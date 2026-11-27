🌐 Un siluro gigante nel Po, oltre mezz’ora per recuperarlo e una lunghezza dichiarata di 2,50 metri: il racconto di Dario e Dino Ferrari. Restano senza riscontro autonomo il peso, l’età e l’eventuale riconoscimento di un primato.

Il gigante che ha abboccato sulla canna di Dino

Un siluro lungo due metri e mezzo, portato vicino alla barca dopo oltre mezz’ora di recupero. È la cattura raccontata dai gemelli Dario e Dino Ferrari, protagonisti di una nuova uscita di pesca sul Po. Nel resoconto attribuito a Dario, il pesce avrebbe abboccato sulla canna del fratello durante una giornata fredda e nebbiosa. Le dimensioni riferite descrivono un esemplare imponente, ma non bastano, da sole, a certificare un record.

L’episodio viene collocato a venerdì 20 novembre 2026. Il racconto descrive una battuta iniziata con l’individuazione di banchi di cefali e proseguita cercando i siluri nelle vicinanze. È questa la sequenza riferita dal pescatore: non sono disponibili, nei materiali verificabili consultati, una conferma indipendente della cattura o il messaggio originale completo dal quale ricostruire tutti i passaggi.

L’esca, l’abboccata e il recupero

Dario descrive l’uscita come una sessione di pesca in vertical. Secondo la sua ricostruzione, dopo aver trovato i cefali i due fratelli avrebbero individuato anche diversi siluri. L’attenzione si sarebbe concentrata sull’esemplare più grande, che si sarebbe sollevato e avrebbe abboccato rapidamente alla lenza di Dino. Il dettaglio dell’attacco immediato appartiene alla testimonianza del pescatore, non a un’osservazione verificata separatamente.

Nella stessa ricostruzione, l’animale avrebbe preso i vermi anziché il pesce vivo. Una circostanza concreta del racconto, che non consente però di ricavare una regola sul comportamento della specie o sulle esche più efficaci. Non vengono precisati profondità, condizioni della corrente e punto esatto del fiume: elementi che impediscono di trasformare la descrizione dell’uscita in una ricostruzione tecnica completa.

Il momento più impegnativo sarebbe arrivato dopo l’abboccata. Dario riferisce un recupero durato più di trenta minuti, fino a portare il siluro abbastanza vicino da poterlo raggiungere con il guanto. La lunghezza indicata al termine dell’operazione è di 2,50 metri. Non risultano invece disponibili dettagli sufficienti per stabilire come sia stata effettuata la misurazione o se fosse presente un soggetto incaricato di convalidarla.

Peso ed età: le cifre da non confondere con una certificazione

Alla cattura vengono associati anche un peso superiore al quintale e un’età possibile di circa venticinque anni. Sono informazioni da tenere distinte dalla lunghezza dichiarata: non è stata reperita una pesatura documentata, né una valutazione biologica dell’età. Il peso resta quindi un dato riportato senza un riscontro autonomo; i venticinque anni sono presentati come un’ipotesi, non come un accertamento.

Anche la parola “record” richiede cautela. Nei materiali disponibili non compare un’omologazione, non viene individuata una categoria sportiva precisa e non è indicato un organismo che abbia riconosciuto un primato. La notizia riguarda dunque una cattura di grandi dimensioni raccontata dai protagonisti. Non ci sono elementi sufficienti per definirla un nuovo massimo italiano o mondiale, né per attribuirle un riconoscimento ufficiale.

Resta inoltre non chiarito che cosa sia accaduto al pesce dopo il recupero e la misurazione riferita. Non è corretto aggiungere un rilascio, un trasferimento o un’altra destinazione sulla base delle consuetudini della pesca sportiva oppure di episodi precedenti. Il resoconto disponibile si concentra sull’incontro con l’animale e sulla fase necessaria a portarlo vicino all’imbarcazione.

Che animale è il siluro d’Europa

Il nome scientifico della specie è Silurus glanis. Il siluro d’Europa è un pesce d’acqua dolce riconoscibile per la testa grande, la bocca ampia e i tre paia di barbigli di diversa lunghezza. Il corpo è massiccio anteriormente e si comprime verso la coda; la pelle è priva di squame. Sono caratteristiche che aiutano a identificarlo anche nelle fotografie di repertorio.

Le dimensioni descritte dai Ferrari sono compatibili con quelle raggiungibili dalla specie, ma questa compatibilità non verifica il singolo episodio. Una relazione tecnica del Parco Regionale del Serio documenta infatti la capacità del siluro di superare i due metri e mezzo e i cento chilogrammi. La possibilità biologica e la misura di una specifica cattura restano due piani diversi.

Una specie introdotta nelle acque italiane

Il siluro non è originario delle acque italiane: la scheda nazionale IUCN lo classifica come specie introdotta. La sua presenza nei nostri fiumi va quindi letta anche nel contesto delle trasformazioni della fauna d’acqua dolce, oltre che attraverso l’interesse suscitato dalle catture degli esemplari più grandi. L’origine europea della specie non significa che appartenga naturalmente a ogni bacino del continente.

Sul versante ambientale, il Parco del Serio descrive un predatore opportunista, capace di alimentarsi con risorse differenti. Il Parco Oglio Nord ha documentato interventi di contenimento e rimozione, motivati dalla tutela della fauna autoctona. Queste valutazioni riguardano la gestione della specie negli ecosistemi interessati: non costituiscono una valutazione del comportamento del singolo animale raccontato dai Ferrari.

Il precedente dei gemelli è del febbraio 2015

I nomi di Dino e Dario Ferrari compaiono già nella cronaca di una precedente cattura sullo stesso fiume. È un episodio distinto, da non sovrapporre a quello riferito per novembre 2026: il 19 febbraio 2015 i gemelli pescarono un siluro lungo 2,67 metri e pesante 127 chilogrammi nel Po, vicino alla foce del Secchia, tra San Benedetto Po e Quingentole, in provincia di Mantova.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.