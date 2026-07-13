Edoardo Bennato torna con “Ogni settimana”: il nuovo rock italiano

🌐 Edoardo Bennato pubblica “Ogni settimana”, il nuovo singolo che segna il ritorno del cantautore napoletano dopo sei anni: una canzone tra rock, ironia e critica del presente che anticipa il prossimo album e il tour evento “Quando sarò grande”.

Dopo sei anni di attesa, Edoardo Bennato torna protagonista della scena musicale italiana con un nuovo brano inedito. Si intitola “Ogni settimana” il singolo che segna il ritorno discografico del cantautore napoletano, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali, mentre il videoclip ufficiale arriva su YouTube dal 10 luglio.

Un ritorno che non rappresenta soltanto una nuova pubblicazione, ma un ulteriore capitolo di una carriera unica, costruita in oltre cinquant’anni di musica attraverso rock, poesia, provocazione e libertà artistica.

Con “Ogni settimana”, Bennato conferma ancora una volta la propria capacità di osservare la realtà con uno sguardo personale e anticonformista, trasformando le contraddizioni del presente in una canzone dal ritmo energico e dalla scrittura immediata.

Il brano anticipa il nuovo album dell’artista, previsto per il prossimo autunno per Sony Music Italy, e apre una nuova fase di un percorso musicale che continua a rinnovarsi senza rinunciare all’identità che ha reso Edoardo Bennato uno dei protagonisti più importanti della musica italiana.

“Ogni settimana”, il nuovo racconto del presente firmato Bennato

La nuova canzone nasce dall’incontro tra energia rock e ironia, due elementi che da sempre rappresentano il marchio distintivo dell’universo musicale di Bennato.

Scritto insieme al fratello Eugenio Bennato, il brano affronta il tema del tempo che passa e della continua successione di eventi, annunci, promesse e contraddizioni che caratterizzano la società contemporanea.

Il titolo stesso, “Ogni settimana”, richiama la sensazione di vivere in un flusso continuo di notizie e cambiamenti, in cui spesso le situazioni sembrano trasformarsi rapidamente senza però modificare davvero i meccanismi profondi della realtà.

È un tema perfettamente coerente con la poetica di Bennato, da sempre attento a raccontare il rapporto tra individuo e società attraverso testi diretti, capaci di alternare leggerezza e riflessione.

La sua scrittura non cerca mai la semplice descrizione degli eventi, ma prova a mettere in discussione il modo in cui vengono percepiti. Una caratteristica che ha accompagnato brani diventati simbolo della musica italiana e che ritorna anche in questa nuova produzione.

Il “pirata del rock” conserva la sua identità artistica

Nel corso della sua carriera Edoardo Bennato ha costruito un linguaggio musicale riconoscibile, fondato sulla contaminazione tra rock, blues, folk e tradizione cantautorale italiana.

Un artista capace di utilizzare la musica come strumento di racconto e di critica, mantenendo sempre un rapporto diretto con il pubblico.

Anche in “Ogni settimana” emerge quella capacità di osservare il mondo senza filtri, con uno stile che unisce provocazione e melodia.

Bennato ha spesso raccontato il proprio processo creativo, spiegando come nascano le sue canzoni da un’intuizione musicale iniziale.

«Quando ho una frase musicale che mi piace e non ho ancora il testo in italiano, la canto in finto inglese, che non significa niente ma a volte mi suggerisce una parola, un’idea, un argomento. Ha sempre funzionato così per me», ha raccontato l’artista descrivendo il suo metodo di composizione.

Un approccio istintivo, basato sull’ascolto della musica prima ancora delle parole, che rappresenta uno degli aspetti più originali della sua produzione.

Un nuovo album in arrivo nell’autunno 2026

L’uscita di “Ogni settimana” rappresenta l’anticipazione di un progetto più ampio.

Il nuovo disco di Edoardo Bennato arriverà nel corso del prossimo autunno e segnerà il ritorno discografico di un artista che non ha mai smesso di dialogare con il proprio tempo.

