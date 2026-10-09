Tanatoestetica, a Treviso il corso per preparare i defunti

🌐 Truccare e preparare una persona dopo la morte non significa cancellare i segni del tempo, ma restituire al volto un’immagine familiare e dignitosa nel momento dell’ultimo saluto. A Treviso le case funerarie di Ivan e Marco Trevisin hanno avviato un percorso di formazione sulla tanatoestetica, tra tecnica, pratica e attenzione al dolore delle famiglie.

C’è un momento, nel percorso di un lutto, che spesso rimane impresso più di tutti gli altri: l’ultimo sguardo alla persona che non c’è più. È quello che precede la chiusura del feretro, quando i familiari possono vedere ancora una volta il volto del proprio caro, salutarlo, stringergli la mano, conservare nella memoria un’immagine che accompagnerà gli anni successivi.

È proprio su questo passaggio, tanto delicato quanto poco conosciuto, che interviene la tanatoestetica.

A Treviso le case funerarie di Ivan Trevisin e Marco Trevisin hanno scelto di investire nella formazione del proprio personale con un percorso tecnico e pratico dedicato alla preparazione estetica del defunto. Il corso è stato affidato al tanatoprattore spagnolo Javier Eduardo Chavez Inzunza e nasce con un obiettivo che va oltre l’aspetto puramente professionale: migliorare la qualità della preparazione della persona scomparsa e, allo stesso tempo, accompagnare le famiglie nel momento del commiato.

Che cos’è davvero la tanatoestetica

Il termine può sembrare freddo, quasi tecnico. In realtà descrive un insieme di procedure finalizzate a curare l’aspetto della persona dopo la morte, attraverso igiene, vestizione, sistemazione dei capelli e del volto e, quando necessario, interventi cosmetici mirati.

Non si tratta semplicemente di “truccare un cadavere”.

La finalità è fare in modo che il defunto possa essere presentato ai familiari nel modo più naturale e riconoscibile possibile, rispettando i suoi tratti e, soprattutto, le indicazioni di chi gli è stato vicino.

Le stesse onoranze funebri Trevisin spiegano che la tanatoestetica comprende la toilette della salma, la vestizione e la preparazione sulla base delle indicazioni fornite dalla famiglia, con l’obiettivo di non alterare i tratti somatici identificativi. Nei casi in cui sia necessario, il personale interviene anche nella composizione della salma.

È un lavoro che richiede quindi competenze tecniche, ma anche una capacità particolare di leggere le richieste dei familiari.

Perché dietro una scelta apparentemente semplice — un abito, una pettinatura, un colore, un dettaglio del volto — può esserci un ricordo preciso della persona amata.

«Non è soltanto estetica»: il significato dell’ultimo saluto

L’aspetto più interessante della tanatoestetica riguarda proprio la sua dimensione psicologica e relazionale.

La morte modifica inevitabilmente il corpo. Per chi rimane, tuttavia, il volto della persona continua a rappresentare una delle principali immagini attraverso cui viene riconosciuta e ricordata.

Una preparazione accurata può quindi contribuire a fare in modo che l’ultima immagine conservata dai familiari sia coerente con quella della persona conosciuta in vita.

Non significa nascondere la morte né fingere che nulla sia accaduto. Al contrario, significa creare le condizioni perché il commiato possa avvenire con maggiore serenità.

È questa la filosofia alla base del nuovo percorso formativo organizzato nel Trevigiano: la cura della persona, secondo le case funerarie coinvolte, non dovrebbe interrompersi con la morte. Anche nell’ultimo passaggio possono trovare spazio professionalità, rispetto e attenzione.

Dalla formazione tecnica alla sensibilità

Il corso non riguarda soltanto le tecniche cosmetiche.

La preparazione del defunto è infatti un’attività nella quale manualità e sensibilità devono procedere insieme. Gli operatori lavorano in un ambiente nel quale ogni gesto può avere un significato per i familiari.

La formazione permette di affrontare situazioni diverse e di acquisire maggiore sicurezza nell’esecuzione delle procedure, ma l’obiettivo finale rimane quello di garantire un servizio rispettoso.

Le case funerarie Trevisin hanno sottolineato proprio il valore dell’investimento sul personale: formare gli operatori significa aumentare la qualità dell’assistenza offerta alle famiglie.

È una trasformazione che interessa un settore nel quale, accanto agli aspetti burocratici e organizzativi, sta diventando sempre più importante anche la dimensione dell’accoglienza.

