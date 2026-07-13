Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026: via al festival della musica

🌐 Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026 apre la XV edizione con Rino Gaetano Band, Alberto Fortis e Paolo Logli: tre appuntamenti tra musica, memoria e letteratura nella straordinaria cornice dell’Alta Costiera Amalfitana.

La Costiera Amalfitana torna protagonista dell’estate culturale italiana con la XV edizione di Agerola Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, una manifestazione che negli anni ha saputo trasformare il rapporto tra territorio, arte e spettacolo in un’esperienza capace di unire grandi nomi della musica, della letteratura e della cultura contemporanea.

L’edizione 2026 si apre con un trittico di appuntamenti che racchiude perfettamente l’identità del festival: canzoni d’autore, racconti di vita e incontri letterari. Dal 13 al 15 luglio 2026, il pubblico potrà assistere a tre serate consecutive dedicate a protagonisti di primo piano del panorama italiano: la Rino Gaetano Band, Alberto Fortis e lo scrittore e sceneggiatore Paolo Logli, accompagnato da Vittorio Nocenzi, storico leader del Banco del Mutuo Soccorso.

Un avvio che conferma la vocazione di Agerola come luogo privilegiato dove il fascino del paesaggio incontra la forza evocativa della musica e delle parole.

Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026, il festival che celebra la bellezza

Il tema scelto per la XV edizione è “CHE BELLEZZA!!!”, un concept ideato da Paolo Logli che rappresenta la filosofia stessa della manifestazione: riscoprire la bellezza nei luoghi, negli incontri e nelle emozioni condivise.

Agerola, con i suoi panorami sospesi tra cielo e mare, diventa così un palcoscenico naturale capace di valorizzare ogni spettacolo. Il festival non si limita infatti alla dimensione del concerto o dell’evento culturale, ma propone un percorso immersivo nel quale il territorio diventa parte integrante della narrazione artistica.

La programmazione curata dalla Produzione Palco Reale conferma anche per il 2026 una linea editoriale orientata alla qualità, con artisti capaci di rappresentare differenti generazioni e linguaggi.

Tra gli elementi distintivi della manifestazione ritorna inoltre la collaborazione con Rai Isoradio, media partner del festival, che racconterà gli appuntamenti attraverso interviste, collegamenti e contenuti dedicati ai protagonisti e al territorio.

Rino Gaetano Band apre il festival con la musica senza tempo del cantautore calabrese

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio alle ore 21:00 al Belvedere Corona, una delle location più suggestive di Agerola.

A inaugurare il festival sarà la Rino Gaetano Band, il progetto ufficiale nato nel 1999 da un’idea di Anna Gaetano, sorella del cantautore scomparso nel 1981.

Guidata da Alessandro Gaetano, nipote dell’artista, la formazione porta sul palco il repertorio originale di Rino Gaetano, mantenendo intatti lo spirito e l’energia di brani diventati patrimonio della musica italiana.

Canzoni come “Ma il cielo è sempre più blu”, “Gianna”, “A mano a mano” e molte altre continuano ancora oggi a parlare a pubblici diversi grazie a una scrittura capace di mescolare ironia, poesia e critica sociale.

La serata sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro, voce storica della radio italiana e protagonista degli incontri “Musica e Parole” che accompagneranno diversi appuntamenti del festival.

Alberto Fortis porta ad Agerola il suo Piano Solo Recital

Martedì 14 luglio alle ore 21:00, sempre al Belvedere Corona, sarà la volta di Alberto Fortis, protagonista del Piano Solo Recital e di un incontro speciale dedicato al rapporto tra musica e racconto.

Cantautore raffinato e autore di una delle pagine più originali della musica italiana, Fortis ha costruito una carriera caratterizzata da una forte identità artistica.

Nel corso degli anni ha firmato brani entrati nella memoria collettiva come “La sedia di lillà”, “Milano e Vincenzo”, “Settembre” e “Il Duomo di notte”, canzoni capaci di unire melodie ricercate e testi dal forte valore narrativo.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno importante per l’artista, con l’arrivo del nuovo album “Sentimental City”, composto da otto brani inediti, accompagnato da un tour nazionale e dalla pubblicazione di un nuovo libro.

Ad Agerola Fortis proporrà un viaggio intimo attraverso il proprio repertorio, affidando al pianoforte il compito di raccontare decenni di musica e di emozioni.

Paolo Logli e Vittorio Nocenzi protagonisti della serata dedicata alla letteratura

Il terzo appuntamento del festival cambierà prospettiva, spostando l’attenzione dalla musica alla parola.

Mercoledì 15 luglio alle ore 19:00, presso l’Anfiteatro di Agerola, sarà presentato il romanzo “Concerto per Opossum” di Paolo Logli, pubblicato da Bolis Edizioni.

L’autore dialogherà con Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso, in un incontro che unirà letteratura, memoria musicale e riflessione artistica.

Ad accompagnare l’evento sarà il giovane pianista agerolese Pietro Naclerio, che eseguirà dal vivo un tappeto musicale pensato per amplificare le atmosfere del racconto.

