Tesla e SpaceX, Terafab sarà la maxi fabbrica di chip

🌐 Tesla e SpaceX accelerano sui semiconduttori con Terafab, un gigantesco complesso in Texas destinato a integrare produzione, packaging e test dei chip. L’investimento iniziale è di 16,8 miliardi di dollari, ma il progetto potrebbe raggiungere una scala da oltre 100 miliardi.

C’è un punto nel quale la corsa all’intelligenza artificiale incontra inevitabilmente la realtà industriale: i chip.

Modelli sempre più potenti, robot umanoidi, auto autonome, infrastrutture per l’intelligenza artificiale e perfino i futuri data center nello spazio richiedono una quantità di capacità di calcolo che, secondo Elon Musk, rischia di superare quella che l’attuale filiera mondiale dei semiconduttori è in grado di garantire alle sue aziende.

È da questa premessa che nasce Terafab, il progetto con cui Tesla e SpaceX vogliono portare una parte molto più ampia della produzione dei propri chip direttamente sotto il controllo del gruppo.

Non si tratta semplicemente di costruire una nuova fabbrica. L’ambizione è molto più ampia: creare in Texas un campus nel quale progettazione, produzione dei wafer, packaging avanzato, integrazione e test possano essere concentrati nello stesso ecosistema industriale.

Il progetto è stato ora associato a un sito nella contea di Grimes, in Texas, nell’area del Gibbons Creek Reservoir. Secondo i dati più recenti, la prima fase prevede un investimento di circa 16,8 miliardi di dollari e una struttura da oltre 100 milioni di piedi quadrati, cioè più di 9,2 milioni di metri quadrati. L’espansione completa potrebbe portare il valore dell’iniziativa fino a circa 119 miliardi di dollari.

Terafab, perché Tesla e SpaceX vogliono produrre i propri chip

La questione non riguarda soltanto Tesla.

Il progetto nasce dalla convergenza di esigenze industriali che coinvolgono automobili, robotica, intelligenza artificiale e spazio. Tesla ha bisogno di semiconduttori sempre più avanzati per i sistemi di guida, per i veicoli autonomi e per Optimus, il robot umanoide sul quale l’azienda punta per una parte importante della propria strategia futura.

SpaceX, invece, sta guardando alla crescita della capacità di calcolo necessaria per le proprie infrastrutture e ai futuri sistemi di elaborazione nello spazio.

A queste esigenze si aggiunge l’universo di xAI, coinvolto nel progetto secondo i documenti relativi all’iniziativa. La logica è quella di costruire una filiera più integrata per ridurre la dipendenza da fornitori esterni e avere un controllo maggiore sulla disponibilità di componenti strategici. Un documento ufficiale del Texas descrive Terafab come una struttura verticalmente integrata capace di riunire produzione dei semiconduttori, packaging avanzato e integrazione dei sistemi.

È una scelta che nasce da un problema concreto.

La capacità produttiva mondiale dei chip più avanzati è concentrata in un numero relativamente ristretto di aziende e territori. Per gruppi che prevedono di utilizzare quantità enormi di semiconduttori, assicurarsi una capacità produttiva proprietaria può diventare una questione strategica, non soltanto economica.

Una fabbrica grande oltre ogni paragone

La caratteristica che più colpisce di Terafab è naturalmente la dimensione.

Il complesso progettato in Texas dovrebbe superare 100 milioni di piedi quadrati. Per avere un ordine di grandezza, si parla di oltre 9 milioni di metri quadrati.

Non è quindi una semplice “fabbrica di chip” nel senso tradizionale del termine.

Il progetto è stato concepito come un enorme campus industriale nel quale far convivere diverse fasi della filiera. Secondo le informazioni rese pubbliche, l’obiettivo è arrivare a una struttura capace di gestire l’intero percorso del semiconduttore, dalla fabbricazione fino al packaging e ai test.

La stessa piattaforma Terafab parla di una capacità-obiettivo nell’ordine di 1 terawatt di capacità di calcolo all’anno. È una metrica che non va confusa con la potenza elettrica consumata dalla fabbrica: indica invece la scala di compute associata ai chip che il progetto punta a produrre.

È proprio questo uno degli aspetti che rendono il progetto così ambizioso.

Non soltanto wafer: il progetto punta all’integrazione

Una fabbrica di semiconduttori tradizionale può concentrarsi principalmente sulla fabbricazione dei wafer, lasciando altre fasi della catena produttiva a strutture separate.

Terafab punta invece a una maggiore integrazione verticale.

La documentazione del progetto parla di progettazione dei circuiti, generazione delle fotomaschere, fabbricazione dei wafer, packaging avanzato e integrazione a livello di sistema. Il campus dovrebbe inoltre includere infrastrutture di supporto, produzione energetica e strutture per le attività legate al calcolo nello spazio.

