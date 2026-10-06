Salvator Mundi, quadro considerato una copia più costoso mai venduto

🌐 Da 45 sterline a 450 milioni: la storia del Salvator Mundi, il quadro più costoso mai venduto

Ci sono opere d’arte che diventano famose per la loro bellezza. Altre per la storia che raccontano. E poi c’è il Salvator Mundi, il dipinto che è riuscito a trasformare una vicenda di dimenticanza, attribuzioni controverse, restauri e aste milionarie in uno dei più grandi misteri del mercato dell’arte.

La sua storia sembra quasi impossibile.

Nel 1958, il dipinto venne venduto da Sotheby’s per appena 45 sterline, perché era ritenuto una semplice copia di un’opera di Leonardo da Vinci. Quasi sessant’anni più tardi, dopo essere stato riscoperto, restaurato e nuovamente attribuito a Leonardo, sarebbe stato battuto da Christie’s a New York per 450.312.500 dollari, commissioni comprese.

Ancora oggi quella cifra rappresenta il record assoluto per un’opera d’arte venduta all’asta.

Ma la parte più sorprendente arriva dopo.

Perché il quadro che tutti volevano vedere al Louvre Abu Dhabi non è mai stato esposto come annunciato. E, a distanza di anni dalla vendita, non esiste una collocazione pubblica certa del dipinto.

Il quadro che per decenni fu considerato una copia

Il dipinto raffigura Cristo come Salvatore del mondo.

Gesù è rappresentato frontalmente, con la mano destra sollevata in un gesto di benedizione e la sinistra che tiene una sfera trasparente, simbolo del globo terrestre.

L’immagine è immediatamente riconoscibile.

Ma per gran parte della storia moderna nessuno pensava di trovarsi davanti a un capolavoro di Leonardo.

Il dipinto attraversò diversi proprietari e, nel 1958, arrivò sul mercato londinese. A quell’epoca era considerato un’opera derivata da Leonardo, non un originale del maestro.

Il risultato fu una cifra quasi incredibilmente bassa: 45 sterline.

A quel prezzo, chi lo acquistò non stava comprando quello che oggi il mercato considera il dipinto più costoso mai venduto all’asta.

Stava comprando, almeno secondo le conoscenze dell’epoca, una copia di valore limitato.

La riscoperta che cambiò tutto

La svolta arrivò molti anni dopo.

Il dipinto ricomparve negli Stati Uniti nel 2005, quando fu acquistato in un’asta regionale. Era in condizioni molto compromesse e la sua attribuzione era ancora lontana dall’essere risolta.

Cominciò allora una lunga fase di studio e restauro.

Sotto gli strati alterati e le ridipinture emersero elementi che spinsero gli specialisti a riconsiderare radicalmente l’opera.

Il dipinto venne sottoposto a nuove analisi e restaurato. Nel frattempo crebbe la convinzione che dietro quell’immagine apparentemente modesta potesse esserci un’opera molto più importante.

La consacrazione arrivò nel 2011, quando il quadro fu incluso nella grande esposizione dedicata a Leonardo alla National Gallery di Londra, presentato come opera autentica del maestro.

Da quel momento il valore del dipinto cambiò completamente.

Da 45 sterline a 450 milioni di dollari

Il percorso economico del Salvator Mundi è quasi più incredibile della sua storia artistica.

Dopo essere stato acquistato per una cifra irrisoria nel 1958, il dipinto cambiò più volte proprietario.

Nel 2013 fu acquistato dal miliardario russo Dmitry Rybolovlev per circa 127,5 milioni di dollari.

Quattro anni dopo arrivò il momento destinato a entrare nella storia.

Il 15 novembre 2017, Christie’s mise il Salvator Mundi all’asta a New York.

La sala seguì una gara serratissima.

Alla fine un acquirente collegato telefonicamente si aggiudicò il dipinto per 400 milioni di dollari, che con il premio d’acquisto raggiunsero 450.312.500 dollari.

Il compratore rimase anonimo.

