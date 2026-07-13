Poste Italiane accelera sull’Opas Tim: via libera all’aumento

🌐 Poste Italiane Opas Tim: il consiglio di amministrazione approva l’aumento di capitale da quasi 372 milioni di euro, passaggio decisivo verso l’offerta pubblica di acquisto e scambio. L’operazione entra nella fase finale in attesa dell’autorizzazione della Consob e punta a creare uno dei principali poli italiani per la trasformazione digitale, con possibili effetti sull’intero mercato delle telecomunicazioni e dei servizi digitali.

Poste Italiane accelera sull’Opas su Tim: il passaggio che avvicina la chiusura dell’operazione

L’operazione destinata a ridisegnare gli equilibri del settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali italiani compie un nuovo passo in avanti. Poste Italiane ha autorizzato l’aumento di capitale da circa 372 milioni di euro, una decisione che rappresenta uno dei tasselli fondamentali per dare concreta attuazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria totalitaria su Tim.

Il via libera del consiglio di amministrazione non costituisce soltanto un adempimento tecnico previsto dal percorso societario, ma segna anche il consolidamento della strategia con cui il gruppo punta a rafforzare la propria presenza nell’economia digitale italiana. L’operazione, infatti, viene considerata tra le più rilevanti degli ultimi anni nel panorama industriale nazionale.

Con questo passaggio, Poste Italiane dimostra di voler rispettare il cronoprogramma definito dopo l’autorizzazione ottenuta dagli azionisti nel corso dell’assemblea straordinaria dello scorso giugno, preparando il terreno all’avvio della fase operativa dell’offerta.

L’aumento di capitale da 371,99 milioni: cosa è stato approvato

Il consiglio di amministrazione ha esercitato la delega conferita dall’assemblea degli azionisti, autorizzando l’emissione di un massimo di 371.986.879 nuove azioni ordinarie.

L’aumento di capitale, pari a 371,99 milioni di euro di valore nominale, sarà realizzato a pagamento e potrà essere eseguito in una o più tranche, secondo le modalità previste dalla normativa societaria.

Le nuove azioni non saranno destinate al mercato in senso tradizionale, ma agli azionisti di Tim che decideranno di aderire all’Opas, ricevendo quindi una componente in titoli Poste Italiane oltre alla parte in denaro prevista dall’offerta.

Si tratta di un meccanismo frequentemente utilizzato nelle operazioni di acquisizione tramite scambio azionario, poiché consente agli azionisti della società oggetto dell’offerta di diventare soci del gruppo acquirente, partecipando così alle prospettive future del nuovo progetto industriale.

Come funziona l’offerta pubblica di acquisto e scambio

Uno degli aspetti più importanti dell’operazione riguarda proprio la struttura dell’offerta.

Per ogni azione Tim conferita, gli azionisti riceveranno:

1,67 euro in contanti ;

; 0,218 azioni Poste Italiane di nuova emissione.

Questa combinazione tra componente monetaria e componente azionaria permette di equilibrare il valore dell’offerta e, allo stesso tempo, favorisce l’ingresso degli attuali soci Tim nel capitale del gruppo guidato da Poste.

Il rapporto di concambio è stato confermato anche dopo il raggruppamento azionario effettuato da Tim, senza modificare il valore economico complessivo dell’operazione.

Perché l’aumento di capitale è indispensabile

L’approvazione dell’aumento di capitale rappresenta un requisito essenziale per la riuscita dell’Opas.

Senza l’emissione delle nuove azioni, infatti, Poste Italiane non potrebbe consegnare la componente azionaria prevista dall’offerta agli investitori che decideranno di aderire.

Dal punto di vista tecnico, quindi, il via libera del consiglio elimina uno degli ultimi principali ostacoli societari prima del lancio effettivo dell’operazione.

L’intervento conferma inoltre la volontà del management di rispettare il calendario previsto e di arrivare rapidamente alla fase conclusiva dell’offerta.

Le autorizzazioni già ottenute

Il percorso autorizzativo dell’operazione ha già superato diversi passaggi particolarmente significativi.

