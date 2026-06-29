Il collezionista di ebrei e il mistero dello scheletro della Magliana

🌐 Il collezionista di ebrei è il romanzo d’esordio di Michele M. Concezzi che prende spunto dall’irrisolto caso dello “scheletro della Magliana” ritrovato a Roma nel 2007, trasformando un enigma di cronaca nera in un thriller che intreccia memoria storica, antisemitismo e identità.

Un cold case italiano che torna a far discutere

Ci sono vicende di cronaca che sembrano destinate a rimanere sospese nel tempo. Fascicoli mai chiusi davvero, domande rimaste senza risposta e misteri che continuano ad alimentare curiosità, teorie e riflessioni. Tra questi figura certamente il caso dello “scheletro della Magliana”, una delle pagine più inquietanti della cronaca romana degli ultimi decenni.

Da quell’episodio reale nasce “Il collezionista di ebrei”, romanzo d’esordio di Michele M. Concezzi, pubblicato da Historica Edizioni e presentato a Roma durante un incontro che ha riunito rappresentanti del mondo editoriale, istituzionale e culturale.

L’autore sceglie però una strada precisa: non raccontare semplicemente il fatto di cronaca, ma utilizzarlo come punto di partenza per costruire una storia originale nella quale il thriller investigativo diventa anche un’occasione per interrogarsi sulle radici dell’odio, sulle ossessioni identitarie e sulla memoria collettiva.

Il mistero dello scheletro ritrovato nel 2007

L’estate del 2007 consegnò agli investigatori romani una scena destinata a entrare nella storia della cronaca nera.

All’interno di un ritrovamento destinato a lasciare gli esperti senza spiegazioni comparve infatti uno scheletro composto da resti appartenenti ad almeno cinque persone differenti, assemblati con una precisione tale da far ipotizzare competenze anatomiche particolarmente avanzate.

Tre donne e due uomini erano stati smontati e ricomposti fino a creare un corpo unico.

L’episodio fu presto ribattezzato dalla stampa come quello del “collezionista di ossa della Magliana”, un caso che ancora oggi non ha trovato una soluzione definitiva.

Le indagini non riuscirono infatti a chiarire completamente né l’identità dell’autore né il movente dietro un gesto tanto elaborato quanto inquietante.

Proprio questa assenza di una verità giudiziaria rappresenta il terreno narrativo sul quale Concezzi costruisce la propria opera.

Quando la narrativa prova a immaginare ciò che la realtà non ha spiegato

Il romanzo non pretende di riscrivere la cronaca.

Al contrario, parte da un interrogativo: che cosa sarebbe accaduto se dietro quello scheletro si fosse nascosto un messaggio preciso?

Nasce così il personaggio di Peppe, serial killer convinto di difendere una presunta purezza della romanità.

Le vittime vengono selezionate seguendo un criterio tanto casuale quanto simbolico: possiedono un cognome ebraico individuato all’interno dell’elenco telefonico.

L’assassino non uccide semplicemente per eliminare le proprie vittime.

Ogni delitto rappresenta una comunicazione, un manifesto criminale attraverso il quale trasformare i corpi in simboli di una visione distorta dell’identità.

È proprio questa impostazione a differenziare il romanzo dal classico thriller investigativo.

L’indagine diventa infatti anche un viaggio nella psicologia dell’estremismo e nella costruzione dell’odio.

Ester, la giornalista che comprende il significato delle ossa

Al centro della vicenda si muove Ester, cronista di nera romana.

La protagonista conosce profondamente il quartiere della Magliana, possiede esperienza investigativa ed è ebrea.

Sono proprio queste caratteristiche a permetterle di cogliere ciò che agli altri sfugge.

Quello scheletro non rappresenta soltanto un macabro puzzle.

È un messaggio costruito deliberatamente.

Un messaggio che parla di antisemitismo, discriminazione e volontà di intimidire un’intera comunità.

