Schermi di Piombo chiude con il confronto tra generazioni

🌐 Schermi di Piombo conclude il suo percorso culturale con una serata dedicata al dialogo tra generazioni, mettendo a confronto gli anni di Piombo, le trasformazioni degli anni Novanta e Duemila e le incertezze che caratterizzano il presente. Il gran finale del 21 luglio 2026 propone un dibattito pubblico e la proiezione del film Tutta la vita davanti, confermando la rassegna come uno degli appuntamenti più originali dedicati alla memoria storica e alla riflessione civile attraverso il linguaggio del cinema.

Schermi di Piombo chiude il suo viaggio: dalla memoria del passato alle sfide del futuro

Esistono manifestazioni culturali che non si limitano a proporre una semplice programmazione cinematografica, ma riescono a trasformare ogni proiezione in un’occasione di confronto collettivo. È il caso di Schermi di Piombo. Ombre e poteri, l’Italia dietro le quinte, la rassegna che il 21 luglio 2026 conclude il proprio percorso con un appuntamento dedicato a uno dei temi più attuali del dibattito pubblico: il dialogo tra generazioni.

L’evento finale rappresenta il punto di arrivo di un progetto che, attraverso il cinema, ha accompagnato il pubblico lungo un itinerario che attraversa oltre quarant’anni di storia italiana. Dai drammatici anni di Piombo fino ai cambiamenti economici, sociali e culturali che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila, la manifestazione ha scelto di raccontare il Paese attraverso immagini, testimonianze e riflessioni, trasformando la memoria storica in uno strumento per comprendere il presente.

Il gran finale propone un confronto che va oltre il ricordo del passato. L’obiettivo è interrogarsi sul futuro, sulle trasformazioni del lavoro, sulle nuove forme di precarietà e sul diverso modo con cui le generazioni affrontano speranze, paure e aspettative

Un percorso culturale che ha conquistato il pubblico

La chiusura della rassegna arriva dopo settimane di incontri che hanno registrato una partecipazione significativa, confermando il crescente interesse verso iniziative capaci di unire divulgazione storica, approfondimento civile e linguaggio cinematografico.

L’idea alla base del progetto è semplice quanto ambiziosa.

Utilizzare il cinema come strumento di conoscenza, superando i limiti della didattica tradizionale e offrendo al pubblico un modo diverso di avvicinarsi ai grandi eventi che hanno segnato la storia italiana.

Non si tratta soltanto di guardare un film.

Ogni appuntamento è stato costruito come un’occasione di dialogo, con la partecipazione di ospiti, giornalisti, studiosi e protagonisti che hanno contribuito ad arricchire il racconto attraverso esperienze dirette e punti di vista differenti.

Il risultato è una formula capace di coinvolgere sia chi ha vissuto in prima persona determinati eventi sia le nuove generazioni, spesso lontane da vicende raccontate soltanto nei libri di storia.

Dagli anni di Piombo agli anni della globalizzazione

Uno degli aspetti più interessanti della rassegna è stata la scelta di seguire un percorso cronologico.

La prima parte del progetto si è concentrata sugli anni Settanta e Ottanta, un periodo tra i più complessi della storia repubblicana.

Sono stati gli anni delle tensioni politiche, del terrorismo, delle stragi e delle profonde divisioni sociali che hanno segnato il Paese.

Attraverso il cinema e il confronto pubblico, quei fatti sono stati riletti non soltanto come eventi storici, ma anche come elementi ancora capaci di influenzare la società contemporanea.

La seconda parte della rassegna ha invece spostato l’attenzione sugli anni Novanta e Duemila, un’epoca caratterizzata da cambiamenti radicali.

La diffusione delle nuove tecnologie.

L’avvento di Internet.

La globalizzazione.

Le trasformazioni del mercato del lavoro.

L’affermarsi di nuove forme di occupazione precaria.

Tutti elementi che hanno modificato profondamente il modo di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro.

Il tema del gran finale: il confronto tra generazioni

L’ultima serata della manifestazione mette al centro proprio questo passaggio storico.

Da una parte le generazioni che hanno conosciuto gli anni di Piombo, la stagione delle grandi ideologie e delle profonde contrapposizioni politiche.

Dall’altra chi è cresciuto in un’Italia completamente diversa, segnata dall’incertezza economica, dalla flessibilità del lavoro e dall’accelerazione tecnologica.

Il confronto non vuole stabilire quale epoca sia stata più difficile.

L’obiettivo è comprendere come siano cambiate le forme dell’insicurezza.

Se nel passato il timore era spesso legato alla violenza politica e all’instabilità istituzionale, oggi molti giovani si confrontano con problematiche differenti.

La precarietà occupazionale.

La difficoltà di pianificare il futuro.

Il costo della casa.

Le trasformazioni del mercato del lavoro.

La continua evoluzione tecnologica.

Temi che influenzano profondamente le prospettive delle nuove generazioni.

“Tutta la vita davanti” come simbolo di un’epoca

A chiudere il percorso sarà la proiezione di “Tutta la vita davanti”, film che affronta con ironia e profondità alcune delle contraddizioni del lavoro contemporaneo.