Tra i via libera già acquisiti figurano quelli relativi a:

Commissione europea ;

; Antitrust brasiliana , coinvolta per gli interessi internazionali del gruppo;

, coinvolta per gli interessi internazionali del gruppo; Golden Power esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di autorizzazioni fondamentali perché riguardano sia gli aspetti concorrenziali sia quelli legati alla tutela delle infrastrutture strategiche nazionali.

L’unico tassello ancora atteso prima dell’avvio definitivo dell’Opas è rappresentato dall’approvazione del documento di offerta da parte della Consob, che dovrà verificare la completezza delle informazioni destinate agli investitori.

L’ultimo passaggio: l’attesa per la Consob

L’autorizzazione della Consob rappresenta il momento conclusivo dell’iter regolamentare.

Una volta ottenuto il via libera dell’Autorità di vigilanza, Poste Italiane potrà pubblicare il documento definitivo dell’offerta e comunicare ufficialmente:

il periodo di adesione;

le modalità operative;

il calendario dell’Opas;

le condizioni definitive previste per gli azionisti.

Da quel momento prenderà concretamente il via una delle operazioni societarie più osservate dell’anno sul mercato italiano.

L’obiettivo industriale: creare un campione nazionale del digitale

Al di là degli aspetti finanziari, il progetto ha una chiara valenza industriale.

L’obiettivo dichiarato è costruire un grande polo nazionale della trasformazione digitale, capace di integrare competenze differenti e rafforzare la competitività italiana in un settore sempre più strategico.

Da una parte Poste Italiane dispone di una presenza capillare sul territorio, di milioni di clienti e di una consolidata esperienza nei servizi finanziari, assicurativi, logistici e digitali.

Dall’altra Tim rappresenta uno dei principali operatori nelle infrastrutture di telecomunicazione, nella connettività e nei servizi tecnologici avanzati.

L’integrazione potrebbe favorire importanti sinergie in diversi ambiti:

servizi digitali per cittadini e imprese ;

; pagamenti elettronici ;

; cloud e cybersecurity ;

; identità digitale ;

; servizi pubblici digitalizzati ;

; innovazione nelle telecomunicazioni.

Gli effetti sul mercato italiano

L’operazione viene osservata con particolare attenzione dagli investitori perché potrebbe modificare gli equilibri competitivi dell’intero settore.

L’eventuale integrazione tra Poste Italiane e Tim darebbe infatti vita a un gruppo caratterizzato da:

una base clienti estremamente ampia;

una rete commerciale diffusa su tutto il territorio nazionale;

infrastrutture digitali di primaria importanza;

una significativa capacità di investimento.

Per il mercato italiano significherebbe assistere alla nascita di un soggetto con dimensioni tali da competere con maggiore efficacia anche nei grandi progetti europei dedicati alla digitalizzazione.

Cosa cambia per gli azionisti Tim

Per gli azionisti della società di telecomunicazioni si avvicina il momento della scelta.

Una volta aperto il periodo di adesione all’Opas, ciascun investitore dovrà valutare se conferire o meno le proprie azioni.

Chi aderirà riceverà il corrispettivo composto dalla quota in denaro e dalle nuove azioni Poste Italiane.

Chi invece deciderà di non partecipare manterrà la propria posizione nel capitale di Tim, seguendo gli sviluppi successivi dell’operazione e della governance della società.

Molto dipenderà anche dall’andamento del titolo in Borsa durante il periodo dell’offerta e dalle valutazioni che il mercato attribuirà alle prospettive industriali del nuovo progetto.

Un’operazione destinata a segnare il mercato

Il via libera all’aumento di capitale rappresenta molto più di un semplice adempimento societario. È il segnale concreto che il progetto di integrazione tra Poste Italiane e Tim procede secondo il percorso previsto, dopo aver superato gran parte delle autorizzazioni richieste dalle autorità competenti.

Ora l’attenzione si concentra sull’ultimo passaggio regolamentare davanti alla Consob. Una volta completato anche questo iter, l’Opas entrerà nella sua fase più importante, quella dell’adesione degli azionisti.

Se l’operazione raggiungerà gli obiettivi prefissati, potrebbe nascere uno dei più grandi gruppi italiani nei servizi digitali, nelle telecomunicazioni e nell’innovazione, con un impatto destinato ad andare ben oltre i mercati finanziari e a influenzare l’evoluzione dell’intero sistema economico nazionale nei prossimi anni.