Questo approccio potrebbe permettere a Tesla e SpaceX di accorciare alcuni passaggi della catena produttiva e, almeno nelle intenzioni, di accelerare il passaggio dalla progettazione alla produzione.

È un modello molto diverso dalla semplice scelta di acquistare chip sul mercato.

Tesla, SpaceX e la corsa al compute

Il vero motivo per cui Terafab sta assumendo dimensioni così imponenti è la crescita prevista della domanda di calcolo.

Tesla non sta più ragionando soltanto come un costruttore automobilistico. La strategia dell’azienda comprende robot umanoidi, guida autonoma e intelligenza artificiale.

Ogni robot Optimus richiede sistemi di elaborazione sofisticati. Lo stesso vale per i veicoli che dovranno gestire funzioni autonome sempre più avanzate.

SpaceX, parallelamente, sta sviluppando una visione nella quale l’infrastruttura di calcolo potrebbe progressivamente spostarsi anche fuori dalla Terra.

Nei documenti depositati dalla società si legge che Terafab dovrebbe aiutare SpaceX a integrare ulteriormente progettazione e produzione dei chip, con l’obiettivo di ridurre il rischio di future carenze e ottimizzare costi e prestazioni.

È qui che il progetto smette di essere una semplice iniziativa industriale e diventa parte di una strategia molto più ampia.

Controllare il silicio significa controllare una parte fondamentale dell’infrastruttura necessaria per costruire il futuro tecnologico immaginato da Musk.

Dove nascerà Terafab

Il progetto è stato associato alla contea di Grimes, in Texas, non lontano dall’area di College Station e in prossimità del Gibbons Creek Reservoir.

La scelta della posizione non è casuale.

Una struttura di queste dimensioni richiede infatti enormi quantità di energia, acqua, infrastrutture e spazio. Il sito individuato offre una superficie sufficientemente ampia per sviluppare il campus e, secondo le informazioni disponibili, dovrebbe consentire di utilizzare il bacino di Gibbons Creek per le necessità industriali senza fare affidamento esclusivamente sulle risorse idriche sotterranee locali.

Anche questo elemento mostra quanto la costruzione di un impianto di semiconduttori sia diversa dalla realizzazione di una normale fabbrica.

Acqua, elettricità, logistica e trattamento degli scarichi diventano parte integrante del progetto.

L’investimento può arrivare a 119 miliardi

Il dato economico è forse ancora più impressionante delle dimensioni fisiche.

La cifra attualmente associata alla fase iniziale è di circa 16,8 miliardi di dollari. Non rappresenta però necessariamente il costo finale dell’intera operazione.

Se Terafab dovesse essere sviluppata secondo tutte le fasi previste, il progetto potrebbe raggiungere un investimento complessivo nell’ordine dei 119 miliardi di dollari.

La distinzione tra investimento iniziale e valore potenziale dell’intero progetto è importante.

Dire che Tesla e SpaceX stanno spendendo subito 119 miliardi sarebbe quindi fuorviante. La cifra più immediata riguarda la prima fase, mentre quella superiore ai 100 miliardi rappresenta lo scenario di espansione completa.

Questo dettaglio permette di comprendere meglio anche la strategia: Terafab non nasce tutta in una volta, ma come un’infrastruttura destinata potenzialmente a crescere nel tempo.

Migliaia di posti di lavoro in Texas

Un progetto di queste dimensioni ha inevitabilmente anche un impatto economico sul territorio.

Le stime attuali parlano di almeno 3.000 posti di lavoro, molti dei quali destinati alla comunità locale. Il Texas ha già sostenuto l’iniziativa con strumenti di incentivazione, tra cui un contributo da 30 milioni di dollari attraverso il Texas Enterprise Fund.

La presenza di Terafab si inserirebbe inoltre in un ecosistema texano che negli ultimi anni ha attirato importanti investimenti nel settore dei semiconduttori.

Texas Instruments e Samsung hanno già una presenza significativa nello Stato, mentre altre aziende della filiera stanno ampliando la propria attività.

La costruzione di un nuovo gigante industriale potrebbe quindi rafforzare ulteriormente il ruolo del Texas come uno dei principali poli americani per la produzione tecnologica.

Intel entra nella partita

Un altro elemento interessante riguarda Intel.

La società è stata associata al progetto come partner tecnologico per le capacità di produzione dei semiconduttori. Reuters ha riportato che Tesla intende utilizzare il processo produttivo 14A di Intel per una parte della strategia Terafab.

Il coinvolgimento di Intel è significativo perché dimostra che l’obiettivo di Tesla e SpaceX non è necessariamente quello di reinventare da zero ogni singolo elemento della produzione dei semiconduttori.

La sfida è piuttosto combinare tecnologie produttive esistenti e nuove forme di integrazione verticale per ottenere una capacità dedicata alle esigenze del gruppo.

È una distinzione importante.

Costruire un edificio gigantesco è relativamente semplice rispetto alla difficoltà di far funzionare una fabbrica di chip avanzati con rese produttive elevate e processi estremamente complessi.

