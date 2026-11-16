Un’O’Keeffe dietro i cappotti: dall’armadio all’asta milionaria

🌐 Un paesaggio di Georgia O’Keeffe, custodito per circa quarant’anni in un armadio di Manhattan, torna visibile al pubblico. Il 17 novembre 2026 sarà offerto da Christie’s con una stima intorno ai 3 milioni di dollari.

Il paesaggio nascosto dietro i cappotti

Dietro decine di cappotti, dentro una vecchia cassa di legno, era rimasto un paesaggio di Georgia O’Keeffe. Non un quadro sconosciuto all’artista o mai registrato, ma un’opera della quale gli studiosi avevano perso la disponibilità materiale. Near Abiquiu, New Mexico I, dipinto nel 1930, è riemerso in un appartamento dell’East Village, a Manhattan, dopo circa quarant’anni trascorsi in un armadio.

La riscoperta ha ora una destinazione precisa: l’asta serale del Novecento organizzata da Christie’s a New York il 17 novembre 2026. La valutazione annunciata è intorno ai 3 milioni di dollari. È una stima, non una somma già incassata né una soglia minima assicurata: alla data del 13 novembre la vendita deve ancora svolgersi.

Fu la proprietaria a indicare dove cercare

Il ritrovamento non comincia con lo sgombero casuale di una casa rimasta vuota. Secondo la ricostruzione resa pubblica, la proprietaria aveva invitato la nipote ad aiutarla a sistemare oggetti e questioni personali. Fu lei a segnalare, quasi incidentalmente, che nell’armadio c’era un’O’Keeffe. La donna morì poco tempo dopo: la rivelazione precedette il decesso.

La nipote sapeva che la zia collezionava arte, ma non conosceva quel nascondiglio. Nella cassa trovò il piccolo panorama, con le iniziali «OK» sul pannello originale posteriore. La famiglia ha chiesto di mantenere l’anonimato; il profilo diffuso descrive una donna impegnata nel servizio diplomatico americano, poliglotta e giocatrice di bridge di alto livello.

Proprio una partita di bridge avrebbe determinato la scomparsa del quadro dalle pareti domestiche. A metà degli anni Ottanta, raccontano i familiari, l’attenzione di un ospite per l’opera mise in allarme la proprietaria, che la ripose nell’imballaggio originario. È una spiegazione attribuita alla famiglia, non la testimonianza di un furto o di un tentativo di sottrazione.

Il regalo del 1963 e il confronto con i documenti

Il dipinto era arrivato alla proprietaria come regalo della madre per il conseguimento di un titolo universitario avanzato. L’acquisto risale al 15 aprile 1963: 3.800 dollari pagati alla Downtown Gallery della 51ª strada, a Manhattan, che rappresentava O’Keeffe. Dopo essere stato esposto nell’appartamento, il quadro tornò dunque nella propria cassa.

Quando le fotografie inviate dalla nipote raggiunsero gli specialisti, la verifica passò anche dai libri. Tylee Abbott, direttore internazionale dell’arte americana di Christie’s, ha raccontato di aver confrontato subito le immagini con la letteratura disponibile. Il passaggio decisivo non fu soltanto leggere una firma: occorreva riconoscere un’opera già documentata, ma sottratta da decenni all’osservazione diretta.

Il catalogo digitale del Georgia O’Keeffe Museum conserva una scheda intitolata Mountains in the West Near Abiquiú N.M. I, datata 1930 e riferita all’appendice del catalogo ragionato del 1999. La riproduzione è una scansione in bianco e nero; la scheda riporta ancora ubicazione o stato sconosciuti. È la traccia documentaria di quella lunga assenza.

Tre paesaggi vicini, ma non intercambiabili

Il soggetto è ricondotto a Lobo Peak, a nord di Taos Pueblo, nel Nuovo Messico. Per gli specialisti, il quadro riemerso è probabilmente la prima versione di un gruppo di tre. La prudenza riguarda l’ordine della serie: presentarlo come definitivamente stabilito trasformerebbe una valutazione storico-artistica in una certezza che l’annuncio non formula.

Un confronto concreto è offerto dal Metropolitan Museum of Art. Il museo possiede Near Abiquiu, New Mexico, anch’esso del 1930: un olio su tela di 25,4 per 61,3 centimetri, entrato nella collezione Alfred Stieglitz nel 1963. La scheda curatoriale sottolinea come O’Keeffe riesca a suggerire grandi distanze anche in un formato piccolo, attraverso successive file di colline sabbiose.

Il catalogo del museo dedicato all’artista identifica quella tela anche come Near Abiquiú, N.M. 2. Registra inoltre una versione del 1931, oggi in collezione privata, più grande: 16 per 36 pollici. Quest’ultima ha una propria storia espositiva, che comprende una mostra del 1931-1932 e la rassegna A Sense of Place del 2004-2005. Non si tratta quindi di tre oggetti indistinti.

Il Nuovo Messico prima del trasferimento definitivo

La data del 1930 colloca il dipinto all’inizio di una fase fondamentale. Nell’aprile 1929 O’Keeffe era partita con Rebecca Strand per Santa Fe, raggiungendo poi Taos come ospite della scrittrice e sostenitrice delle arti Mabel Dodge Luhan. Quest’ultima le mise a disposizione uno studio. Nel 1930 l’artista tornò nella regione e trascorse nuovamente l’estate a Taos.

Non era ancora un trasferimento permanente. Per i due decenni successivi O’Keeffe avrebbe passato gran parte delle estati a vivere e lavorare nel Nuovo Messico, facendone la propria residenza stabile soltanto nel 1949. Il paesaggio e le culture native americane e ispaniche del territorio contribuirono a imprimere una nuova direzione alla sua pittura, già affermata attraverso fiori e grattacieli newyorkesi.

Il piccolo panorama ritrovato appartiene dunque agli anni in cui quel rapporto si stava costruendo, non alla stagione del definitivo insediamento nel Sud-Ovest. Intanto il pubblico può osservarlo prima della vendita: l’esposizione gratuita è annunciata dal 7 al 17 novembre 2026 negli spazi di Christie’s al numero 20 di Rockefeller Center, a New York.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.