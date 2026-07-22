Venezia 2026, la Settimana della Critica punta sulla musica

🌐 Settimana Internazionale della Critica Venezia 2026: la 41ª edizione porta al Lido un cinema giovane e internazionale dove musica, identità urbana e nuovi linguaggi diventano protagonisti. Tra i titoli più attesi spicca Rider, musical ambientato nella Milano contemporanea che fonde rap, rime e cultura metropolitana con un cast legato alla scena musicale italiana.

Venezia guarda al futuro con il cinema delle nuove generazioni

La Settimana Internazionale della Critica di Venezia 2026 si prepara a tornare al Lido con una proposta che conferma la sua vocazione storica: scoprire nuovi autori, raccontare storie ancora poco esplorate e dare spazio a forme cinematografiche capaci di interpretare il presente.

La manifestazione, giunta alla sua 41ª edizione, si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2026 in contemporanea con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, mantenendo il suo ruolo di sezione autonoma e parallela ufficialmente riconosciuta.

Organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, la SIC rappresenta da oltre quattro decenni uno degli appuntamenti più importanti per il cinema emergente. Il suo obiettivo è da sempre quello di individuare nuove voci della regia internazionale, sostenere opere prime e offrire una finestra privilegiata su linguaggi innovativi.

L’edizione 2026 sembra confermare una tendenza sempre più evidente nel cinema contemporaneo: il confine tra immagini e musica è diventato più sottile. Le opere selezionate mostrano come le sonorità non siano più soltanto elementi di accompagnamento, ma strumenti narrativi capaci di definire personaggi, ambienti e atmosfere.

Il cinema incontra la musica: una nuova forma di racconto

Tra i temi più interessanti della selezione della SIC 2026 emerge il rapporto tra cinema e musica.

Non si tratta soltanto della presenza di colonne sonore importanti, ma di un approccio più profondo nel quale la musica diventa parte integrante della costruzione narrativa.

Le nuove generazioni di registi utilizzano sempre più spesso linguaggi provenienti dalla cultura musicale contemporanea: rap, elettronica, techno, produzioni indipendenti e contaminazioni urbane entrano direttamente nella struttura dei film.

Questa evoluzione racconta un cambiamento culturale più ampio. Il cinema non osserva più la musica come elemento esterno, ma la integra come forma di espressione capace di rappresentare emozioni, conflitti sociali e trasformazioni generazionali.

La SIC 2026 sembra intercettare proprio questa trasformazione, proponendo opere nelle quali il ritmo, il suono e la performance diventano strumenti cinematografici.

Rider, il musical urbano che racconta la nuova Italia

Il film scelto come titolo di chiusura della Settimana Internazionale della Critica 2026 è Rider, diretto da Roan Johnson e Davide “Dade” Pavanello.

L’opera si presenta come un progetto fortemente legato alla contemporaneità, ambientato nella Milano di oggi e costruito attraverso un linguaggio che unisce cinema, musica e cultura urbana.

Al centro del film c’è un’idea precisa: raccontare una generazione attraverso i suoi suoni, le sue parole e il modo in cui attraversa gli spazi della città.

In Rider il rap e le rime non rappresentano un semplice accompagnamento musicale, ma diventano parte del racconto stesso. Le sonorità metropolitane contribuiscono a definire il ritmo della narrazione e il punto di vista dei protagonisti.

Il risultato è una sorta di playlist cinematografica della nuova Italia, un ritratto in movimento di una realtà fatta di periferie creative, identità multiple e linguaggi contemporanei.

Un cast che unisce cinema e scena musicale italiana

Uno degli elementi più distintivi di Rider è la presenza di numerosi protagonisti legati al panorama musicale italiano.

Nel cast figurano artisti come Kaze, Levante, Ensi, Rosa Chemical e Axos, insieme a Johnny Marsiglia, con la partecipazione di Margherita Vicario.

Una scelta che rafforza la natura ibrida del progetto: non un semplice film con ospiti musicali, ma un’opera nella quale interpreti provenienti da mondi diversi contribuiscono alla costruzione dell’universo narrativo.

La presenza di musicisti e performer permette al film di mantenere un legame diretto con la contemporaneità, intercettando linguaggi e sensibilità che appartengono soprattutto alle nuove generazioni.

Le musiche sono firmate dagli stessi Dade e Roan Johnson, un elemento che conferma la centralità della componente sonora all’interno del progetto.

Milano protagonista: la città come personaggio

Uno degli aspetti più interessanti di Rider è il ruolo attribuito alla città.