Il vero ostacolo non sarà costruire l’edificio

Le dimensioni di Terafab hanno alimentato titoli spettacolari, ma il vero banco di prova arriverà molto più avanti.

Una moderna fabbrica di semiconduttori non è soltanto cemento, acciaio e macchinari. Richiede processi produttivi estremamente sofisticati, personale specializzato, controllo della contaminazione, rese elevate e una catena di approvvigionamento affidabile.

La difficoltà non consiste quindi semplicemente nell’edificare una struttura da milioni di metri quadrati.

Il punto decisivo sarà riuscire a trasformare quell’infrastruttura in una fabbrica capace di produrre chip avanzati su larga scala e con costi competitivi.

È anche per questo che il rapporto con Intel assume un peso particolare e che il progetto va considerato come un percorso pluriennale, non come una fabbrica pronta a produrre domani.

La scommessa sui robot Optimus

Uno degli utilizzatori più importanti della futura capacità produttiva dovrebbe essere Optimus.

Tesla immagina un futuro nel quale i robot umanoidi possano essere prodotti in quantità enormi. Una simile strategia richiede non soltanto motori, batterie e componenti meccanici, ma anche una quantità crescente di elettronica e capacità di calcolo.

Se il progetto Optimus dovesse davvero raggiungere i volumi ipotizzati da Musk, la disponibilità di chip proprietari diventerebbe un fattore decisivo.

Lo stesso vale per i veicoli autonomi.

Più Tesla vuole spostare il valore del prodotto dal motore al software e all’intelligenza artificiale, più il semiconduttore diventa centrale.

Terafab è la risposta industriale a questa trasformazione.

E poi c’è lo spazio

La parte più futuristica del progetto riguarda però SpaceX.

La società sta lavorando a una visione nella quale enormi infrastrutture di calcolo potrebbero essere collocate nello spazio, sfruttando energia solare e una nuova architettura orbitale.

Per realizzare questa strategia servono chip specifici, sistemi affidabili e una capacità produttiva che possa accompagnare una crescita potenzialmente enorme.

Terafab dovrebbe contribuire anche a questo scenario.

Il progetto non è quindi pensato esclusivamente per produrre chip destinati alle automobili o ai robot. La visione dichiarata comprende anche hardware per il calcolo nello spazio.

È una delle ragioni per cui la capacità-obiettivo viene espressa in termini così ambiziosi.

La nuova guerra industriale si combatte sul silicio

Per anni la competizione tecnologica è stata raccontata soprattutto attraverso smartphone, automobili, software e applicazioni.

Ora il centro della sfida si sta spostando sempre più verso una risorsa meno visibile: la capacità di produrre semiconduttori avanzati.

Chi controlla il software ma non riesce a ottenere abbastanza chip rischia di non poter scalare i propri prodotti.

Tesla e SpaceX stanno quindi cercando di affrontare il problema alla radice.

Terafab rappresenta una scommessa enorme sulla verticalizzazione: progettare, produrre, confezionare e testare più componenti internamente per ridurre la dipendenza da una filiera esterna che potrebbe non essere in grado di soddisfare la domanda futura.

È una strategia costosa e complessa, ma coerente con l’ambizione di Musk di costruire un ecosistema tecnologico sempre più autonomo.

Terafab può davvero diventare la più grande fabbrica di chip?

Le dimensioni annunciate rendono il progetto uno dei più ambiziosi mai concepiti nel settore.

Con oltre 100 milioni di piedi quadrati, Terafab punta a una scala fisica fuori dall’ordinario e le aziende coinvolte la presentano come una struttura destinata a superare per dimensioni gli attuali impianti di riferimento.

Ma la parola decisiva resta “progetto”.

La costruzione e l’espansione di un impianto di queste proporzioni richiederanno anni, investimenti progressivi e la capacità di risolvere problemi tecnici e industriali estremamente complessi.

Per questo il vero successo di Terafab non sarà misurato soltanto in metri quadrati o miliardi investiti.

Sarà misurato in chip prodotti, rese produttive, tempi di fabbricazione, costi e capacità di alimentare davvero la crescita di Tesla, SpaceX e delle altre attività coinvolte.

Se l’operazione riuscirà, Musk avrà costruito qualcosa che va ben oltre una fabbrica: una filiera proprietaria capace di collegare intelligenza artificiale, robotica, automotive e spazio.

Se invece la complessità della produzione avanzata dovesse rallentare il progetto, la gigantesca struttura texana rischierebbe di trasformarsi in uno dei più costosi esperimenti di integrazione verticale mai tentati nel settore tecnologico.

Per ora, però, la direzione è chiara.

Tesla e SpaceX non vogliono più limitarsi a comprare i chip che servono per costruire il futuro. Vogliono produrne una parte sempre più importante in casa.

E Terafab è la scommessa con cui Elon Musk prova a trasformare questa ambizione in una vera infrastruttura industriale.