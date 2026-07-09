Michele Mari vince lo Strega 2026 con I convitati di pietra

🌐 Premio Strega 2026: Michele Mari conquista l’ottantesima edizione con “I convitati di pietra”, il romanzo Einaudi che ha ottenuto il maggior numero di voti nella finale celebrata al Campidoglio di Roma, confermando il valore di una carriera letteraria tra memoria, invenzione e ricerca stilistica.

Michele Mari trionfa al Premio Strega 2026 con un romanzo di grande ambizione letteraria

L’ottantesima edizione del Premio Strega si chiude con una vittoria dal forte significato simbolico: Michele Mari conquista il prestigioso riconoscimento con “I convitati di pietra”, pubblicato da Einaudi.

La serata finale, organizzata in una cornice speciale per celebrare l’importante anniversario del premio, si è svolta al Campidoglio, trasformando l’appuntamento letterario in una vera celebrazione della narrativa italiana contemporanea.

Il successo di Mari arriva al termine di una competizione particolarmente ricca di nomi importanti della scena editoriale nazionale. Il romanzo vincitore ha saputo imporsi grazie alla forza della scrittura e alla capacità dell’autore di costruire un’opera complessa, capace di intrecciare suggestioni letterarie, atmosfere visionarie e una profonda riflessione sul rapporto tra passato e presente.

Con questa affermazione, Michele Mari entra ulteriormente nella storia del premio più seguito della letteratura italiana, aggiungendo un nuovo capitolo a un percorso artistico caratterizzato da una voce riconoscibile e da una ricerca narrativa sempre originale.

La votazione finale: il distacco sugli altri cinque finalisti

La vittoria è arrivata dopo una votazione che ha coinvolto 800 aventi diritto. I voti espressi sono stati complessivamente 643, pari all’80,4% dei partecipanti.

Michele Mari con “I convitati di pietra” ha ottenuto 190 voti, superando gli altri cinque finalisti e confermando il consenso della giuria.

Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci con “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli), arrivato a quota 152 preferenze.

Gli altri candidati hanno registrato questi risultati:

Bianca Pitzorno con “La sonnambula” (Bompiani), 84 voti.

Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi), 78 voti.

Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori), 75 voti.

Elena Rui con “Vedove di Camus” (L’orma), 64 voti.

Una classifica che racconta una stagione letteraria molto variegata, nella quale convivono romanzi storici, riflessioni filosofiche, racconti generazionali e narrazioni capaci di esplorare le fragilità dell’identità contemporanea.

“I convitati di pietra”, il romanzo che ha conquistato pubblico e giuria

Il libro vincitore rappresenta una delle opere più significative della recente produzione di Michele Mari. “I convitati di pietra” si inserisce nel percorso di uno scrittore da sempre interessato al dialogo tra letteratura, memoria e immaginazione.

Mari ha costruito negli anni una produzione caratterizzata da una particolare attenzione alla lingua, alla citazione e alla rielaborazione dei grandi temi della tradizione culturale occidentale. Il suo stile, spesso riconoscibile per precisione e ricchezza lessicale, ha trovato nel romanzo premiato un terreno ideale per sviluppare una narrazione stratificata.

Il titolo stesso richiama un immaginario letterario potente, capace di evocare presenze, assenze e figure che sembrano attraversare il tempo. Il romanzo ha convinto perché unisce raffinatezza formale e profondità narrativa, elementi che hanno contribuito alla sua affermazione nella fase finale del premio.

La vittoria allo Strega rappresenta anche il riconoscimento a una carriera che ha sempre mantenuto un rapporto stretto con la tradizione, senza rinunciare alla sperimentazione.

Dallo Strega Giovani alla vittoria finale: il doppio riconoscimento

Prima della serata conclusiva al Campidoglio, “I convitati di pietra” aveva già ottenuto lo Strega Giovani, un risultato importante perché ha mostrato la capacità del romanzo di dialogare anche con lettori più giovani.

Il doppio successo assume un valore particolare: da una parte conferma l’apprezzamento della critica e degli ambienti letterari, dall’altra evidenzia la capacità dell’opera di superare i confini tradizionali del pubblico della narrativa d’autore.

Negli ultimi anni il Premio Strega ha cercato sempre più di valorizzare libri capaci di generare discussione e interesse anche oltre il circuito degli specialisti. La vittoria di Mari si colloca proprio in questa prospettiva, mostrando come una scrittura complessa possa raggiungere una platea ampia quando riesce a proporre temi universali.

Le polemiche e il caso legato alle dichiarazioni su Michela Murgia

La corsa verso la vittoria non è stata priva di discussioni. Nelle settimane precedenti alla finale, il nome di Michele Mari era stato coinvolto in un dibattito pubblico legato ad alcune dichiarazioni attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia.

La vicenda aveva alimentato un confronto acceso nel mondo culturale italiano, riportando al centro temi come il linguaggio pubblico degli autori, il ruolo della polemica nel dibattito letterario e il rapporto tra opera e autore.

Nonostante il clima di discussione, il romanzo ha mantenuto una posizione centrale nel percorso verso la finale, fino alla proclamazione ufficiale del vincitore.

La vittoria dimostra ancora una volta come i grandi premi letterari siano spesso anche luoghi di confronto culturale, dove il valore di un libro viene valutato all’interno di un contesto più ampio fatto di idee, opinioni e sensibilità diverse.

Un’edizione speciale per celebrare ottant’anni di storia letteraria

L’edizione numero 80 del Premio Strega ha rappresentato un appuntamento particolarmente significativo. La scelta del Campidoglio come sede della serata finale ha sottolineato il legame tra il premio e la storia culturale della capitale.

Nato nel secondo dopoguerra, il riconoscimento è diventato nel tempo uno degli indicatori più importanti dello stato della narrativa italiana. Nel corso dei decenni ha premiato alcuni degli autori più influenti della letteratura nazionale, accompagnando cambiamenti sociali, linguistici e culturali profondi.

L’anniversario ha quindi offerto l’occasione per guardare al passato, ma anche per interrogarsi sul futuro del libro e della lettura in un panorama editoriale in continua trasformazione.

Michele Mari, un autore centrale nella letteratura italiana contemporanea

Con il Premio Strega 2026, Michele Mari aggiunge un nuovo riconoscimento a una carriera costruita attraverso romanzi, racconti e opere caratterizzate da una forte identità stilistica.

La sua scrittura ha sempre privilegiato il rapporto con la tradizione letteraria, la memoria personale e collettiva, il gioco intellettuale e la capacità della lingua di creare mondi.

La vittoria de “I convitati di pietra” non è soltanto il successo di un singolo libro, ma il riconoscimento di un intero percorso artistico. Un percorso nel quale il passato diventa materia narrativa e la letteratura continua a essere uno strumento per esplorare il presente.

Il Premio Strega 2026 consegna così alla storia un nuovo vincitore e conferma il ruolo della narrativa italiana come spazio di confronto, ricerca e innovazione.