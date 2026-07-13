Una seconda lingua rallenta l’invecchiamento cerebrale

🌐 Lingue e cervello: parlare più di una lingua potrebbe aiutare a mantenere il cervello più giovane e resistente nel tempo. Un nuovo studio presentato al Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze evidenzia che il bilinguismo e il plurilinguismo sono associati a un minore declino cognitivo e a un’età cerebrale apparentemente più giovane.

Parlare più lingue può proteggere il cervello dal tempo

Il cervello umano è un organo estremamente dinamico, capace di modificarsi continuamente attraverso l’esperienza, lo studio e le relazioni sociali. Ogni nuova abilità acquisita lascia una traccia nei circuiti nervosi, rafforzando collegamenti e creando nuove strategie per affrontare le sfide cognitive.

Tra le attività che sembrano avere un effetto particolarmente interessante c’è l’apprendimento delle lingue.

Secondo una nuova ricerca presentata al Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze (FENS), conoscere e utilizzare più lingue potrebbe contribuire a rallentare alcuni processi legati all’invecchiamento cerebrale.

Lo studio suggerisce che il cervello delle persone che parlano diverse lingue appare biologicamente più giovane rispetto a quello di individui con minori competenze linguistiche.

In particolare, i risultati indicano che chi parla tre lingue potrebbe mostrare un’età cerebrale inferiore di circa sette anni rispetto all’età anagrafica.

Una differenza che apre nuove prospettive sul ruolo dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Il cervello bilingue come una palestra cognitiva

Per molto tempo il bilinguismo è stato considerato soprattutto una capacità comunicativa.

Oggi la ricerca neuroscientifica mostra invece che parlare più lingue rappresenta anche un intenso esercizio mentale.

Quando una persona bilingue o plurilingue comunica, il cervello deve continuamente gestire informazioni complesse: scegliere la lingua corretta, inibire quella non necessaria, passare rapidamente da un sistema linguistico all’altro e adattarsi al contesto.

Questo processo coinvolge diverse aree cerebrali associate all’attenzione, alla memoria di lavoro e al controllo cognitivo.

In pratica, il cervello allenato dalle lingue viene sottoposto a un esercizio costante.

Proprio questa attività potrebbe contribuire a mantenere più efficienti alcune funzioni cognitive con il passare degli anni.

L’idea alla base della ricerca è collegata al concetto di riserva cognitiva, cioè la capacità del cervello di compensare meglio i cambiamenti legati all’età grazie a una maggiore ricchezza di connessioni e strategie mentali.

Più lingue conosciute, più giovane appare il cervello

Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda il rapporto tra il numero di lingue parlate e l’età cerebrale stimata.

I ricercatori hanno osservato che non tutte le competenze linguistiche producono lo stesso effetto: sembra esistere una relazione tra il livello di esposizione alle lingue e alcuni indicatori di salute cerebrale.

Chi utilizza più lingue mostra caratteristiche associate a un cervello più giovane.

Il dato più significativo riguarda le persone che parlano tre lingue, per le quali la differenza osservata rispetto all’età biologica del cervello arriva a circa sette anni.

Questo non significa che imparare una lingua possa fermare completamente il processo di invecchiamento.

Il cervello, come tutto l’organismo, cambia nel tempo.

Tuttavia, alcune abitudini possono contribuire a mantenerlo più attivo e flessibile, riducendo l’impatto di alcuni cambiamenti associati all’età.

Imparare una lingua da giovani potrebbe offrire un vantaggio

La ricerca evidenzia anche l’importanza del momento in cui si acquisisce una nuova lingua.

Secondo gli studiosi, imparare una lingua straniera in giovane età potrebbe avere effetti particolarmente positivi sullo sviluppo delle capacità cognitive.

L’infanzia e l’adolescenza sono periodi in cui il cervello possiede una grande plasticità, cioè una capacità elevata di creare e modificare connessioni neuronali.

Durante queste fasi, l’apprendimento linguistico può contribuire alla formazione di circuiti complessi legati alla comunicazione e alla flessibilità mentale.

Tuttavia, questo non significa che da adulti sia troppo tardi.

Al contrario, molte ricerche dimostrano che il cervello mantiene una notevole capacità di adattamento anche negli anni successivi.

Imparare una nuova lingua a 30, 50 o 70 anni può comunque rappresentare uno stimolo cognitivo importante.

La fluidità linguistica conta più del semplice apprendimento

Un altro elemento analizzato dagli studiosi riguarda il livello di padronanza raggiunto.

Non basta conoscere alcune parole o frasi di una lingua straniera: secondo i dati della ricerca, una maggiore fluidità linguistica sembra essere associata a benefici più evidenti.

Utilizzare una lingua in modo frequente e naturale richiede infatti un coinvolgimento continuo del cervello.

Conversare, leggere, scrivere e comprendere contenuti in un’altra lingua significa mantenere attivi numerosi processi cognitivi.

Il cervello deve interpretare significati, collegare informazioni e adattarsi rapidamente.

Questa complessità potrebbe spiegare perché un uso intenso delle lingue sia associato a una maggiore protezione delle funzioni mentali.

Le lingue come strumento contro il declino cognitivo

Negli ultimi anni la comunità scientifica ha concentrato molta attenzione sulle strategie capaci di favorire un invecchiamento cerebrale sano.

L’obiettivo non è soltanto vivere più a lungo, ma mantenere più a lungo autonomia, memoria e capacità decisionali.

L’attività mentale è considerata uno degli elementi fondamentali per sostenere la salute del cervello.

Studiare, leggere, imparare nuove competenze e coltivare interessi complessi possono contribuire alla costruzione della riserva cognitiva.

In questo quadro, le lingue straniere rappresentano un’attività particolarmente completa perché uniscono diversi livelli di stimolazione:

memoria;

attenzione;

ragionamento;

capacità di ascolto;

interazione sociale;

adattamento mentale.

Non si tratta quindi soltanto di imparare un nuovo modo di comunicare, ma di mantenere il cervello impegnato in un processo continuo di elaborazione.

Perché il cervello ama le sfide nuove

Una delle caratteristiche fondamentali del cervello umano è la capacità di adattarsi alle novità.

Quando affrontiamo un compito complesso, come imparare una lingua, il cervello deve creare nuove strategie.

Questa continua richiesta di adattamento mantiene attivi diversi sistemi cognitivi.

Al contrario, una routine priva di stimoli può ridurre le occasioni di allenamento mentale.

Le lingue rappresentano una sfida particolarmente interessante perché non hanno mai una conclusione definitiva.

Anche chi parla una lingua straniera da molti anni continua ad arricchire il proprio vocabolario, migliorare la pronuncia e scoprire nuove sfumature culturali.

È un apprendimento permanente.

Il ruolo della socialità nell’effetto protettivo delle lingue

I benefici del plurilinguismo potrebbero non dipendere soltanto dall’attività mentale.

Parlare più lingue spesso significa anche entrare in contatto con persone, culture e ambienti diversi.

La dimensione sociale è un elemento fondamentale per la salute cerebrale.

Le relazioni stimolano il cervello attraverso conversazioni, emozioni e scambi di informazioni.

Una persona che utilizza più lingue può avere maggiori opportunità di comunicazione e partecipazione sociale.

Questo intreccio tra attività cognitiva e vita relazionale potrebbe contribuire ulteriormente agli effetti osservati dagli studiosi.

Una nuova prospettiva sull’invecchiamento: il cervello può continuare a crescere

La ricerca sul rapporto tra lingue e cervello trasmette un messaggio importante: l’invecchiamento non è soltanto una fase di perdita, ma anche un periodo in cui è possibile continuare a sviluppare capacità.

Il cervello non smette di cambiare con l’età.

Può adattarsi, imparare e costruire nuove connessioni.

Naturalmente, parlare più lingue è solo uno dei tanti fattori che influenzano la salute cerebrale. Anche attività fisica, alimentazione equilibrata, sonno adeguato e relazioni sociali svolgono un ruolo importante.

Ma lo studio aggiunge un tassello significativo alla comprensione di come le nostre abitudini quotidiane possano influenzare il futuro del cervello.

Imparare una lingua è un investimento per il futuro

La scoperta che una seconda o una terza lingua possa essere associata a un cervello più giovane modifica il modo in cui guardiamo all’apprendimento linguistico.

Non è soltanto una competenza utile per viaggiare, lavorare o comunicare con persone di altri Paesi.

Può diventare anche una forma di allenamento mentale.

Ogni nuova parola imparata, ogni conversazione affrontata e ogni regola grammaticale compresa rappresentano una piccola sfida per il cervello.

E proprio queste sfide, accumulate nel tempo, potrebbero contribuire a mantenere più efficiente la nostra mente.

In un mondo sempre più connesso, imparare una lingua straniera potrebbe quindi essere contemporaneamente un investimento culturale, sociale e biologico.