Smart glasses, la Norvegia valuta lo stop al riconoscimento facciale

🌐 Smart glasses sotto esame in Norvegia: Oslo prepara regole più severe per tutelare privacy e dati personali, mentre prende forma l’ipotesi di vietare il riconoscimento facciale di altre persone negli spazi pubblici.

La corsa degli smart glasses verso il mercato di massa apre una nuova frontiera del confronto tra tecnologia, intelligenza artificiale e diritto alla privacy. In Norvegia il governo ha deciso di accelerare sul fronte delle regole e sta valutando misure più stringenti per disciplinare l’utilizzo di occhiali intelligenti e dispositivi indossabili dotati di fotocamere, microfoni e funzioni di intelligenza artificiale.

L’annuncio arrivato da Oslo non equivale, almeno per ora, a un divieto degli occhiali intelligenti. Il punto centrale è un altro: impedire che strumenti progettati per assistere chi li indossa possano trasformarsi in dispositivi di identificazione e sorveglianza delle persone intorno a lui.

La ministra norvegese della Digitalizzazione e della Governance pubblica, Karianne Tung, ha annunciato la volontà di rafforzare il quadro normativo e di istituire un gruppo di esperti incaricato di indicare al governo come affrontare le nuove tecnologie. Tra le ipotesi sul tavolo figura esplicitamente il divieto delle funzioni di riconoscimento facciale utilizzate su altre persone negli spazi pubblici.

Smart glasses, perché la Norvegia vuole intervenire

Il problema individuato da Oslo nasce dalla particolare natura degli smart glasses. A differenza di una normale videocamera o di uno smartphone, un dispositivo indossato sul volto può operare in modo molto meno evidente per chi si trova davanti all’utilizzatore.

Gli occhiali di nuova generazione possono scattare fotografie, registrare video e audio, effettuare chiamate, riprodurre musica, tradurre testi e cartelli, fornire indicazioni stradali e dialogare con assistenti AI. Alcuni modelli puntano inoltre a integrare sempre più funzioni direttamente nell’esperienza visiva dell’utente.

È proprio questa combinazione a preoccupare le autorità norvegesi. La presenza di una fotocamera non è più necessariamente associata a un gesto evidente come quello di sollevare uno smartphone. E quando alla videocamera si aggiungono algoritmi capaci di analizzare ciò che viene ripreso, la questione cambia radicalmente.

Il rischio non è soltanto essere filmati, ma essere riconosciuti, classificati o associati a informazioni personali senza esserne consapevoli.

Il governo norvegese ha sottolineato proprio la crescente pressione esercitata dalle nuove tecnologie sulla vita privata e sulla protezione dei dati. La ministra ha inoltre evidenziato una tendenza più ampia: l’intelligenza artificiale viene integrata non soltanto negli occhiali, ma anche in auricolari, cappellini e altri oggetti di uso quotidiano.

Il riconoscimento facciale è il vero nodo della partita

Tra tutte le funzioni possibili, il riconoscimento facciale rappresenta il terreno più delicato.

Uno smart glass dotato di questa capacità potrebbe, in teoria, inquadrare una persona incontrata per strada e confrontarne il volto con una banca dati. Il risultato potrebbe consentire di associare un’identità a un individuo senza che quest’ultimo abbia compiuto alcuna azione e, soprattutto, senza sapere di essere stato sottoposto all’analisi.

È questo scenario a spingere Oslo verso una possibile stretta.

La ministra Tung ha chiarito che l’eventuale intervento non sarebbe diretto contro l’intera categoria degli smart glasses. L’obiettivo sarebbe colpire una specifica funzione: il riconoscimento di altre persone nello spazio pubblico. Resterebbero quindi possibili gli utilizzi personali e le funzioni che non comportano l’identificazione di terzi.

La distinzione è importante perché evita di mettere sullo stesso piano tecnologie molto diverse. Un occhiale che consente di ascoltare musica o leggere una traduzione automatica non presenta lo stesso profilo di rischio di un dispositivo capace di riconoscere sistematicamente i volti delle persone incontrate.

Il problema va oltre gli occhiali intelligenti

La discussione norvegese arriva in un momento nel quale l’intelligenza artificiale sta uscendo dallo smartphone e dal computer per entrare negli oggetti che utilizziamo ogni giorno.

Gli smart glasses rappresentano uno degli esempi più evidenti di questa trasformazione. La loro forza commerciale sta proprio nella capacità di apparire il più possibile simili a un paio di occhiali tradizionali, pur incorporando videocamere, microfoni, connessioni wireless e assistenti digitali.

Questa discrezione può essere un vantaggio per chi li utilizza, ma diventa un problema quando si considera la posizione di chi viene ripreso.

In un luogo pubblico, infatti, il concetto di consenso è molto più difficile da applicare. Una persona può accorgersi facilmente di essere fotografata con uno smartphone puntato verso di lei; molto più complesso è capire se un paio di occhiali apparentemente normali stia registrando immagini, ascoltando conversazioni o analizzando i volti presenti nell’ambiente.

La questione centrale diventa quindi la trasparenza tecnologica: quanto deve essere facile per una persona sapere che cosa sta facendo il dispositivo indossato da qualcun altro?

