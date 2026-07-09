Milano, incendio tra Bovisa e Dergano: fumo, finestre chiuse

🌐 Incendio Milano: un vasto rogo scoppiato in un deposito logistico nella zona nord della città, tra Bovisa e Dergano, ha generato un’imponente colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il Comune ha invitato i residenti a tenere chiuse le finestre e a limitare la permanenza all’aperto in via precauzionale, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e accertare le cause dell’incendio.

Paura nella zona nord di Milano: una colonna di fumo domina il cielo

Un’enorme colonna di fumo nero ha improvvisamente cambiato il volto del cielo sopra Milano, attirando l’attenzione di migliaia di cittadini e generando apprensione in numerosi quartieri della città. Il vasto incendio sviluppatosi nella serata all’interno di un deposito logistico situato in via Don Giovanni Minzoni, nell’area compresa tra Bovisa e Dergano, ha richiesto un imponente intervento dei vigili del fuoco e ha spinto il Comune a diffondere un messaggio di prudenza rivolto alla popolazione.

L’episodio si è verificato intorno alle 19.30, un orario in cui molte persone stavano rientrando dal lavoro o trascorrendo la serata all’aperto. In pochi minuti il fumo si è propagato rapidamente, diventando visibile da diversi punti della metropoli e suscitando centinaia di segnalazioni sui social network.

Le immagini condivise dai cittadini mostrano una nube scura che si innalza sopra la città, un fenomeno che ha immediatamente fatto temere un incendio di grandi dimensioni.

Dove è scoppiato l’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è divampato all’interno del deposito operativo di un corriere espresso utilizzato per lo smistamento dei pacchi in arrivo e in partenza.

Le fiamme avrebbero interessato inizialmente un container custodito all’interno del capannone, propagandosi rapidamente fino a distruggerlo completamente.

L’area interessata dall’incendio si trova in una delle principali zone dedicate alla logistica cittadina, caratterizzata dalla presenza di numerosi magazzini, attività produttive e collegamenti strategici con le principali arterie della città.

La tempestività dell’allarme ha consentito ai soccorritori di intervenire rapidamente, evitando che il fuoco potesse estendersi ulteriormente ad altre strutture.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’entità dell’incendio ha reso necessario un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con diverse autopompe e autobotti per circoscrivere le fiamme e impedire che raggiungessero le aree limitrofe del deposito.

Le operazioni si sono concentrate inizialmente sulla messa in sicurezza dell’intero complesso logistico, particolarmente delicata per la presenza di merci e materiali destinati alla distribuzione.

L’intenso calore sviluppato dal rogo e la grande quantità di fumo hanno reso le operazioni particolarmente complesse, richiedendo un lavoro coordinato per contenere rapidamente l’emergenza.

Uno degli obiettivi prioritari è stato quello di evitare che l’incendio coinvolgesse altri container o parti del capannone, con conseguenze potenzialmente molto più gravi.

Nessun ferito, ma resta alta l’attenzione

Tra gli elementi più rassicuranti emersi nelle prime ore successive all’incendio vi è l’assenza di persone ferite o intossicate.

Le informazioni disponibili indicano infatti che non risultano vittime né lavoratori coinvolti, circostanza che ha evitato un bilancio ben più pesante.

Resta comunque elevata l’attenzione per le conseguenze ambientali e per la qualità dell’aria nelle zone più vicine al luogo del rogo.

Il fumo invade diversi quartieri della città

L’aspetto più evidente dell’incendio è stato senza dubbio la gigantesca nube di fumo che si è sviluppata sopra l’area industriale.

Complice il vento, il fumo si è rapidamente diffuso interessando numerosi quartieri della zona nord di Milano.

Tra quelli maggiormente coinvolti figurano:

Bovisa ;

; Dergano ;

; Affori ;

; Niguarda ;

; Bicocca.

In molte strade i residenti hanno segnalato un forte odore di bruciato, percepibile anche a diversi chilometri di distanza dal punto in cui si è sviluppato l’incendio.

La visibilità della colonna di fumo ha reso immediatamente evidente la portata dell’evento anche a chi si trovava lontano dall’area interessata.

