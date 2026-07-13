Social World Film Festival, vince Malavia di Nunzia De Stefano

🌐 Social World Film Festival premia “Malavia” di Nunzia De Stefano come miglior lungometraggio: la sedicesima edizione celebra il cinema sociale tra opere internazionali, nuovi talenti e omaggi ai protagonisti italiani.

A Vico Equense il cinema sociale premia storie e nuovi sguardi

Il Social World Film Festival 2025 si è concluso con una serata dedicata al cinema capace di raccontare la società, le sue fragilità e le sue trasformazioni. La sedicesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema Sociale, diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, ha chiuso il proprio percorso con la tradizionale cerimonia di premiazione, assegnando i riconoscimenti alle opere e agli artisti che hanno saputo interpretare con maggiore forza il rapporto tra cinema e realtà.

Sul palco della serata finale, condotta da Roberta Scardola, si sono alternati momenti di celebrazione, incontri con protagonisti del settore audiovisivo e riflessioni sui temi sociali che da sempre rappresentano il cuore della manifestazione.

Il festival, ospitato dalla Città di Vico Equense, ha confermato anche quest’anno la propria vocazione internazionale, accogliendo film provenienti da diversi Paesi e valorizzando storie accomunate dalla capacità di affrontare questioni universali: inclusione, memoria, identità, difficoltà personali e cambiamenti collettivi.

Il riconoscimento più importante della serata è andato a “Malavia” di Nunzia De Stefano, premiato dalla Giuria Tecnica come Miglior Lungometraggio.

“Malavia” conquista il premio come Miglior Lungometraggio

La vittoria di “Malavia” rappresenta uno dei momenti più significativi della sedicesima edizione del Social World Film Festival.

L’opera di Nunzia De Stefano ha conquistato la giuria grazie alla capacità di costruire un racconto cinematografico intenso, capace di intrecciare dimensione personale e riflessione sociale.

Il film si inserisce perfettamente nella linea editoriale della manifestazione, che da sedici anni ricerca opere in grado di andare oltre il semplice intrattenimento per diventare strumenti di conoscenza e confronto.

Il cinema sociale, infatti, non coincide soltanto con la narrazione di problematiche collettive, ma rappresenta soprattutto un modo per osservare il presente attraverso storie individuali, emozioni e percorsi umani.

La scelta della giuria premia dunque un cinema che mette al centro i personaggi e le loro esperienze, trasformando il racconto cinematografico in uno spazio di partecipazione e consapevolezza.

Tutti i premi della Giuria Tecnica: corti, documentari e nuovi talenti

Accanto al premio principale, il Social World Film Festival ha assegnato numerosi riconoscimenti alle diverse sezioni competitive.

Il premio come Miglior Cortometraggio è stato assegnato a “Laughing through the Dark” di Alex Yu, un’opera che ha colpito per la capacità di raccontare temi complessi attraverso una struttura narrativa concentrata e immediata.

Nella sezione dedicata ai documentari, la vittoria è andata a “Behind One Smile” di Ena-Sanan Hdagha, premiato come miglior film della Settimana del Documentario.

La sezione documentaristica rappresenta da sempre uno degli spazi più importanti del festival, perché permette di dare voce a realtà spesso poco raccontate e di costruire un ponte diretto tra immagini, testimonianze e memoria.

Per il percorso Focus Occhio al Sud, dedicato alle storie legate ai territori e alle identità meridionali, il riconoscimento è stato assegnato a “Licia” di Gaia Marotta.

Un premio che sottolinea l’attenzione del Social World Film Festival verso produzioni capaci di raccontare il Mezzogiorno attraverso prospettive contemporanee, lontane dagli stereotipi e attente alla complessità sociale e culturale.

La Giuria Popolare premia regia, sceneggiatura e interpretazioni

Grande spazio anche al giudizio del pubblico, elemento fondamentale per una manifestazione che ha sempre puntato sul rapporto diretto tra cinema e spettatori.

La Giuria Popolare ha assegnato il premio per la Miglior Regia ad Anna Di Francisca per il lungometraggio “La bolla delle acque matte”.