Dalla privacy ai luoghi di lavoro: cosa può cambiare

La stretta norvegese potrebbe avere conseguenze non soltanto negli spazi pubblici, ma anche in aziende, negozi, scuole, uffici e strutture aperte al pubblico.

Il governo ha infatti invitato sia il settore pubblico sia quello privato a valutare l’introduzione di linee guida specifiche sull’uso degli smart glasses nei propri ambienti. L’idea è evitare che la regolamentazione nazionale sia l’unico strumento di protezione e spingere organizzazioni e imprese a definire anticipatamente ciò che è consentito e ciò che non lo è.

In prospettiva, potrebbero quindi aumentare gli spazi nei quali gli occhiali intelligenti vengono vietati o sottoposti a condizioni particolari. Non sarebbe necessariamente diverso da quanto già accade con smartphone, registratori e videocamere in determinati contesti sensibili, ma con una difficoltà aggiuntiva: lo smart glass è integrato nell’abbigliamento quotidiano e può essere molto più difficile da individuare.

È una differenza apparentemente piccola, ma decisiva per la gestione della privacy.

La Norvegia aveva già segnalato il problema

La nuova iniziativa non nasce dal nulla. Nei mesi precedenti, il dibattito norvegese aveva già evidenziato le difficoltà legate all’applicazione delle regole esistenti agli smart glasses.

In Parlamento era stato sollevato anche il tema dell’identificazione biometrica a distanza e della possibilità che l’evoluzione degli occhiali dotati di AI possa rendere più semplice trasformare un dispositivo personale in uno strumento di raccolta di informazioni sulle persone circostanti.

La stessa ministra aveva già riconosciuto che il quadro normativo esistente è tecnologicamente neutrale e che molte forme di trattamento dei dati personali sono già soggette a regole. Allo stesso tempo, era emersa una criticità concreta: è difficile controllare una tecnologia quando chi viene ripreso può non sapere nemmeno che il dispositivo sta acquisendo informazioni.

L’annuncio del 25 agosto segna quindi un cambio di passo politico: dal semplice affidamento alle norme già esistenti alla valutazione di regole specifiche per una tecnologia emergente.

Smart glasses, non tutto è negativo: il lato utile dell’AI indossabile

Il dibattito rischia però di diventare troppo semplice se gli smart glasses vengono considerati esclusivamente come strumenti di sorveglianza.

La tecnologia può avere applicazioni importanti, soprattutto nel campo dell’accessibilità. Un sistema capace di riconoscere oggetti, leggere testi, descrivere una scena o fornire indicazioni vocali può offrire un supporto concreto a persone cieche o ipovedenti.

Anche la traduzione in tempo reale, la navigazione e l’accesso alle informazioni senza dover estrarre continuamente lo smartphone possono rappresentare applicazioni legittime e potenzialmente molto utili.

È proprio questo il punto che rende complessa la futura regolamentazione: non si tratta semplicemente di scegliere tra tecnologia e privacy, ma di stabilire quali funzioni siano accettabili e quali introducano un livello di intrusività non compatibile con la libertà delle persone.

La prossima sfida sarà rendere le regole applicabili

L’istituzione di un gruppo di esperti sarà quindi un passaggio determinante. Se il governo norvegese dovesse arrivare a vietare il riconoscimento facciale di terzi attraverso smart glasses, resterebbe da affrontare la questione più difficile: come far rispettare concretamente il divieto.

Un produttore potrebbe essere obbligato a disabilitare determinate funzioni sul mercato norvegese. Ma la situazione diventa più complessa con applicazioni sviluppate da terzi, aggiornamenti software, dispositivi acquistati all’estero e servizi basati sul cloud.

Inoltre, distinguere tra una semplice registrazione video e un’elaborazione automatica dei volti non è sempre facile per chi osserva dall’esterno.

La Norvegia potrebbe dunque trovarsi davanti a un laboratorio regolatorio destinato ad avere effetti ben oltre i propri confini. Se Oslo riuscirà a costruire un modello efficace, altri Paesi europei potrebbero guardare alla sua esperienza per affrontare la stessa questione.

Il caso norvegese può anticipare il futuro degli smart glasses

La vera partita, in definitiva, non riguarda soltanto un particolare modello di occhiali o una singola funzione.

Riguarda il modo in cui la società accetterà che l’intelligenza artificiale osservi, interpreti e descriva il mondo reale attraverso dispositivi indossati dalle persone.

Finché gli smart glasses servono a chi li indossa per tradurre un’insegna, ascoltare un messaggio o orientarsi in una città, il beneficio appare immediato. Quando però la stessa tecnologia inizia a riconoscere automaticamente chi passa davanti alla videocamera, il confine tra assistenza personale e sorveglianza diventa molto più sottile.

La Norvegia vuole intervenire proprio su quel confine prima che la tecnologia diventi troppo diffusa per essere regolata efficacemente.

Non è quindi in discussione il futuro degli occhiali intelligenti, ma le condizioni alle quali quel futuro potrà entrare nella vita quotidiana. E la domanda che Oslo sta ponendo potrebbe presto diventare europea: quanto siamo disposti a sacrificare della nostra anonimato nello spazio pubblico in cambio di dispositivi sempre più capaci di vedere, ascoltare e comprendere ciò che ci circonda?