa, ma anche la capacità dei giovani artisti di raccontare emozioni, costruire personaggi e affrontare la complessità della recitazione contemporanea.

Tra i componenti della giuria figura Karla Sofía Gascón, attrice candidata agli Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA, protagonista di una carriera internazionale che l’ha portata all’attenzione del pubblico e della critica mondiale.

Accanto a lei ci sarà David Warren, regista e produttore statunitense noto per aver lavorato a importanti produzioni televisive come Desperate Housewives, Why Women Kill e Gossip Girl.

Completa il gruppo Francesco Vedovati, casting director premiato con un Primetime Emmy Award, professionista che ha contribuito alla selezione di numerosi interpreti per cinema e televisione; Dana Harris, talent agent internazionale; e Marina Marzotto, produttrice e fondatrice di Propaganda Italia.

La presenza di una giuria così articolata rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto: il talento viene osservato da prospettive differenti, mettendo insieme competenze artistiche, produttive e manageriali.

Il Premio Young Blood e il valore della formazione

Il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2026 sarà annunciato il 25 luglio, durante l’ultima giornata del Marateale Festival.

Il riconoscimento comprenderà il Premio Young Blood dal valore di 3.000 euro, powered by HotCorn, ma il vero valore dell’esperienza sarà rappresentato dal percorso costruito nei giorni del contest.

La possibilità di confrontarsi con professionisti affermati, partecipare a incontri dedicati e vivere il clima di un festival internazionale costituisce infatti un patrimonio importante per chi vuole intraprendere una carriera nel cinema.

Il settore audiovisivo richiede oggi figure sempre più preparate e capaci di adattarsi a linguaggi differenti. Cinema, serie televisive e piattaforme digitali hanno ampliato gli spazi creativi, ma hanno anche aumentato la necessità di una formazione solida.

Young Blood interpreta questa esigenza offrendo ai giovani non soltanto un palco, ma un percorso.

Cinema e ambiente: il progetto Nature Is Speaking entra nel contest

L’edizione 2026 introduce inoltre una riflessione dedicata alla sostenibilità ambientale attraverso il progetto internazionale Nature Is Speaking.

La collaborazione con Acque del Sud permette di collegare il mondo del cinema ai temi della tutela delle risorse naturali, in un periodo storico nel quale il rapporto tra ambiente, sviluppo e responsabilità collettiva è sempre più centrale.

I giovani partecipanti avranno l’opportunità di assistere alla proiezione della campagna nata negli Stati Uniti da Conservation International, composta da dodici cortometraggi nei quali gli elementi della natura vengono rappresentati come protagonisti e raccontati attraverso le voci di grandi interpreti del cinema mondiale.

Un progetto che utilizza il linguaggio cinematografico per sensibilizzare il pubblico su una delle sfide più importanti del presente: la protezione dell’ambiente.

L’inserimento di questo tema all’interno di Young Blood amplia la visione del contest. Il cinema non viene considerato soltanto come industria dell’intrattenimento, ma anche come strumento culturale capace di generare consapevolezza.

La Basilicata e il legame tra territorio e cinema

Il rapporto tra cinema e territorio sarà un altro elemento caratterizzante dell’edizione 2026.

Tra le infrastrutture valorizzate da Acque del Sud figura la diga di Monte Cotugno, in Basilicata, una struttura strategica diventata nel tempo anche una suggestiva location cinematografica.

Il paesaggio lucano ha infatti attirato diverse produzioni audiovisive, confermando il legame profondo tra luoghi, immagini e narrazione.

La Basilicata è ormai riconosciuta come una terra capace di offrire scenari unici al cinema e alla televisione, grazie alla combinazione tra patrimonio naturale, cultura e identità territoriale.

Questa connessione rafforza il messaggio di Young Blood: il talento nasce dalle persone, ma cresce anche nei contesti capaci di ispirarlo.

Un investimento sui giovani e sul futuro del cinema italiano

La forza di Young Blood sta nella capacità di mettere insieme tre elementi fondamentali: talento, formazione e responsabilità sociale.

La scoperta di nuovi interpreti non può limitarsi alla ricerca di volti nuovi, ma deve accompagnare i giovani verso una maggiore consapevolezza artistica e professionale.

Il cinema italiano vive una fase nella quale il ricambio generazionale assume un ruolo decisivo. Nuovi attori e nuove attrici possono portare sensibilità differenti, raccontare società in cambiamento e contribuire alla costruzione di un immaginario contemporaneo.

Festival e iniziative come Marateale diventano quindi luoghi fondamentali non soltanto per celebrare il cinema già affermato, ma anche per costruire quello che verrà.

Young Blood rappresenta proprio questo: un laboratorio dove il futuro dell’audiovisivo può incontrare il presente dell’industria.

Tra masterclass, incontri e momenti di confronto, i finalisti avranno la possibilità di vivere un’esperienza che va oltre la semplice gara. Un percorso pensato per ricordare che dietro ogni grande carriera cinematografica c’è sempre un momento iniziale fatto di studio, opportunità e qualcuno disposto a credere nel talento.