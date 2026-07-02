Dua Lipa apre la biblioteca dei libri censurati a Porto

🌐 Dua Lipa amplia il suo impegno culturale inaugurando la Manifesto Library all’interno della Livraria Lello di Porto. Il progetto raccoglie libri censurati o proibiti in diversi Paesi e in epoche differenti, trasformando la popstar in una delle figure più influenti nella promozione della lettura, della libertà di espressione e del dialogo culturale.

Dua Lipa oltre la musica: la nuova sfida è la libertà di leggere

Per milioni di persone è una delle artiste pop più celebri della sua generazione, protagonista delle classifiche internazionali e dei più grandi palcoscenici del mondo. Ma negli ultimi anni Dua Lipa ha costruito un’identità pubblica che va ben oltre il successo discografico.

La cantante britannica di origini kosovare ha infatti scelto di investire sempre più energie nella promozione della cultura, della lettura e del pensiero critico. L’ultimo progetto conferma questa evoluzione: la nascita della Manifesto Library, uno spazio dedicato ai libri censurati, ospitato all’interno della storica Livraria Lello di Porto, una delle librerie più celebri al mondo.

Non si tratta semplicemente di una collezione di volumi. L’iniziativa rappresenta una dichiarazione di principio sul valore della conoscenza e sul diritto universale di accedere alle idee, anche quando risultano scomode o controverse.

In un’epoca in cui il dibattito sulla libertà di espressione è tornato centrale, la scelta della popstar assume un significato che supera il mondo dello spettacolo e apre una riflessione più ampia sul rapporto tra cultura, società e democrazia.

Dalla musica ai libri: un percorso iniziato con il book club

Per chi segue da vicino il percorso di Dua Lipa, questa iniziativa non arriva in modo inatteso.

Negli ultimi anni l’artista ha dimostrato un crescente interesse verso la letteratura attraverso il proprio book club, uno spazio in cui propone letture, dialoga con scrittori internazionali e invita il pubblico a confrontarsi con romanzi, saggi e opere contemporanee.

A differenza di molte iniziative promozionali legate alle celebrità, il progetto ha rapidamente conquistato credibilità grazie alla qualità delle opere selezionate e alla costanza con cui la cantante ha continuato a sostenerlo.

Il book club ha mostrato un volto diverso della popstar: non soltanto interprete di successi planetari, ma anche lettrice curiosa e promotrice del dibattito culturale.

La Manifesto Library rappresenta quindi il naturale sviluppo di un percorso iniziato diversi anni fa.

Cos’è la Manifesto Library

La nuova biblioteca nasce con un obiettivo preciso: riunire libri che, in momenti diversi della storia e in differenti Paesi, sono stati censurati, proibiti o rimossi dalla circolazione.

Le ragioni che hanno portato al divieto di queste opere sono molteplici.

In alcuni casi si tratta di motivazioni politiche, legate al controllo dell’informazione da parte di regimi autoritari.

In altri, le limitazioni sono nate da ragioni religiose, morali o sociali.

Ciò che accomuna questi libri è il fatto di aver rappresentato, almeno in un determinato contesto storico, idee considerate pericolose o incompatibili con il potere dominante.

La biblioteca non celebra la provocazione fine a se stessa, ma invita a riflettere sul ruolo che la censura ha avuto nella storia dell’umanità.

La scelta della Livraria Lello

La sede scelta per ospitare il progetto non è casuale.

La Livraria Lello è considerata una delle librerie più affascinanti del pianeta.

Situata nel centro storico di Porto, è celebre per la sua spettacolare architettura, le scalinate monumentali e gli ambienti decorati che da decenni attirano lettori, studiosi e turisti provenienti da tutto il mondo.

Inserire la Manifesto Library all’interno di questo luogo significa collegare la nuova iniziativa a uno dei simboli europei della diffusione della cultura.

La libreria portoghese diventa così non soltanto uno spazio commerciale, ma anche un luogo di riflessione sulla storia della libertà editoriale.

Perché i libri vengono censurati

La censura libraria accompagna la storia della civiltà praticamente da sempre.

Ogni epoca ha conosciuto opere considerate pericolose perché capaci di mettere in discussione il potere, le convinzioni religiose, i costumi sociali o le ideologie dominanti.