Il record precedente venne superato in modo clamoroso.

Da allora, secondo il Guinness World Records, il Salvator Mundi resta l’opera d’arte più costosa mai venduta in un’asta pubblica.

Perché vale così tanto

La risposta non riguarda soltanto la qualità del dipinto.

Il prezzo nasce dall’incrocio di diversi fattori: l’attribuzione a Leonardo, la rarità delle sue opere sul mercato, la storia misteriosa del quadro e l’enorme attenzione mediatica.

Leonardo ha lasciato un numero estremamente limitato di dipinti riconosciuti.

Ogni opera attribuita al suo catalogo assume quindi un peso eccezionale.

Nel caso del Salvator Mundi, però, c’è un elemento ulteriore: l’attribuzione stessa è oggetto di discussione tra gli specialisti.

Ed è proprio questa controversia a rendere la vicenda ancora più interessante.

È davvero tutto di Leonardo

Qui bisogna fare una distinzione fondamentale.

Il fatto che il dipinto sia stato venduto come opera di Leonardo non significa che esista un consenso assoluto sul fatto che ogni parte della tela sia stata eseguita personalmente dal maestro.

Alcuni studiosi hanno sostenuto l’autografia di Leonardo, mentre altri hanno attribuito una parte significativa dell’esecuzione alla sua bottega o ai suoi collaboratori.

Uno studio accademico sulla storia e sulla tradizione figurativa del Salvator Mundi evidenzia proprio la difficoltà di arrivare a un’attribuzione completamente univoca, considerando anche le condizioni conservative e i restauri subiti dal dipinto.

La questione è importante perché il valore economico di un’opera può cambiare radicalmente a seconda dell’attribuzione.

Leonardo oppure Leonardo e la sua bottega non rappresentano, per il mercato, la stessa cosa.

Il mistero del Louvre Abu Dhabi

Dopo l’asta del 2017, sembrava che il futuro del Salvator Mundi fosse stato deciso.

Il dipinto avrebbe dovuto essere esposto al Louvre Abu Dhabi, il museo inaugurato nel 2017 come risultato della collaborazione tra Francia ed Emirati Arabi Uniti.

L’annuncio suscitò enorme interesse.

Un’opera attribuita a Leonardo, appena diventata il dipinto più costoso mai venduto, avrebbe trovato posto in una delle più importanti nuove istituzioni museali del mondo.

Ma qualcosa andò diversamente.

L’esposizione prevista venne rinviata e poi cancellata.

E il Salvator Mundi scomparve dalla scena pubblica.

Dove si trova oggi il Salvator Mundi?

È questa la domanda alla quale ancora oggi non esiste una risposta pubblica definitiva.

Il dipinto non è normalmente esposto al Louvre Abu Dhabi e non è disponibile alla visita del pubblico.

Fonti recenti continuano a descriverlo come un’opera la cui collocazione effettiva non è stata resa pubblica.

Nel corso degli anni sono circolate numerose ipotesi.

Una delle ricostruzioni più accreditate lo collega alla famiglia reale saudita, ma la collocazione fisica dell’opera non è stata confermata pubblicamente in modo definitivo.

Uno studio accademico del 2021 indicava il dipinto come apparentemente in possesso della famiglia reale saudita e ricordava che il catalogo della mostra parigina del 2019 ne indicava la collocazione semplicemente come “private collection”.

In altre parole, il quadro non è scomparso nel senso letterale del termine.

È semplicemente fuori dalla vista del pubblico.

Il dipinto più costoso del mondo che nessuno può vedere

È questo il paradosso più affascinante della vicenda.

Il mercato ha trasformato il Salvator Mundi in un’opera dal valore astronomico.

Ma il pubblico non può entrare in un museo e ammirarla.

Non esiste oggi una sala stabilmente dedicata al dipinto.

Non c’è una fila di visitatori davanti alla sua teca.

Non ci sono fotografie quotidiane scattate dai turisti.