Il film ha ricevuto anche un altro importante riconoscimento: il premio per la Miglior Interpretazione, attribuito all’attore Fausto Russo Alesi.

Il premio per la Miglior Sceneggiatura è invece andato a Donghoon Yu per “Returning Winter”, confermando l’attenzione del festival verso la qualità della scrittura cinematografica.

La sceneggiatura, infatti, rappresenta uno degli elementi centrali del cinema sociale: è attraverso le parole, i conflitti e le relazioni tra personaggi che le storie riescono a trasformarsi in strumenti di riflessione.

I riconoscimenti ai cortometraggi: spazio alla creatività emergente

Il Social World Film Festival ha dedicato particolare attenzione anche al mondo dei cortometraggi, settore fondamentale per scoprire nuovi autori e nuove forme di racconto.

Il premio per la Miglior Regia è stato assegnato a Elisabetta Rocchetti per “Super Vito”.

La Miglior Sceneggiatura è andata invece a Gianni Spezzano per “L’uomo di ghiaccio”, mentre il riconoscimento per la Miglior Interpretazione è stato assegnato a Filippo Timi per “Tempi supplementari”.

La valorizzazione dei cortometraggi rappresenta uno degli aspetti più importanti dei festival cinematografici contemporanei, perché permette agli autori emergenti di sperimentare linguaggi nuovi e affrontare temi complessi con grande libertà creativa.

Gli omaggi a Eduardo Scarpetta e Peppe Iodice

La cerimonia finale non è stata soltanto un momento dedicato ai premi, ma anche un’occasione per celebrare alcuni protagonisti del panorama artistico italiano.

Durante la serata sono stati consegnati riconoscimenti speciali a Eduardo Scarpetta e Peppe Iodice, accolti dal pubblico del Social World Film Festival.

Due figure molto diverse per percorso e linguaggio artistico, ma unite dalla capacità di raccontare attraverso lo spettacolo aspetti della società contemporanea.

Scarpetta rappresenta una delle personalità più interessanti della nuova generazione di attori italiani, protagonista di un percorso che unisce cinema, televisione e teatro.

Peppe Iodice, con la sua comicità e il suo stile ironico, porta invece avanti una tradizione di spettacolo capace di osservare il quotidiano attraverso la satira e il racconto delle contraddizioni sociali.

Gli omaggi hanno arricchito una serata che ha unito cinema, intrattenimento e attenzione ai temi civili.

Sedici anni di cinema sociale tra Italia e mondo

La sedicesima edizione del Social World Film Festival conferma il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per il cinema impegnato.

Nato con l’obiettivo di promuovere opere capaci di affrontare questioni sociali attraverso il linguaggio cinematografico, il festival ha costruito negli anni una propria identità, diventando uno spazio di incontro tra autori, professionisti, studenti e pubblico.

La formula della manifestazione combina competizione, formazione e confronto culturale, creando un ambiente in cui il cinema non viene considerato soltanto come prodotto artistico, ma come strumento per comprendere il mondo.

La presenza di opere internazionali accanto a produzioni italiane dimostra inoltre la dimensione globale raggiunta dal festival, capace di mettere in dialogo esperienze e culture diverse.

Vico Equense capitale del cinema sociale

Con la cerimonia conclusiva della sedicesima edizione, Vico Equense si conferma luogo privilegiato per il racconto cinematografico contemporaneo.

La città campana ha ospitato un evento che ha saputo valorizzare il territorio e allo stesso tempo aprirsi a una prospettiva internazionale.

Il successo di “Malavia” e degli altri film premiati racconta un’edizione caratterizzata da qualità artistica e attenzione ai temi del presente.

Dal rapporto tra individuo e società alla memoria, dalle fragilità personali alle nuove forme di partecipazione collettiva, il Social World Film Festival continua a sostenere un’idea di cinema come esperienza condivisa.

Un cinema che non si limita a raccontare ciò che accade, ma prova a interrogarsi sulle trasformazioni della società e sulle storie delle persone che la compongono.