L’appello del Comune: finestre chiuse e prudenza

Di fronte alla diffusione del fumo, il Comune di Milano ha invitato i cittadini residenti nelle aree più vicine a seguire alcune semplici misure precauzionali.

In particolare è stato raccomandato di:

tenere chiuse le finestre;

evitare di sostare all’aperto se non strettamente necessario;

limitare l’esposizione al fumo fino al completo spegnimento dell’incendio.

Si tratta di indicazioni che vengono normalmente adottate durante incendi di grandi dimensioni, soprattutto quando non è ancora possibile determinare con precisione la composizione dei fumi prodotti dalla combustione.

L’obiettivo è ridurre il più possibile l’inalazione di sostanze potenzialmente irritanti.

Perché il fumo degli incendi industriali richiede sempre attenzione

Quando un incendio interessa un deposito logistico o un magazzino, il problema principale non è rappresentato esclusivamente dalle fiamme.

Nei capannoni vengono infatti spesso custoditi materiali molto diversi tra loro: cartone, plastica, imballaggi, tessuti, componenti elettronici e numerose altre merci.

Durante la combustione questi materiali possono produrre:

particolato;

polveri sottili;

sostanze irritanti;

composti derivanti dalla combustione delle plastiche.

Per questo motivo le autorità invitano sempre i cittadini ad adottare comportamenti prudenti fino a quando non vengono completati gli accertamenti ambientali.

Traffico e disagi nella zona interessata

Un incendio di queste dimensioni produce inevitabilmente ripercussioni anche sulla mobilità.

Le operazioni di soccorso richiedono infatti spazio per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e garantire la sicurezza degli operatori.

Nelle ore successive al rogo si sono registrati rallentamenti nelle strade circostanti, mentre numerosi automobilisti hanno modificato i propri percorsi per evitare l’area interessata.

Anche molti residenti hanno preferito rimanere nelle proprie abitazioni in attesa dell’evoluzione della situazione.

Cause ancora da chiarire

Uno degli aspetti che gli investigatori dovranno chiarire riguarda l’origine dell’incendio.

Al momento le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e nessuna ipotesi viene esclusa.

Gli esperti dovranno verificare:

il punto esatto in cui sono partite le fiamme;

le condizioni del container coinvolto;

l’eventuale presenza di materiali particolarmente infiammabili;

il funzionamento degli impianti di sicurezza.

Solo al termine dei rilievi sarà possibile ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il ruolo strategico della logistica nella zona nord di Milano

L’area compresa tra Bovisa, Dergano e Affori rappresenta uno dei principali poli logistici e produttivi del capoluogo lombardo.

La presenza di depositi, centri di distribuzione e aziende di trasporto rende la zona particolarmente importante per il movimento quotidiano delle merci destinate alla città e all’hinterland.

Un incendio in un’infrastruttura di questo tipo può quindi avere ripercussioni non solo operative, ma anche economiche, soprattutto se dovessero emergere danni significativi alle strutture o alle merci custodite.

Le prossime ore saranno decisive

Dopo lo spegnimento delle fiamme inizierà una fase altrettanto importante.

I tecnici dovranno verificare la stabilità delle strutture interessate, mentre saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari sulla qualità dell’aria e sull’eventuale presenza di residui della combustione.

Parallelamente proseguiranno le indagini per individuare con precisione le cause dell’incendio e valutare l’entità complessiva dei danni.

Nel frattempo resta valido l’invito rivolto ai residenti delle aree maggiormente interessate a mantenere un comportamento prudente, seguendo le indicazioni delle autorità fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’episodio conferma come anche in una grande città altamente organizzata come Milano un incendio in un importante polo logistico possa avere effetti immediati non solo sull’operatività delle aziende coinvolte, ma anche sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini. La rapidità dell’intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi sotto il profilo delle persone coinvolte, mentre ora l’attenzione si concentra sulle verifiche tecniche, sull’origine del rogo e sul ritorno alla piena normalità nei quartieri interessati dalla nube di fumo.