Esiste invece un’immagine diventata celeberrima attraverso libri, articoli, cataloghi e fotografie, mentre l’originale rimane in una collezione privata e la sua posizione esatta non è pubblicamente verificabile.

È una situazione molto diversa da quella di opere come la Gioconda, conservata ed esposta al Louvre di Parigi.

Il confronto con la Gioconda rende tutto ancora più curioso

La Gioconda è probabilmente il dipinto di Leonardo più famoso al mondo.

Ma non è in vendita.

È patrimonio pubblico francese ed è esposta al Louvre.

Il Salvator Mundi, invece, è entrato nel circuito del mercato internazionale e ha raggiunto il prezzo più alto mai registrato in un’asta.

Il confronto mostra due modi completamente differenti di vivere un capolavoro.

Da una parte c’è un’opera diventata simbolo del patrimonio culturale universale.

Dall’altra c’è un dipinto il cui valore è stato certificato anche attraverso una transazione privata e che oggi non è normalmente accessibile al pubblico.

Una storia fatta anche di dubbi

Il Salvator Mundi non è soltanto una storia di record.

È anche una storia di attribuzione, restauri e controversie scientifiche.

Quando il dipinto venne presentato al mercato come un Leonardo ritrovato, l’attenzione fu enorme.

La sua storia di copie, passaggi di proprietà, trasformazioni e restauri rende però difficile separare completamente ciò che appartiene al dipinto originale da ciò che è stato modificato nel corso dei secoli.

Alcuni specialisti hanno quindi mantenuto una posizione più prudente rispetto all’attribuzione integrale a Leonardo.

Questo non cancella il record d’asta.

Ma aiuta a comprendere perché, nel mondo dell’arte, il prezzo e il consenso scientifico non siano necessariamente la stessa cosa.

Un’opera può raggiungere una cifra enorme e continuare contemporaneamente a essere studiata e discussa.

Il vero record è anche una storia di percezione

La cosa forse più incredibile del Salvator Mundi non sono i 450 milioni di dollari.

È il viaggio compiuto dalla percezione dell’opera.

Nel 1958 qualcuno guardò quel dipinto e vide una copia.

Nel 2005 qualcuno vide qualcosa di abbastanza interessante da acquistarlo.

Negli anni successivi restauratori e studiosi individuarono elementi che cambiarono radicalmente la lettura dell’opera.

Nel 2011 il quadro venne presentato come un Leonardo autentico.

Nel 2017 il mondo assistette a un’asta da record.

E oggi lo stesso dipinto è avvolto da un nuovo mistero: nessuno lo vede più.

La sua storia sembra quasi seguire un ciclo perfetto.

Prima dimenticato.

Poi riscoperto.

Poi celebrato.

Infine nascosto.

Da 45 sterline a 450 milioni: quanto può cambiare il destino di un’opera

Il Salvator Mundi dimostra soprattutto quanto possa essere complessa la storia di un’opera d’arte.

Il suo valore non è rimasto immobile.

È cambiato insieme alle attribuzioni, alle conoscenze, ai restauri, al mercato e alla percezione pubblica.

Le 45 sterline del 1958 e i 450,3 milioni di dollari del 2017 sembrano appartenere a due mondi completamente diversi.

Eppure si riferiscono allo stesso dipinto.

Oggi il record resta.

La domanda sulla sua attribuzione continua a essere discussa.

E quella sulla sua collocazione rimane ancora più affascinante.

Dov’è davvero il Salvator Mundi?

La risposta più prudente, oggi, è che il dipinto si trovi in una collezione privata, con una collocazione precisa non resa pubblica. Alcune ricostruzioni lo collegano alla famiglia reale saudita, ma la sua posizione attuale non è stata ufficialmente resa pubblica in modo definitivo.

Così, il quadro acquistato per 45 sterline e venduto per oltre 450 milioni è diventato qualcosa di ancora più raro di un’opera da record.

È un capolavoro che il mondo intero conosce, ma che oggi il mondo non può vedere.