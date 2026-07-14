Usa-Iran, Trump riprende la guerra: nuovi attacchi

Usa-Iran, terza notte consecutiva di attacchi e tensione alle stelle

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase dopo la ripresa delle operazioni militari americane contro obiettivi iraniani. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato l’avvio di una nuova ondata di attacchi, definita la terza consecutiva, con l’obiettivo dichiarato di colpire capacità militari iraniane e rafforzare il controllo sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo.

L’escalation arriva dopo giorni di crescente tensione, segnati da accuse reciproche tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti sostengono che l’Iran abbia minacciato il traffico commerciale nella regione e colpito interessi americani e alleati. Teheran, invece, accusa Washington di aggressione e di voler imporre il proprio controllo sulle rotte energetiche internazionali.

Il nuovo capitolo del confronto non riguarda soltanto gli obiettivi militari sul terreno. Al centro della disputa ci sono anche energia, commercio globale e controllo di una delle arterie fondamentali per il trasporto del petrolio mondiale.

Trump notifica al Congresso la ripresa delle operazioni militari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha formalizzato il ritorno alle operazioni militari contro l’Iran attraverso una comunicazione ufficiale al Congresso. La notifica rappresenta un passaggio politico e istituzionale rilevante perché certifica la ripresa delle ostilità e apre una nuova fase nel rapporto tra Casa Bianca e Parlamento sulla gestione del conflitto.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione americana, le operazioni sarebbero iniziate nei giorni precedenti, dopo una serie di attacchi e incidenti legati alla navigazione nello Stretto di Hormuz. La Casa Bianca ha sostenuto che le azioni militari rientrano nella responsabilità del presidente di proteggere cittadini americani e interessi strategici degli Stati Uniti.

La decisione apre anche un confronto politico interno negli Stati Uniti. Alcuni esponenti del Congresso hanno sollevato interrogativi sull’ampiezza dei poteri presidenziali nell’autorizzare operazioni militari senza un nuovo voto parlamentare, mentre l’amministrazione difende la propria interpretazione delle norme sui poteri di guerra.

Trump ha inoltre annunciato un discorso alla nazione previsto per giovedì sera, nel quale dovrebbe illustrare le motivazioni della nuova fase militare e gli obiettivi della strategia americana.

Lo Stretto di Hormuz diventa il centro dello scontro

La nuova crisi ruota soprattutto attorno allo Stretto di Hormuz, un corridoio marittimo fondamentale per il commercio energetico mondiale.

Attraverso questo passaggio, situato tra Iran e Penisola Arabica, transita una quota significativa delle esportazioni di petrolio e gas provenienti dal Golfo Persico. Per questo motivo ogni minaccia alla sicurezza della navigazione produce immediatamente conseguenze sui mercati internazionali.

Trump ha annunciato il ripristino di un blocco navale nei confronti dei porti iraniani e l’introduzione di un pedaggio del 20% sui carichi in transito nello Stretto di Hormuz, una misura che punta a esercitare pressione economica su Teheran.

La proposta ha però sollevato dubbi e critiche sul piano internazionale, soprattutto per le possibili ripercussioni sul principio della libera navigazione commerciale. Un eventuale aumento dei costi di trasporto potrebbe infatti incidere sui prezzi dell’energia e amplificare l’instabilità dei mercati globali.

La risposta iraniana: attacchi alle basi americane nella regione

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Secondo quanto riportato nelle ore successive, l’Iran avrebbe colpito strutture militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrein, ampliando il rischio di un coinvolgimento regionale più esteso.

Il timore principale degli osservatori internazionali è che il confronto possa superare il livello dello scontro diretto tra Washington e Teheran per trasformarsi in una crisi più ampia capace di coinvolgere altri Paesi del Medio Oriente.

La presenza militare americana nella regione è infatti distribuita attraverso numerose basi e infrastrutture strategiche, mentre l’Iran dispone di una rete di alleati e gruppi partner in diversi territori dell’area.