Accanto a Ester operano la compagna Maria e l’ispettore Lofoco, investigatore disposto a seguire una pista che molti preferirebbero ignorare.

L’indagine procede tra depistaggi, errori investigativi e continui colpi di scena, mantenendo alta la tensione fino alle battute finali.

I riferimenti alla storia recente

Uno degli aspetti più significativi del romanzo è la scelta di intrecciare la fiction con eventi realmente accaduti.

Nel corso della narrazione emergono richiami ad alcuni episodi che hanno segnato profondamente la storia contemporanea italiana e internazionale.

Tra questi figurano:

l’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982;

la strage dell’aeroporto di Fiumicino del 1985;

il massacro di Hebron del 1994.

Questi riferimenti non vengono utilizzati soltanto come sfondo storico.

Diventano parte integrante della costruzione psicologica dell’assassino e contribuiscono ad ampliare la riflessione sul rapporto tra memoria, estremismo e violenza.

Una Roma lontana dalle cartoline

Anche l’ambientazione riveste un ruolo fondamentale.

La città raccontata da Concezzi è molto distante dall’immagine turistica della Capitale.

I protagonisti attraversano quartieri popolari, vicoli poco frequentati, borgate e periferie dove convivono memoria storica, trasformazioni urbane e contraddizioni sociali.

La Magliana diventa quasi un personaggio autonomo.

Le sue strade custodiscono ricordi, segreti e ferite ancora aperte che accompagnano l’intera narrazione.

Questa scelta contribuisce a conferire autenticità al racconto e rafforza l’atmosfera cupa tipica del noir italiano.

Le parole dell’autore

Durante la presentazione romana Michele M. Concezzi ha spiegato quale sia stata la scintilla creativa che ha dato origine al libro.

L’idea nasce dalla forza simbolica di quel ritrovamento.

Non un semplice cadavere, ma un corpo trasformato in un enigma.

Secondo l’autore, proprio la volontà dell’assassino di comunicare qualcosa attraverso la composizione dello scheletro ha rappresentato il punto di partenza dell’intero progetto narrativo.

L’obiettivo non era ricostruire fedelmente un’indagine, bensì immaginare la storia che avrebbe potuto celarsi dietro un mistero rimasto senza soluzione.

Chi è Michele M. Concezzi

Romano, nato nel 1976 e laureato in Storia, Michele M. Concezzi ha maturato una lunga esperienza professionale nell’organizzazione di eventi dedicati ai beni culturali.

Successivamente ha intrapreso un percorso nel settore della comunicazione lavorando come business developer per un’agenzia di stampa nazionale.

“Il collezionista di ebrei” rappresenta il suo debutto nella narrativa.

Curiosamente, come la protagonista Ester, vive nel quartiere romano di Monteverde, dettaglio che contribuisce a rafforzare il legame personale con i luoghi raccontati nel romanzo.

Un thriller che usa il genere per riflettere sull’odio

Il romanzo si inserisce all’interno della tradizione del thriller psicologico, ma cerca di superarne i confini.

L’indagine criminale resta il motore della storia, tuttavia il cuore dell’opera riguarda soprattutto la costruzione dell’identità e il modo in cui l’odio possa trasformarsi in un’ossessione capace di giustificare la violenza.

La scelta di utilizzare un caso realmente irrisolto aumenta inevitabilmente l’interesse del lettore, chiamato a distinguere continuamente tra cronaca e invenzione narrativa.

È proprio questo equilibrio tra realtà documentata e finzione letteraria a rappresentare uno degli elementi più originali dell’opera.

Per gli appassionati di noir italiani, romanzi investigativi e storie ispirate a fatti realmente accaduti, “Il collezionista di ebrei” si propone come un esordio che punta a coniugare suspense, ricostruzione storica e riflessione civile, riportando al centro dell’attenzione uno dei misteri più inquietanti rimasti irrisolti nella recente cronaca romana.