Milano non appare soltanto come sfondo, ma come ambiente vivo, attraversato da contraddizioni, energie creative e nuove forme di socialità.

La metropoli diventa il luogo nel quale si incontrano esperienze diverse: musica, lavoro, aspirazioni personali e trasformazioni culturali.

Il cinema urbano contemporaneo utilizza sempre più spesso le città come veri protagonisti delle storie. Strade, quartieri e spazi pubblici diventano elementi narrativi capaci di raccontare una società in cambiamento.

In questa prospettiva, Rider sembra inserirsi in una linea cinematografica che guarda alla realtà quotidiana per trovare nuove forme di racconto.

La musica attraversa tutta la selezione della SIC 2026

L’attenzione della Settimana della Critica verso il rapporto tra cinema e musica non riguarda soltanto il film di chiusura.

Anche altri titoli della selezione mostrano quanto il suono possa diventare una componente fondamentale della narrazione.

In Meteorite, diretto da Sebastián Múnera, la musica accompagna un viaggio nella memoria e nel paesaggio colombiano.

Le sonorità di Juan Forero, Banda La Valerosa e Zafiro Zafiro contribuiscono a costruire un’atmosfera legata ai luoghi, alle tradizioni e al rapporto tra individuo e territorio.

In questo caso la musica assume una funzione evocativa: non racconta soltanto ciò che accade, ma aiuta a restituire la dimensione emotiva del viaggio.

I cortometraggi di SIC@SIC e nuovi paesaggi sonori

La componente musicale emerge anche nella sezione SIC@SIC, dedicata ai cortometraggi.

Tra le opere selezionate trovano spazio differenti approcci al rapporto tra immagini e suono.

In E-I-E-I-O sono presenti le musiche di Neuf Voix, mentre Puca utilizza le sonorità di Bebawinigi e Los Locos.

Anche Se mai le cose si caratterizza per la presenza musicale di HRTBRKR, confermando una ricerca orientata verso nuove forme espressive.

Il cortometraggio, proprio grazie alla sua libertà produttiva e narrativa, si presta particolarmente alla sperimentazione. La musica diventa spesso uno strumento per condensare atmosfere e significati in tempi narrativi più brevi.

Revolver porta Venezia dentro un club techno napoletano

Un altro titolo significativo della selezione è Revolver di Paoli De Luca.

Il film conduce lo spettatore all’interno di un ambiente completamente diverso: un club techno napoletano caratterizzato da energia, corpi in movimento, desiderio e rapporti di potere.

Le musiche di Lenno Ten Kate, Joselito Ke e Marculedu accompagnano un racconto immersivo nel quale il suono diventa elemento fondamentale per comprendere il mondo rappresentato.

La techno, con la sua struttura ritmica e ipnotica, permette al film di esplorare dinamiche sociali e personali attraverso una dimensione fisica e sensoriale.

La pista da ballo diventa così uno spazio nel quale emergono identità, tensioni e relazioni.

Una SIC sempre più vicina ai linguaggi contemporanei

La scelta dei film della 41ª edizione conferma la capacità della Settimana Internazionale della Critica di intercettare le trasformazioni del cinema contemporaneo.

La manifestazione continua a mantenere la propria missione originaria: sostenere opere prime e registi emergenti, ma allo stesso tempo dimostra una forte attenzione verso i linguaggi che stanno cambiando il modo di raccontare il presente.

Il rapporto tra cinema e musica rappresenta uno dei terreni più fertili di questa evoluzione.

Le nuove generazioni di spettatori sono abituate a vivere immagini e suoni in modo integrato attraverso videoclip, piattaforme digitali e social network. Il cinema che dialoga con questi linguaggi appare quindi particolarmente vicino alla sensibilità contemporanea.

Venezia 2026, il Lido diventa laboratorio di nuove storie

La 41ª edizione della SIC si presenta dunque come un appuntamento nel quale il cinema giovane internazionale incontra contaminazioni artistiche diverse.

Dal rap milanese alla memoria colombiana, dalla scena techno napoletana ai cortometraggi sperimentali, il programma racconta un mondo nel quale la musica non accompagna semplicemente le immagini, ma contribuisce a crearne il significato.

La presenza di Rider come film di chiusura rappresenta il simbolo di questa direzione: un’opera che guarda alla nuova Italia attraverso i suoni delle sue città e le voci dei suoi protagonisti.

Ancora una volta Venezia conferma il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sul futuro del cinema. Non soltanto una vetrina per opere già affermate, ma un luogo dove nascono tendenze, si incontrano linguaggi e vengono scoperti gli autori destinati a raccontare il cinema dei prossimi anni.