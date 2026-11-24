🌐 Freedom e Feathers saranno graziati da Donald Trump il 24 novembre alla Casa Bianca. Un sondaggio decide quale tacchino sarà protagonista del rito: per entrambi è Freedom e Feathers saranno graziati da Donald Trump il 24 novembre alla Casa Bianca. Un sondaggio decide quale tacchino sarà protagonista del rito: per entrambi è prevista una nuova casa alla Texas A&M.

Due tacchini salvi, un protagonista da scegliere

La salvezza è prevista per tutti e due; il posto sotto i riflettori, invece, si decide con un voto. Si chiamano Freedom e Feathers i tacchini che Donald Trump grazierà martedì 24 novembre 2026 alla Casa Bianca, nel tradizionale appuntamento del Ringraziamento. Il pubblico è chiamato a scegliere quale dei due avrà il ruolo principale nella cerimonia, ma il risultato non cambierà il destino dell’altro: entrambi saranno risparmiati e, dopo Washington, andranno a vivere in Texas.

L’appuntamento è fissato alle 14 di Washington, le 20 in Italia, sul South Lawn, il prato meridionale della residenza presidenziale. Al momento della verifica la cerimonia deve ancora svolgersi e non è disponibile un esito ufficiale del ballottaggio. Freedom e Feathers sono quindi i protagonisti annunciati, non animali già graziati: una distinzione importante mentre le votazioni accompagnano l’attesa dell’evento.

Il sondaggio sceglie la scena, non la salvezza

I loro nomi, traducibili in italiano con «Libertà» e «Piume», sono stati scelti attraverso una consultazione online. La procedura predisposta dalla Casa Bianca comprende due passaggi distinti: prima la scelta della coppia di nomi, poi quella del tacchino destinato a ricevere l’omaggio cerimoniale davanti al presidente. Non si tratta dunque di una selezione in cui soltanto il vincitore viene salvato.

Per il primo turno erano state proposte tre coppie: Commander e Chief, Freedom e Feathers, Honey e Ham. La chiusura di quella consultazione era indicata per domenica 22 novembre alle 17, ora della costa orientale. Il comunicato presidenziale del 23 novembre ha successivamente confermato la scelta di Freedom e Feathers, mentre la pagina di presentazione conserva anche alcuni campi ancora privi dei nomi aggiornati.

La seconda votazione è stata annunciata a partire dalle 8 di lunedì 23 novembre, con termine alle 23:59 della stessa giornata. Il voto riguarda esclusivamente il ruolo nella cerimonia. La comunicazione ufficiale precisa infatti che la grazia interessa due tacchini, anche se soltanto uno riceve l’onore di occupare il centro della scena alla Casa Bianca.

Dal West Virginia alla nuova casa in Texas

Freedom e Feathers sono stati allevati in West Virginia, alla Deans Gap Farm, dai proprietari Scott e Becky Rightsell. Il percorso è stato seguito sotto la direzione di Christy Puffenbarger, presidente della National Turkey Federation. La provenienza dei due animali lega così l’edizione 2026 a un allevamento preciso e all’organizzazione che accompagna da decenni la presentazione dei tacchini alla presidenza americana.

Dopo la cerimonia, secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca, entrambi vivranno alla Texas A&M. È la destinazione prevista per la coppia, indipendentemente dall’esito del sondaggio. Il comunicato non presenta il trasferimento come un premio riservato al vincitore e non indica una diversa sistemazione per l’altro animale: Freedom e Feathers avranno quindi la stessa destinazione dopo il passaggio nella capitale.

Chi è atteso sul prato della Casa Bianca

L’avviso diffuso dall’ufficio della first lady prevede la partecipazione del presidente Donald Trump e di Melania Trump. Nell’elenco figurano anche Puffenbarger e i due proprietari della Deans Gap Farm. Sono presenze annunciate nel programma, non un resoconto di quanto già avvenuto: soltanto lo svolgimento dell’appuntamento permetterà di descrivere interventi, gesti e battute dei partecipanti.

Il luogo indicato è il South Lawn; la pagina dedicata all’evento precisa l’area dell’eliporto. L’edizione viene presentata come la 79ª National Thanksgiving Turkey Presentation. Quel numero rimanda alla lunga storia della consegna dei tacchini alla Casa Bianca e non significa che il presidente conceda loro una grazia formale da settantanove edizioni: presentazione degli animali e rito della grazia hanno origini differenti.

La tradizione del dono precede quella della grazia

La National Turkey Federation cominciò a presentare tacchini alla Casa Bianca nel 1947, durante la presidenza di Harry Truman. All’origine, però, il dono non implicava che l’animale sarebbe stato risparmiato. Le ricostruzioni storiche ricordano che i tacchini erano destinati alla tavola presidenziale: la cerimonia di consegna aveva dunque un significato diverso da quello assunto dall’appuntamento odierno.

La trasformazione avvenne gradualmente. Negli anni Ottanta Ronald Reagan mandava regolarmente i tacchini ricevuti in fattorie o strutture aperte ai visitatori, dove potevano continuare a vivere. Nel 1989 George H. W. Bush impiegò la formula della grazia presidenziale per il tacchino presentato alla Casa Bianca. È questo il passaggio indicato come riferimento per il rito moderno, poi proseguito dai presidenti successivi.

Il precedente attribuito a Truman non è documentato

La distinzione non è soltanto terminologica. Attribuire a Truman l’avvio delle presentazioni non equivale ad attribuirgli la prima grazia. La biblioteca presidenziale dedicata a Truman ha esaminato proprio questa versione della storia, spesso ripetuta, senza trovare nei propri fondi prove contemporanee che documentino una sua decisione di risparmiare un tacchino ricevuto in dono.

La Truman Library riferisce di non aver individuato documenti, discorsi, ritagli di giornale, fotografie o altre testimonianze dell’epoca che attestino una grazia concessa da Truman nel 1947 o in un altro momento della sua presidenza. Ricorda inoltre che il presidente, parlando con i giornalisti, indicò talvolta la tavola familiare come destinazione dei tacchini ricevuti.

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