A distanza di anni dalle ultime pubblicazioni inedite, il nuovo album sarà l’occasione per ritrovare una delle voci più riconoscibili del rock italiano e scoprire nuove prospettive artistiche.

Il percorso di Bennato, infatti, non è mai stato caratterizzato dalla semplice riproposizione del passato. Al contrario, la sua carriera è sempre stata segnata dalla ricerca e dalla volontà di affrontare temi contemporanei attraverso una forma musicale personale.

Il nuovo lavoro si inserisce quindi in una continuità artistica fatta di sperimentazione, scrittura e attenzione verso ciò che accade nella società.

“Quando sarò grande”, il tour evento nei luoghi simbolo italiani

Parallelamente all’uscita del nuovo singolo, Edoardo Bennato sarà protagonista del tour “Quando sarò grande”, una serie di concerti evento nelle location più prestigiose d’Italia.

Dopo il debutto del 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia, il cantautore porterà il suo spettacolo in altri luoghi simbolo della musica dal vivo italiana.

Tra gli appuntamenti previsti:

20 luglio – Circo Massimo, Roma

28 agosto – Ippodromo di Vinovo

3 settembre – Parco di Serravalle, Empoli

12 settembre – Teatro Grande di Pompei

18 settembre – Mind Live Theatre, Milano

Un calendario che conferma la dimensione spettacolare dei concerti di Bennato, da sempre caratterizzati da una forte componente teatrale e da una grande partecipazione del pubblico.

Sul palco sarà accompagnato dalla sua Be-Band e dal Quartetto Flegreo, formazione che contribuirà a creare quella particolare fusione tra rock, strumenti acustici e atmosfere mediterranee che rappresenta uno degli elementi più riconoscibili del suo sound.

Edoardo Bennato e il rapporto speciale con il pubblico

I concerti di Edoardo Bennato hanno spesso rappresentato eventi capaci di superare la dimensione del semplice spettacolo musicale.

La sua storia live è legata a momenti rimasti nella memoria collettiva della musica italiana.

Uno dei più celebri risale al 1980, quando l’artista si esibì in 15 stadi consecutivi nel corso di un solo mese, davanti a un pubblico complessivo di circa mezzo milione di persone.

Un risultato senza precedenti per l’epoca, che contribuì a cambiare il rapporto tra il rock italiano e il grande pubblico.

Bennato fu infatti tra gli artisti che dimostrarono come anche la musica d’autore potesse riempire gli spazi tradizionalmente riservati ai grandi eventi internazionali.

Quella stagione segnò una svolta importante per la musica dal vivo in Italia, aprendo la strada a una nuova concezione del concerto come grande evento collettivo.

Una carriera tra successi, impegno e libertà creativa

La forza di Edoardo Bennato risiede nella capacità di mantenere una voce artistica indipendente anche dopo decenni di carriera.

Dai grandi successi degli anni Settanta e Ottanta fino ai progetti più recenti, il cantautore ha sempre scelto una strada personale, lontana dalle mode del momento.

Le sue canzoni hanno raccontato personaggi, illusioni, sogni e contraddizioni della società italiana, spesso utilizzando metafore e immagini capaci di parlare a generazioni diverse.

Il suo stile ha influenzato numerosi artisti successivi e continua ancora oggi a rappresentare un riferimento per chi cerca nella musica non soltanto intrattenimento, ma anche pensiero e identità.

Con “Ogni settimana”, Bennato dimostra di avere ancora la stessa curiosità e la stessa capacità critica degli esordi.

Un ritorno che guarda avanti senza dimenticare il passato

Il nuovo singolo arriva dunque come un ponte tra la lunga storia artistica di Edoardo Bennato e una nuova fase creativa.

“Ogni settimana” racconta il presente con lo sguardo ironico e lucido di chi ha sempre scelto di non adattarsi alle convenzioni.

Tra il nuovo album in arrivo, il videoclip e il tour “Quando sarò grande”, il 2026 si annuncia come un anno importante per il cantautore napoletano.

Un ritorno atteso dai fan e un nuovo capitolo per un artista che continua a dimostrare come il rock italiano possa ancora essere energia, racconto e libertà di pensiero.