Il romanzo racconta la storia di tre amici e di una vecchia registrazione capace di riportare alla luce sogni interrotti, occasioni perdute e legami rimasti vivi nel tempo.

Paolo Logli, autore con una lunga esperienza nel cinema, nella televisione e nel teatro, ha firmato oltre cento progetti audiovisivi e numerosi testi musicali, compresi quelli realizzati per il Banco del Mutuo Soccorso.

Un’estate di grandi artisti tra concerti, premi e incontri culturali

I primi tre appuntamenti rappresentano soltanto l’inizio di un cartellone particolarmente ricco, che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate 2026.

Il programma del festival proseguirà con concerti, spettacoli teatrali e incontri con protagonisti della scena italiana, trasformando Agerola in un punto di riferimento per chi cerca cultura, musica e paesaggi d’eccezione.

Tra gli eventi più attesi figurano il concerto di Carmen Consoli, il premio alla carriera, gli appuntamenti dedicati al teatro con Claudia Campagnola e Violante Placido, il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, fino agli spettacoli di artisti come Gio Evan, Niccolò Fabi, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Diodato e molti altri.

La manifestazione conferma così il proprio ruolo di laboratorio culturale aperto, capace di coinvolgere grandi nomi della musica italiana e nuove generazioni di artisti.

La magia dei Sentieri degli Dei tra natura e spettacolo

Il successo di Agerola Sui Sentieri degli Dei nasce anche dalla capacità di valorizzare un territorio unico.

I sentieri che attraversano le montagne della Costiera Amalfitana, affacciati su uno dei mari più celebri al mondo, diventano una scenografia naturale dove ogni evento assume un significato particolare.

Il festival propone infatti un modello di cultura diffusa, nel quale il pubblico non è soltanto spettatore ma parte di un’esperienza che coinvolge ambiente, comunità e patrimonio artistico.

Dalla musica d’autore alla narrativa, dagli spettacoli teatrali ai momenti dedicati alle tradizioni locali, Agerola 2026 punta ancora una volta sulla forza della condivisione.

La nuova edizione si presenta quindi come un viaggio nella bellezza intesa come emozione, memoria e scoperta, confermando il fascino di una rassegna che continua a crescere nel panorama degli eventi estivi italiani.

AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI 2026

Lunedì 13 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

RINO GAETANO BAND in concerto

Martedì 14 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

ALBERTO FORTIS

Piano solo recital

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 15 luglio h. 19:00

ANFITEATRO

Presentazione romanzo “Concerto per Opossum”

di Paolo Logli – Bolis edizioni.

L’autore dialoga con Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso

Giovedì 16 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA

CARMEN CONSOLI in concerto

Lunedì 20 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA –

CLAUDIA CAMPAGNOLA· in

“Flora e li mariti sua” di Toni Fornari

Introduce Paolo Logli

Martedì 21 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

PREMIO ROBERTO BRACCO

VIOLANTE PLACIDO

in “Note e racconti in libertà” con Paolo Logli

Mercoledì 22 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO SALVATORE SAETTA

BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Giovedì 23 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

GIO EVAN – EXTRA TERRESTE TOUR

Lunedì 27 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

MASSIMO DI CATALDO

Uno come me

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedi 28 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

ALMAMEGRETTA Tour 2026 in concerto

Mercoledì 5 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

NICCOLO’ FABI – in concerto

Estate 2026

Venerdì 7 agosto h 21:00

BELVEDERE CORONA

Michele Riondino & Revolving Bridge in concerto

Domenica 9 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

BRIGA

MIRKOEILCANE

PREMIO HHT ITALIA

FABRIZIO MORO

Da “Pensa” a “Non ho paura di niente”, 25 anni di Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 11 agosto h. 21:00

BELVEDERE CORONA

Presentazione del libro “Blu Oltremare. Esercizi di fenomenologia dell’amore” di Antonio Porcelli – IOD Edizioni

MIRKOEILCANE in concerto

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 12 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

CATERINA CROPELLI

PREMIO FRANCESCO CILEA

FRANCESCA MICHIELIN in concerto

Strega comanda – Summer Tour

Giovedì 13 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

SIMONE CRISTICCHI

A- Live

Venerdì 14 agosto h. 19.00

località Crocifisso, Paipo ore 19.00 partenza con guida per il circuito Tre Calli

“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”

Riti dionisiaci e danza delle baccanti

Venerdì 15 agosto h. 5.00

MONTE TRE CALLI

L’ALBA MAGICA

AMARA in trio live

“La certezza di essere vivi”

Lunedì 17 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

ANGELICA BOVE

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE

“Tracce di Bellezza tra cielo e mare con la nuova generazione d’autore”

Martedì 18 agosto h 21:00

BELVEDERE CORONA

MIRODIMARE band

ROCCUZZO con Giovanni Segreti Bruno – live

“La magia del pop d’autore in un mare dipinto di blues”

Mercoledì 19 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

ROBERTO COLELLA

PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA

DIODATO

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro