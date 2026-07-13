Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026: via al festival della musica
🌐 Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026 apre la XV edizione con Rino Gaetano Band, Alberto Fortis e Paolo Logli: tre appuntamenti tra musica, memoria e letteratura nella straordinaria cornice dell’Alta Costiera Amalfitana.
La Costiera Amalfitana torna protagonista dell’estate culturale italiana con la XV edizione di Agerola Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, una manifestazione che negli anni ha saputo trasformare il rapporto tra territorio, arte e spettacolo in un’esperienza capace di unire grandi nomi della musica, della letteratura e della cultura contemporanea.
L’edizione 2026 si apre con un trittico di appuntamenti che racchiude perfettamente l’identità del festival: canzoni d’autore, racconti di vita e incontri letterari. Dal 13 al 15 luglio 2026, il pubblico potrà assistere a tre serate consecutive dedicate a protagonisti di primo piano del panorama italiano: la Rino Gaetano Band, Alberto Fortis e lo scrittore e sceneggiatore Paolo Logli, accompagnato da Vittorio Nocenzi, storico leader del Banco del Mutuo Soccorso.
Un avvio che conferma la vocazione di Agerola come luogo privilegiato dove il fascino del paesaggio incontra la forza evocativa della musica e delle parole.
Agerola Sui Sentieri degli Dei 2026, il festival che celebra la bellezza
Il tema scelto per la XV edizione è “CHE BELLEZZA!!!”, un concept ideato da Paolo Logli che rappresenta la filosofia stessa della manifestazione: riscoprire la bellezza nei luoghi, negli incontri e nelle emozioni condivise.
Agerola, con i suoi panorami sospesi tra cielo e mare, diventa così un palcoscenico naturale capace di valorizzare ogni spettacolo. Il festival non si limita infatti alla dimensione del concerto o dell’evento culturale, ma propone un percorso immersivo nel quale il territorio diventa parte integrante della narrazione artistica.
La programmazione curata dalla Produzione Palco Reale conferma anche per il 2026 una linea editoriale orientata alla qualità, con artisti capaci di rappresentare differenti generazioni e linguaggi.
Tra gli elementi distintivi della manifestazione ritorna inoltre la collaborazione con Rai Isoradio, media partner del festival, che racconterà gli appuntamenti attraverso interviste, collegamenti e contenuti dedicati ai protagonisti e al territorio.
Rino Gaetano Band apre il festival con la musica senza tempo del cantautore calabrese
Il primo appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio alle ore 21:00 al Belvedere Corona, una delle location più suggestive di Agerola.
A inaugurare il festival sarà la Rino Gaetano Band, il progetto ufficiale nato nel 1999 da un’idea di Anna Gaetano, sorella del cantautore scomparso nel 1981.
Guidata da Alessandro Gaetano, nipote dell’artista, la formazione porta sul palco il repertorio originale di Rino Gaetano, mantenendo intatti lo spirito e l’energia di brani diventati patrimonio della musica italiana.
Canzoni come “Ma il cielo è sempre più blu”, “Gianna”, “A mano a mano” e molte altre continuano ancora oggi a parlare a pubblici diversi grazie a una scrittura capace di mescolare ironia, poesia e critica sociale.
La serata sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro, voce storica della radio italiana e protagonista degli incontri “Musica e Parole” che accompagneranno diversi appuntamenti del festival.
Alberto Fortis porta ad Agerola il suo Piano Solo Recital
Martedì 14 luglio alle ore 21:00, sempre al Belvedere Corona, sarà la volta di Alberto Fortis, protagonista del Piano Solo Recital e di un incontro speciale dedicato al rapporto tra musica e racconto.
Cantautore raffinato e autore di una delle pagine più originali della musica italiana, Fortis ha costruito una carriera caratterizzata da una forte identità artistica.
Nel corso degli anni ha firmato brani entrati nella memoria collettiva come “La sedia di lillà”, “Milano e Vincenzo”, “Settembre” e “Il Duomo di notte”, canzoni capaci di unire melodie ricercate e testi dal forte valore narrativo.
Il 2026 rappresenta inoltre un anno importante per l’artista, con l’arrivo del nuovo album “Sentimental City”, composto da otto brani inediti, accompagnato da un tour nazionale e dalla pubblicazione di un nuovo libro.
Ad Agerola Fortis proporrà un viaggio intimo attraverso il proprio repertorio, affidando al pianoforte il compito di raccontare decenni di musica e di emozioni.
Paolo Logli e Vittorio Nocenzi protagonisti della serata dedicata alla letteratura
Il terzo appuntamento del festival cambierà prospettiva, spostando l’attenzione dalla musica alla parola.
Mercoledì 15 luglio alle ore 19:00, presso l’Anfiteatro di Agerola, sarà presentato il romanzo “Concerto per Opossum” di Paolo Logli, pubblicato da Bolis Edizioni.
L’autore dialogherà con Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso, in un incontro che unirà letteratura, memoria musicale e riflessione artistica.
Ad accompagnare l’evento sarà il giovane pianista agerolese Pietro Naclerio, che eseguirà dal vivo un tappeto musicale pensato per amplificare le atmosfere del racconto.
Il romanzo racconta la storia di tre amici e di una vecchia registrazione capace di riportare alla luce sogni interrotti, occasioni perdute e legami rimasti vivi nel tempo.
Paolo Logli, autore con una lunga esperienza nel cinema, nella televisione e nel teatro, ha firmato oltre cento progetti audiovisivi e numerosi testi musicali, compresi quelli realizzati per il Banco del Mutuo Soccorso.
Un’estate di grandi artisti tra concerti, premi e incontri culturali
I primi tre appuntamenti rappresentano soltanto l’inizio di un cartellone particolarmente ricco, che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate 2026.
Il programma del festival proseguirà con concerti, spettacoli teatrali e incontri con protagonisti della scena italiana, trasformando Agerola in un punto di riferimento per chi cerca cultura, musica e paesaggi d’eccezione.
Tra gli eventi più attesi figurano il concerto di Carmen Consoli, il premio alla carriera, gli appuntamenti dedicati al teatro con Claudia Campagnola e Violante Placido, il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, fino agli spettacoli di artisti come Gio Evan, Niccolò Fabi, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Diodato e molti altri.
La manifestazione conferma così il proprio ruolo di laboratorio culturale aperto, capace di coinvolgere grandi nomi della musica italiana e nuove generazioni di artisti.
La magia dei Sentieri degli Dei tra natura e spettacolo
Il successo di Agerola Sui Sentieri degli Dei nasce anche dalla capacità di valorizzare un territorio unico.
I sentieri che attraversano le montagne della Costiera Amalfitana, affacciati su uno dei mari più celebri al mondo, diventano una scenografia naturale dove ogni evento assume un significato particolare.
Il festival propone infatti un modello di cultura diffusa, nel quale il pubblico non è soltanto spettatore ma parte di un’esperienza che coinvolge ambiente, comunità e patrimonio artistico.
Dalla musica d’autore alla narrativa, dagli spettacoli teatrali ai momenti dedicati alle tradizioni locali, Agerola 2026 punta ancora una volta sulla forza della condivisione.
La nuova edizione si presenta quindi come un viaggio nella bellezza intesa come emozione, memoria e scoperta, confermando il fascino di una rassegna che continua a crescere nel panorama degli eventi estivi italiani.
AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI 2026
Lunedì 13 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
RINO GAETANO BAND in concerto
Martedì 14 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
ALBERTO FORTIS
Piano solo recital
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 15 luglio h. 19:00
ANFITEATRO
Presentazione romanzo “Concerto per Opossum”
di Paolo Logli – Bolis edizioni.
L’autore dialoga con Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso
Giovedì 16 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA
CARMEN CONSOLI in concerto
Lunedì 20 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA –
CLAUDIA CAMPAGNOLA· in
“Flora e li mariti sua” di Toni Fornari
Introduce Paolo Logli
Martedì 21 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
PREMIO ROBERTO BRACCO
VIOLANTE PLACIDO
in “Note e racconti in libertà” con Paolo Logli
Mercoledì 22 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO SALVATORE SAETTA
BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Giovedì 23 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
GIO EVAN – EXTRA TERRESTE TOUR
Lunedì 27 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
MASSIMO DI CATALDO
Uno come me
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Martedi 28 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
ALMAMEGRETTA Tour 2026 in concerto
Mercoledì 5 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
NICCOLO’ FABI – in concerto
Estate 2026
Venerdì 7 agosto h 21:00
BELVEDERE CORONA
Michele Riondino & Revolving Bridge in concerto
Domenica 9 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
BRIGA
MIRKOEILCANE
PREMIO HHT ITALIA
FABRIZIO MORO
Da “Pensa” a “Non ho paura di niente”, 25 anni di Musica e Parole
con Gianmaurizio Foderaro
Martedì 11 agosto h. 21:00
BELVEDERE CORONA
Presentazione del libro “Blu Oltremare. Esercizi di fenomenologia dell’amore” di Antonio Porcelli – IOD Edizioni
MIRKOEILCANE in concerto
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 12 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
CATERINA CROPELLI
PREMIO FRANCESCO CILEA
FRANCESCA MICHIELIN in concerto
Strega comanda – Summer Tour
Giovedì 13 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO SALVATORE DI GIACOMO
SIMONE CRISTICCHI
A- Live
Venerdì 14 agosto h. 19.00
località Crocifisso, Paipo ore 19.00 partenza con guida per il circuito Tre Calli
“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”
Riti dionisiaci e danza delle baccanti
Venerdì 15 agosto h. 5.00
MONTE TRE CALLI
L’ALBA MAGICA
AMARA in trio live
“La certezza di essere vivi”
Lunedì 17 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
ANGELICA BOVE
MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
“Tracce di Bellezza tra cielo e mare con la nuova generazione d’autore”
Martedì 18 agosto h 21:00
BELVEDERE CORONA
MIRODIMARE band
ROCCUZZO con Giovanni Segreti Bruno – live
“La magia del pop d’autore in un mare dipinto di blues”
Mercoledì 19 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
ROBERTO COLELLA
PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA
DIODATO
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
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