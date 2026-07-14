Poena cullei, la terribile pena romana per il delitto di parricidio

🌐 Poena cullei: tra le pene capitali più crudeli dell’antica Roma, la “pena del sacco” era riservata ai colpevoli di parricidio, considerato un crimine contro la famiglia, lo Stato e gli dèi. Il condannato veniva rinchiuso in un sacco insieme ad animali vivi e gettato in acqua, in un rituale che univa giustizia, simbolismo e deterrenza. Ancora oggi questa pratica rappresenta uno degli aspetti più inquietanti del diritto romano.

L’antica Roma è ricordata come una delle più grandi civiltà della storia, capace di costruire un sistema giuridico destinato a influenzare profondamente il diritto moderno. Dietro questa straordinaria eredità, però, si nascondeva anche un volto molto più duro. Alcuni reati erano infatti considerati talmente gravi da meritare punizioni che oggi appaiono inconcepibili.

Tra tutte le pene previste dal diritto romano, poche hanno alimentato l’immaginario collettivo quanto la poena cullei, letteralmente la “pena del sacco”. Una condanna destinata esclusivamente ai responsabili di uno dei delitti più odiati dalla società romana: il parricidio.

Questa esecuzione non rappresentava soltanto una forma di pena capitale. Era un rituale ricco di significati simbolici, concepito per cancellare completamente il colpevole dalla comunità dei vivi e persino dal mondo dei morti. Ogni dettaglio della condanna aveva un preciso valore giuridico, religioso e sociale.

A distanza di oltre duemila anni, la poena cullei continua a essere studiata dagli storici come una delle espressioni più estreme della giustizia romana e del rapporto tra diritto, religione e potere.

Il parricidio: il crimine che nessun romano poteva tollerare

Per comprendere la crudeltà della poena cullei è necessario capire cosa rappresentasse il parricidio nell’antica Roma.

Oggi il termine viene generalmente associato all’uccisione del padre o della madre, ma nel diritto romano il suo significato era più ampio e comprendeva l’assassinio di stretti familiari o di persone appartenenti alla stessa cerchia familiare.

La famiglia costituiva il fondamento della società romana.

Il pater familias non era soltanto il capo della casa, ma la figura da cui dipendevano l’autorità, il patrimonio, il prestigio e la continuità della stirpe.

Attentare alla vita di un genitore significava quindi colpire il nucleo stesso dell’ordine sociale.

Per questo motivo il parricidio non era considerato un semplice omicidio.

Era visto come una violazione delle leggi degli uomini e degli dèi, un atto capace di rompere l’equilibrio morale dell’intera comunità.

La nascita della poena cullei

Le origini della pena non sono completamente certe.

Le testimonianze più antiche documentano casi di applicazione intorno al 100 a.C., anche se numerosi studiosi ritengono che la pratica possa essere ancora più antica.

Secondo alcune ricostruzioni, inizialmente gli accusati di parricidio non venivano affidati direttamente ai magistrati.

Sarebbero state le stesse famiglie delle vittime a occuparsi della punizione, trasformando la vendetta privata in una forma di giustizia riconosciuta dalla comunità.

Con il consolidarsi dello Stato romano, la gestione della pena passò progressivamente alle autorità pubbliche, che codificarono una procedura sempre più precisa.

In cosa consisteva la “pena del sacco”

La poena cullei è ricordata soprattutto per la sua impressionante modalità di esecuzione.

Il condannato veniva introdotto all’interno di un grande sacco di cuoio insieme ad alcuni animali vivi.

Successivamente il sacco veniva accuratamente cucito e trasportato fino a un fiume o al mare, dove veniva gettato in acqua.

La morte arrivava in modo atroce.

La vittima poteva annegare oppure morire per le ferite provocate dagli animali rinchiusi nello stesso spazio.

L’intera procedura era pensata per rendere la punizione esemplare davanti alla popolazione.

Gli animali avevano un significato simbolico

Uno degli aspetti che più affascina gli storici riguarda proprio la scelta degli animali.

Le fonti antiche citano generalmente quattro specie:

cane ;

gallo ;

vipera ;

scimmia.

La loro presenza non era casuale.

Ogni animale rappresentava un preciso significato simbolico legato alla cultura romana.

Il cane, normalmente simbolo di fedeltà, assumeva qui un valore opposto, richiamando il tradimento del vincolo familiare.

La vipera evocava il veleno e la distruzione.

La scimmia rappresentava una caricatura dell’essere umano, quasi a indicare la perdita della dignità.

Il gallo, infine, era associato alla vigilanza e al ciclo della vita.

Non tutte le esecuzioni prevedevano necessariamente gli stessi animali, ma il valore simbolico rimaneva centrale.

Una condanna anche religiosa

La poena cullei non mirava soltanto a provocare la morte del colpevole.

L’obiettivo era anche impedirgli qualsiasi forma di onore dopo la morte.

Nel mondo romano la sepoltura rivestiva un’importanza fondamentale.

Essere privati del rito funerario significava interrompere il legame con gli antenati e con la propria famiglia.

Il condannato, rinchiuso nel sacco e disperso nelle acque, veniva escluso sia dalla comunità dei vivi sia da quella dei morti.

Questa dimensione religiosa rendeva la pena ancora più terribile agli occhi dei contemporanei.

Il diritto romano e la funzione della pena

Per quanto oggi possa apparire disumana, la poena cullei rispondeva a una precisa concezione della giustizia.

La pena aveva infatti almeno tre funzioni.

La prima era punire il colpevole.

La seconda consisteva nel ripristinare l’ordine violato dal delitto.

La terza era quella di dissuadere chiunque potesse essere tentato di commettere un crimine analogo.

L’esemplarità della punizione era quindi parte integrante del sistema giuridico romano.

Più il reato veniva percepito come pericoloso per la stabilità della società, maggiore risultava la severità della sanzione.

Una società fondata sull’autorità familiare

Per comprendere davvero la logica della poena cullei bisogna guardare alla struttura della società romana.

La famiglia non era soltanto un insieme di persone unite da legami di sangue.

Costituiva la principale istituzione politica, economica e religiosa.

Il rispetto verso il padre e gli antenati rappresentava uno dei valori fondamentali dell’educazione romana.

Il parricidio appariva quindi come un gesto capace di distruggere il principio stesso su cui si fondava la civiltà.

Da qui nasceva l’esigenza di una pena che non fosse soltanto severa, ma anche altamente simbolica.

Le pene capitali nell’antica Roma

La poena cullei non era l’unica forma di esecuzione prevista dal diritto romano.

Nel corso dei secoli furono applicate anche:

crocifissione;

decapitazione;

rogo;

esposizione alle belve negli anfiteatri;

precipitazione dalla Rupe Tarpea per alcuni reati particolarmente gravi.

La scelta della pena dipendeva dallo status sociale del condannato, dalla natura del reato e dal periodo storico.

La poena cullei rimase tuttavia una delle sanzioni più rare e allo stesso tempo più celebri.

Quanto è attendibile il racconto delle fonti

Gli studiosi continuano ancora oggi a discutere alcuni aspetti della procedura.

Le fonti giuridiche e letterarie descrivono la pena con dettagli differenti e non sempre è possibile stabilire quanto queste descrizioni riflettano la pratica effettiva.

È probabile che nel corso dei secoli la poena cullei abbia subito modifiche e che alcuni elementi simbolici siano stati enfatizzati dagli autori antichi.

Ciò che appare certo è il valore attribuito al parricidio come uno dei reati più gravi dell’intero ordinamento romano.

La poena cullei continua a interrogare gli storici

Ancora oggi questa antica condanna rappresenta uno dei temi più studiati dagli specialisti del diritto romano.

Non tanto per la sua brutalità, quanto perché consente di comprendere il modo in cui una delle più grandi civiltà della storia concepiva la giustizia.

La poena cullei mostra infatti come diritto, religione e organizzazione sociale fossero profondamente intrecciati.

La pena non serviva soltanto a eliminare il colpevole.

Era un messaggio rivolto all’intera comunità.

Attraverso un rituale altamente simbolico, Roma riaffermava il valore assoluto della famiglia, dell’autorità e dell’ordine pubblico, considerati pilastri indispensabili per la sopravvivenza dello Stato.

Studiare oggi la poena cullei significa quindi osservare da vicino non solo una delle pene capitali più impressionanti dell’antichità, ma anche comprendere la mentalità di una società che attribuiva al diritto una funzione profondamente diversa rispetto a quella moderna. Dietro quella terribile condanna si nascondeva un sistema di valori nel quale il parricidio non era soltanto un omicidio, ma un’offesa all’intero ordine del mondo romano.