Il ruolo della famiglia nella preparazione

Uno degli elementi centrali della tanatoestetica è il rapporto con i parenti.

Non esiste necessariamente un modello universale di come debba apparire una persona nell’ultimo saluto. Ogni famiglia può avere desideri differenti, legati alla personalità del defunto, alle sue abitudini e alla propria cultura.

C’è chi desidera che venga mantenuto un aspetto estremamente naturale. Chi chiede che vengano riprodotti una determinata pettinatura o il modo abituale di truccarsi. Chi vuole semplicemente che la persona indossi il suo vestito preferito.

Sono dettagli che possono sembrare marginali a chi osserva la situazione dall’esterno, ma che nel contesto del lutto possono assumere un’importanza enorme.

Per questo la preparazione richiede anche ascolto.

Le indicazioni dei familiari diventano parte integrante del lavoro e aiutano l’operatore a costruire un’immagine che non sia soltanto esteticamente curata, ma soprattutto riconoscibile.

Un settore nel quale la professionalità cambia il modo di vivere il lutto

L’iniziativa delle case funerarie Trevisin si inserisce in una visione più ampia del servizio funebre.

Sul proprio sito, l’impresa descrive infatti il proprio lavoro come un’assistenza che comprende non soltanto l’organizzazione della cerimonia, ma anche accoglienza, conservazione, tanatoestetica e accompagnamento delle famiglie. La struttura propone inoltre attività legate al supporto nell’elaborazione del lutto, attraverso lo spazio “ECO”, dedicato all’ascolto e alla condivisione dell’esperienza della perdita.

È un modello che punta a superare l’idea dell’impresa funebre come semplice intermediario per pratiche e servizi.

La morte comporta infatti una serie di incombenze burocratiche, ma per chi perde una persona cara il problema non è soltanto organizzativo. Il lutto è soprattutto un’esperienza umana, nella quale anche il modo in cui viene organizzato l’ultimo saluto può avere un peso.

Perché l’immagine del volto conta così tanto

Il volto è una delle prime cose che associamo all’identità di una persona.

Quando qualcuno muore, il cervello deve confrontarsi con una realtà difficile da integrare: quella persona è ancora riconoscibile, ma non è più viva.

Per questo l’ultimo incontro può essere emotivamente molto intenso.

Una preparazione rispettosa non elimina il dolore e non può trasformare il lutto in qualcosa di semplice. Può però evitare che un aspetto particolarmente alterato o non familiare diventi l’immagine dominante associata agli ultimi momenti.

La finalità, quindi, non è costruire una persona diversa.

È quasi l’opposto: preservare quanto più possibile l’identità visiva che i familiari riconoscevano in vita.

La tanatoestetica tra tecnica e memoria

La parola “trucco” rischia dunque di essere riduttiva.

Nella tanatoestetica ci sono cosmetica e cura dell’immagine, ma anche igiene, vestizione, composizione, conoscenza dei cambiamenti del corpo e capacità di rispettare i desideri della famiglia.

E soprattutto c’è un elemento che non può essere insegnato soltanto attraverso una procedura tecnica: la consapevolezza di trovarsi davanti a una persona che, fino a poco tempo prima, aveva una storia, una voce, delle abitudini e qualcuno che la amava.

È questo il motivo per cui il percorso avviato nel Trevigiano viene presentato come un investimento non soltanto sulle competenze, ma sulla qualità complessiva del servizio.

L’ultimo ricordo, senza cancellare la realtà della morte

Preparare un defunto significa anche confrontarsi con una delle esperienze più universali e difficili dell’esistenza.

La tanatoestetica non può rendere meno dolorosa una perdita, ma può contribuire a rendere più dignitoso il momento in cui la famiglia si trova davanti alla realtà della morte.

Un volto composto, un abito scelto con cura, i capelli sistemati come erano abitualmente, un’espressione naturale: sono piccoli elementi che possono assumere un significato molto più grande di quello che sembrano avere.

Perché alla fine il lavoro non riguarda soltanto l’aspetto del defunto.

Riguarda soprattutto la memoria di chi resta.

E in quel momento, quando il tempo sembra fermarsi prima dell’ultimo saluto, preservare un’immagine familiare significa offrire alla famiglia la possibilità di dire addio senza perdere, insieme alla persona, anche il volto attraverso cui continuerà a ricordarla.