L’opera racconta una realtà nella quale entusiasmo, ambizioni e aspettative si scontrano con modelli occupazionali sempre più instabili.

Pur mantenendo il tono della commedia, il film offre uno sguardo lucido su un fenomeno che continua a interessare milioni di lavoratori.

La scelta di questo titolo appare particolarmente coerente con il filo conduttore della rassegna.

Se gli appuntamenti precedenti hanno raccontato le ferite della storia italiana, il film scelto per la chiusura invita invece a riflettere sulle sfide del presente.

Il cinema come strumento di memoria collettiva

Negli ultimi anni il ruolo del cinema nella divulgazione storica è diventato sempre più rilevante.

Le immagini hanno la capacità di rendere immediatamente comprensibili vicende complesse, favorendo una partecipazione emotiva spesso difficile da ottenere attraverso altri linguaggi.

Manifestazioni come Schermi di Piombo dimostrano come il cinema possa diventare uno spazio di discussione pubblica.

Ogni proiezione non rappresenta soltanto un momento di intrattenimento.

Diventa un punto di partenza.

Una domanda.

Uno stimolo alla riflessione.

In questo modo il pubblico viene coinvolto attivamente, trasformandosi da semplice spettatore a parte integrante del dibattito.

Le nuove generazioni riscoprono la storia

Uno degli aspetti più significativi emersi nel corso della manifestazione riguarda proprio la partecipazione dei giovani.

Molti dei fatti raccontati appartengono infatti a un periodo che le nuove generazioni non hanno vissuto direttamente.

Per questo motivo il dialogo tra testimoni, studiosi e pubblico assume un valore educativo particolarmente importante.

La memoria non viene trasmessa in modo unidirezionale.

Si costruisce attraverso il confronto.

Le domande.

I dubbi.

Le interpretazioni.

In questo senso la rassegna supera il tradizionale schema della lezione frontale, proponendo una modalità più partecipativa e coinvolgente.

Un progetto che unisce cultura e territorio

La manifestazione si è svolta nella cornice dell’Eur Social Park, spazio che negli ultimi anni è diventato uno dei punti di riferimento per iniziative culturali all’aperto nella Capitale.

La scelta della location ha contribuito a creare un’atmosfera informale, favorendo la partecipazione di un pubblico eterogeneo composto da famiglie, studenti, appassionati di cinema e semplici curiosi.

La rassegna nasce da un’idea di Leonardo Scuderi e ha potuto contare sul patrocinio di Roma Capitale, oltre alla collaborazione di EUR S.p.A. e alla media partnership di EUR District, elementi che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e alla sua diffusione sul territorio.

Perché parlare ancora degli anni di Piombo

A oltre quarant’anni di distanza, gli anni di Piombo continuano a rappresentare uno dei capitoli più delicati della storia italiana.

Comprendere quel periodo significa comprendere anche molte dinamiche che hanno influenzato la società successiva.

Le istituzioni.

La politica.

L’informazione.

La percezione della sicurezza.

Il rapporto tra cittadini e Stato.

Tutti aspetti che trovano ancora oggi riflessi nel dibattito pubblico.

La memoria, in questo contesto, non assume un valore nostalgico.

Diventa uno strumento indispensabile per leggere il presente con maggiore consapevolezza.

Dal passato alle nuove fragilità sociali

Se gli anni Settanta erano caratterizzati da conflitti politici e tensioni ideologiche, il XXI secolo presenta sfide completamente differenti.

Le difficoltà economiche.

La trasformazione delle professioni.

L’intelligenza artificiale.

La digitalizzazione.

L’instabilità occupazionale.

Le nuove forme di lavoro autonomo.

Sono temi che modificano profondamente il modo in cui le persone progettano la propria vita.

Il confronto generazionale proposto dalla rassegna invita proprio a riflettere su questo cambiamento.

Ogni epoca ha conosciuto le proprie paure.

Cambiano i contesti.

Cambiano gli strumenti.

Cambiano i protagonisti.

Ma resta immutata la necessità di comprendere il presente attraverso la conoscenza del passato.

Una rassegna che lascia un’eredità culturale

La conclusione di Schermi di Piombo non rappresenta soltanto la fine di una stagione cinematografica.

Segna il compimento di un percorso che ha dimostrato come il cinema possa diventare uno straordinario strumento di educazione civica, memoria e partecipazione collettiva.

In un’epoca caratterizzata da informazioni sempre più rapide e frammentate, iniziative di questo tipo restituiscono valore al tempo dell’ascolto, del confronto e dell’approfondimento.

Il dialogo tra le generazioni, tema centrale della serata conclusiva, appare oggi più necessario che mai. Mettere in relazione chi ha attraversato gli anni più complessi della storia repubblicana con chi affronta le incertezze del mondo contemporaneo significa costruire un ponte tra esperienze diverse ma complementari. È proprio questo il messaggio che accompagna il sipario finale della rassegna: la memoria non appartiene soltanto al passato, ma continua a essere uno strumento essenziale per comprendere il presente e immaginare il futuro.

Roma

Eur Social Park – Ingresso da Viale di Val Fiorita (c/o stazione Eur/Magliana), Roma.

Modalità: Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.