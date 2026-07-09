Argentina istruttore di volo suicida dopo lancio dall’aereo

🌐 Istruttore di volo morto in Argentina dopo essersi lanciato da un aereo durante una lezione: Leandro Bertazzo, 42 anni, ha lasciato sola l’allieva a bordo che è riuscita a gestire l’emergenza e ad atterrare senza aiuti.

Tragedia nei cieli dell’Argentina: istruttore si lancia dall’aereo durante l’addestramento

Una tragedia ha sconvolto il mondo dell’aviazione in Argentina. Un istruttore di volo di 42 anni, Leandro Bertazzo, è morto dopo essersi lanciato nel vuoto da un piccolo aereo durante una sessione di addestramento, lasciando improvvisamente sola ai comandi una giovane allieva.

L’incidente è avvenuto mentre il velivolo si trovava a circa 250 metri di quota, durante un volo di esercitazione organizzato da una scuola di pilotaggio nella provincia di Córdoba. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe pronunciato poche parole rivolte alla studentessa prima di aprire il portellone dell’aereo e gettarsi fuori.

La giovane pilota, una ragazza di 22 anni già in possesso di una licenza di volo, si è trovata improvvisamente a dover affrontare una situazione estremamente complessa. Dopo aver compreso quanto accaduto, è riuscita a comunicare con il personale a terra e a completare la procedura di rientro, portando il velivolo fino all’atterraggio in autonomia.

L’episodio ha lasciato sotto shock la comunità aeronautica locale e ha aperto numerosi interrogativi sulle circostanze che hanno portato alla decisione dell’istruttore.

Le ultime parole prima del lancio: “Sai cosa devi fare”

Secondo quanto ricostruito dai media argentini, gli ultimi istanti prima della tragedia si sarebbero svolti rapidamente.

Bertazzo, che si trovava a bordo di un Cessna C-150, avrebbe rivolto alla giovane allieva una frase breve: “Sai cosa devi fare”. Subito dopo avrebbe rimosso le cuffie, spostato il telefono cellulare e iniziato ad aprire il portellone del velivolo.

Un’operazione tutt’altro che semplice in volo, considerando la pressione atmosferica e le condizioni dell’aereo in movimento. Secondo la ricostruzione fornita dalla scuola di volo, l’istruttore avrebbe faticato ad aprire la porta prima di riuscire a lanciarsi all’esterno.

La scena avrebbe lasciato la studentessa completamente sorpresa e costretta a reagire in pochi secondi. La sua preparazione tecnica e la conoscenza delle procedure di emergenza le hanno permesso di mantenere il controllo della situazione.

Un momento che, secondo gli esperti, rappresenta una delle condizioni più difficili che un pilota in addestramento possa trovarsi ad affrontare: gestire un velivolo senza l’istruttore accanto, in una fase delicata del percorso formativo.

La giovane pilota riesce a salvare l’aereo e ad atterrare da sola

La protagonista involontaria della vicenda è una studentessa di 22 anni che, nonostante lo shock, ha dimostrato sangue freddo e capacità operative.

Dopo il gesto dell’istruttore, la ragazza ha immediatamente cercato di informare il personale di terra, comunicando quanto era appena accaduto. Successivamente ha seguito le procedure necessarie per riportare il Cessna verso la pista.

L’atterraggio è avvenuto senza ulteriori conseguenze e il velivolo è tornato a terra regolarmente.

La giovane, pur avendo già una licenza di pilota, stava effettuando una sessione di addestramento con un istruttore esperto. La presenza dell’insegnante durante queste attività serve proprio a garantire sicurezza, supporto tecnico e gestione delle eventuali situazioni impreviste.

In questo caso, però, la studentessa si è trovata davanti a un evento completamente fuori dall’ordinario, riuscendo comunque a trasformare una situazione drammatica in un atterraggio riuscito.

Il ritrovamento del corpo nella zona rurale di Toledo

Dopo il lancio dall’aereo sono immediatamente iniziate le ricerche dell’istruttore.

Il corpo di Leandro Bertazzo è stato ritrovato in una zona rurale nei pressi della città di Toledo, nella provincia argentina di Córdoba.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e comprendere cosa abbia spinto il pilota a compiere un gesto così improvviso durante un volo di addestramento.

Gli investigatori stanno analizzando diversi elementi, dalle condizioni del volo alle informazioni relative alla situazione personale dell’uomo nelle settimane precedenti.

La morte dell’istruttore ha provocato grande impressione tra colleghi e conoscenti, soprattutto per il contesto in cui si è verificata: un momento che avrebbe dovuto rappresentare una normale esercitazione per una giovane aspirante pilota.

Le ipotesi sulla situazione personale dell’istruttore

Dalle prime informazioni emerse dopo la tragedia, Bertazzo avrebbe avuto alcuni problemi personali e si sarebbe rivolto a una specialista.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa locale, l’uomo avrebbe incontrato una psichiatra, ma non avrebbe comunicato alla scuola di volo eventuali difficoltà o condizioni che potessero influire sulla sua attività professionale.

La vicenda ha riacceso il dibattito sull’importanza dei controlli psicologici nel settore dell’aviazione, un ambiente nel quale la responsabilità individuale e la capacità di affrontare situazioni di forte pressione rappresentano aspetti fondamentali.

Gli istruttori di volo ricoprono infatti un ruolo particolarmente delicato: non sono soltanto piloti esperti, ma anche figure chiamate a garantire sicurezza e tranquillità agli studenti durante le fasi di apprendimento.

La comunità della scuola di volo sotto shock

La tragedia ha colpito profondamente la scuola Flying Parrot Córdoba, dove Bertazzo svolgeva la sua attività di istruttore.

Chi lavorava con lui lo descriveva come un professionista con esperienza nel settore e la notizia della sua morte ha generato incredulità tra colleghi e allievi.

Gli ambienti dell’aviazione sono comunità spesso molto unite, soprattutto nelle scuole dove istruttori e studenti condividono quotidianamente ore di formazione, esercitazioni e preparazione tecnica.

Un episodio di questo tipo lascia inevitabilmente molte domande aperte, soprattutto per chi conosceva personalmente l’uomo e si trova ora a cercare una spiegazione a un gesto tanto drammatico.

Un caso che apre nuove riflessioni sulla sicurezza nel volo

La tragedia argentina non riguarda soltanto la morte di un istruttore, ma pone anche interrogativi più ampi sulla sicurezza nelle attività di addestramento.

Il volo richiede competenza tecnica, disciplina e un costante equilibrio tra preparazione e condizioni psicofisiche del pilota. Per questo motivo, nel mondo dell’aviazione ogni elemento che può influenzare la capacità decisionale viene considerato con particolare attenzione.

L’episodio di Córdoba sarà ora analizzato dalle autorità competenti per chiarire ogni dettaglio e comprendere se vi siano state eventuali criticità nella gestione della situazione.

Resta soprattutto il dramma umano di una giovane pilota che, durante una normale esercitazione, si è trovata improvvisamente ad affrontare un’emergenza senza precedenti.

La sua capacità di mantenere il controllo dell’aereo e portare a termine l’atterraggio ha evitato una tragedia ancora più grave, mentre le indagini continueranno a fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte di Leandro Bertazzo.