Molti libri oggi ritenuti fondamentali hanno attraversato periodi nei quali erano vietati, sequestrati o difficilmente reperibili.

La loro diffusione è stata ostacolata proprio perché ritenuti strumenti di cambiamento culturale.

La Manifesto Library richiama l’attenzione su questo fenomeno storico, ricordando come il libero accesso alla conoscenza rappresenti uno dei pilastri delle società democratiche.

Un progetto che parla soprattutto ai giovani

Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa riguarda il pubblico a cui sembra rivolgersi.

Dua Lipa possiede una platea composta prevalentemente da giovani e giovanissimi, molti dei quali potrebbero avvicinarsi alla lettura proprio grazie alla curiosità suscitata da questo progetto.

In un periodo in cui il consumo culturale passa sempre più attraverso piattaforme digitali e contenuti di breve durata, riportare l’attenzione sul libro come strumento di approfondimento assume un valore particolare.

La cantante utilizza la propria notorietà per creare un ponte tra l’universo pop e quello della letteratura, dimostrando che i due mondi possono dialogare efficacemente.

Le celebrità come promotrici della cultura

Negli ultimi anni numerosi artisti hanno scelto di utilizzare la propria visibilità anche per sostenere iniziative culturali.

Tuttavia, il caso di Dua Lipa appare particolarmente significativo perché il suo impegno non si limita a sponsorizzare singole opere.

La costruzione di un book club, gli incontri con gli autori e ora la nascita di una biblioteca tematica delineano un progetto coerente che mette la lettura al centro della comunicazione pubblica dell’artista.

Questo approccio contribuisce anche a modificare la percezione delle popstar contemporanee, sempre più coinvolte in temi che spaziano dalla cultura ai diritti civili, dalla sostenibilità all’educazione.

Il significato della libertà di leggere

Dietro la Manifesto Library si intravede un messaggio che va oltre il semplice valore dei libri esposti.

La possibilità di leggere opere che in passato sono state vietate ricorda quanto fragile possa essere la libertà di espressione.

Ogni libro censurato racconta infatti due storie parallele.

La prima è quella contenuta nelle sue pagine.

La seconda riguarda il motivo per cui qualcuno ha ritenuto necessario impedirne la diffusione.

Conservare queste opere significa anche preservare la memoria dei tentativi di limitare il pensiero critico e il pluralismo delle idee.

Porto diventa un nuovo punto di riferimento culturale

L’apertura della Manifesto Library rafforza ulteriormente il ruolo di Porto come città europea della cultura.

La Livraria Lello era già una delle principali mete turistiche del Portogallo.

Con questo nuovo spazio potrà attirare anche studiosi, appassionati di letteratura e visitatori interessati ad approfondire il tema della censura editoriale.

Il progetto dimostra come luoghi storici possano continuare a rinnovarsi senza perdere la propria identità, trasformandosi in laboratori culturali aperti al dibattito contemporaneo.

Una popstar che ridefinisce il proprio ruolo pubblico

L’immagine di Dua Lipa esce ulteriormente rafforzata da questa iniziativa.

Pur restando una delle protagoniste assolute della musica internazionale, l’artista continua a costruire un profilo sempre più orientato verso la promozione della cultura e della conoscenza.

La Manifesto Library non rappresenta soltanto un evento simbolico, ma l’espressione concreta di una visione che attribuisce alla lettura un ruolo centrale nella formazione delle persone e nella difesa delle libertà fondamentali.

In un panorama mediatico spesso dominato dalla rapidità delle notizie e dall’intrattenimento immediato, scegliere di investire su una biblioteca dedicata ai libri censurati significa riportare al centro il valore delle idee, della memoria storica e del confronto intellettuale. È una scelta che invita a riflettere sul potere della letteratura come strumento di emancipazione e sulla responsabilità delle figure pubbliche nel favorire l’accesso alla cultura. Se la musica ha reso Dua Lipa una delle artiste più ascoltate del pianeta, iniziative come questa contribuiscono a definirla anche come una protagonista del dibattito culturale contemporaneo, capace di utilizzare la propria notorietà per stimolare curiosità, lettura e partecipazione civile.