Ogni attacco contro installazioni statunitensi aumenta quindi il rischio di una reazione a catena difficile da controllare.

Pickaxe Mountain, il nuovo obiettivo indicato da Washington

Tra gli elementi più delicati della nuova escalation c’è il riferimento al sito sotterraneo di Pickaxe Mountain, struttura iraniana fortemente protetta e considerata strategica.

Trump ha minacciato nuovi bombardamenti contro l’impianto, inserendolo tra i possibili obiettivi della campagna militare americana. La struttura rappresenta uno dei simboli più sensibili della capacità iraniana di proteggere infrastrutture considerate fondamentali.

Un eventuale attacco a un sito sotterraneo di questo tipo avrebbe un forte valore militare e politico, ma aumenterebbe anche il rischio di un ulteriore irrigidimento delle posizioni tra i due Paesi.

Dalla tregua alla nuova guerra: come si è arrivati alla rottura

La nuova fase del conflitto arriva dopo un periodo segnato da tentativi di riduzione delle tensioni e da una precedente sospensione delle ostilità.

Il fragile equilibrio raggiunto si è però rapidamente deteriorato. Gli Stati Uniti accusano l’Iran di aver violato gli impegni precedenti attraverso nuove azioni contro il traffico marittimo e interessi occidentali. Teheran respinge le accuse e considera le operazioni americane una violazione della propria sovranità.

Il risultato è una spirale di azioni e reazioni nella quale ogni nuovo attacco rischia di rendere più difficile un ritorno alla diplomazia.

Le conseguenze globali: petrolio, mercati e sicurezza internazionale

L’impatto della crisi non riguarda soltanto Medio Oriente e politica americana. Il possibile blocco dello Stretto di Hormuz rappresenta una minaccia per l’intera economia mondiale.

L’aumento dell’incertezza ha già prodotto tensioni sui mercati energetici, con il rischio che il prezzo del petrolio possa crescere ulteriormente se la situazione dovesse peggiorare.

Per l’Europa e per molti Paesi importatori di energia, la questione rappresenta un nuovo elemento di pressione economica in un momento già caratterizzato da difficoltà legate a inflazione, sicurezza energetica e instabilità geopolitica.

Anche il settore dei trasporti marittimi osserva con attenzione gli sviluppi: una riduzione del traffico nello Stretto potrebbe provocare ritardi, aumento dei costi assicurativi e difficoltà nelle catene di approvvigionamento.

Il rischio di un conflitto regionale più ampio

La domanda centrale ora riguarda la possibilità che lo scontro rimanga limitato oppure si trasformi in una guerra regionale.

Gli Stati Uniti affermano di voler colpire capacità militari specifiche e proteggere la navigazione internazionale. L’Iran, invece, sostiene di avere il diritto di reagire alle operazioni americane e minaccia ulteriori risposte.

Il margine per un errore di calcolo appare ridotto. Un attacco contro obiettivi particolarmente sensibili o un coinvolgimento maggiore degli alleati regionali potrebbe cambiare rapidamente la natura del conflitto.

La comunità internazionale guarda quindi con attenzione alle prossime mosse di Washington e Teheran, mentre cresce la pressione diplomatica per evitare un’escalation incontrollabile.

Una crisi che ridefinisce gli equilibri geopolitici

La ripresa della guerra tra Usa e Iran rappresenta uno dei passaggi più delicati dello scenario internazionale del 2026. Non si tratta soltanto di una nuova fase militare, ma di uno scontro che coinvolge sicurezza energetica, controllo delle rotte commerciali e influenza geopolitica.

La decisione di Trump di informare il Congresso e rilanciare le operazioni segna un punto di svolta nella strategia americana. La risposta iraniana e le conseguenze sullo Stretto di Hormuz determineranno ora la direzione della crisi.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il confronto porterà a una nuova trattativa oppure a un conflitto ancora più ampio. Per il momento, il Medio Oriente torna al centro della scena mondiale con una crisi dagli effetti potenzialmente globali.