Semi di chia, trigliceridi giù: cosa dice lo studio italiano

🌐 Semi di chia, trigliceridi, omega-3 vegetali e salute cardiovascolare: uno studio italiano ha osservato una riduzione del 27,5% in otto settimane, ma il risultato va letto nel contesto corretto. Ecco cosa sappiamo davvero sui possibili effetti della chia sul profilo lipidico.

Semi di chia e trigliceridi: da dove arriva il 27,5%

I semi di chia sono entrati da tempo nell’elenco degli alimenti considerati interessanti per chi segue un’alimentazione orientata alla salute cardiovascolare. Piccoli, versatili e particolarmente ricchi di fibre, acidi grassi polinsaturi e acido alfa-linolenico, rappresentano una delle fonti vegetali più note di omega-3.

A riaccendere l’attenzione è soprattutto un dato preciso: una riduzione dei trigliceridi plasmatici del 27,5% dopo otto settimane.

Il numero è reale, ma raccontarlo senza ulteriori dettagli rischia di creare un’immagine distorta dello studio. La ricerca italiana, pubblicata nel Journal of Functional Foods, non ha infatti testato semplicemente una porzione di semi di chia inserita nella dieta quotidiana.

I partecipanti hanno assunto per otto settimane una formulazione nutraceutica a base di semi di chia criomacinati e vitamina E, somministrata in capsule. Lo studio ha coinvolto 52 persone con moderata dislipidemia ed era inserito in un trial randomizzato e controllato con placebo.

È una differenza tutt’altro che secondaria.

Il risultato suggerisce che una preparazione specifica a base di chia può avere effetti favorevoli su alcuni parametri lipidici. Non dimostra, da sola, che mangiare una quantità qualsiasi di semi di chia provochi una diminuzione del 27,5% dei trigliceridi in chiunque.

Cosa sono i trigliceridi e perché tenerli sotto controllo

I trigliceridi sono una delle principali forme di grasso presenti nel sangue. Il loro valore può essere influenzato da numerosi fattori: alimentazione, peso corporeo, attività fisica, consumo di alcol, genetica, diabete e altre condizioni metaboliche.

Quando risultano elevati, soprattutto se associati ad altri fattori di rischio, possono contribuire a un quadro cardiovascolare sfavorevole.

Per questo motivo la ricerca nutrizionale si concentra da anni su alimenti capaci di migliorare il profilo lipidico, cioè l’insieme dei principali parametri legati ai grassi circolanti.

La chia può essere interessante in questo contesto per una combinazione di caratteristiche nutrizionali. I semi contengono infatti una quantità significativa di acido alfa-linolenico (ALA), un omega-3 di origine vegetale, oltre a fibre e altri componenti bioattivi.

Ma il possibile effetto sui trigliceridi non dipende necessariamente da una sola sostanza.

È plausibile che sia il risultato della combinazione di più elementi della matrice alimentare, insieme alla sostituzione di altri alimenti meno favorevoli all’interno della dieta.

Lo studio italiano: cosa è successo dopo otto settimane

Nel trial che ha prodotto il dato del 27,5%, ai partecipanti è stata somministrata una formulazione denominata CSN.

Ogni capsula conteneva 500 milligrammi di semi di chia criomacinati e 15 milligrammi di vitamina E. Il protocollo prevedeva quattro capsule al giorno per otto settimane.

Alla fine del periodo di trattamento, i ricercatori hanno osservato una riduzione media dei trigliceridi pari al 27,5%.

Ma non è stato l’unico parametro a cambiare.

Nel gruppo trattato sono state registrate anche una riduzione dell’8% del colesterolo totale, una diminuzione del 10,2% del colesterolo LDL e un aumento del 5,7% dell’HDL. I risultati riportati nello studio erano statisticamente significativi.

Il quadro, dunque, appariva favorevole su più componenti del profilo lipidico.

Tuttavia, il campione era relativamente piccolo e il trattamento aveva caratteristiche precise. Per trasformare questi risultati in una raccomandazione generale servono quindi ulteriori conferme.

La chia non è un farmaco contro i trigliceridi

È probabilmente questo il punto più importante per interpretare correttamente la notizia.

Una riduzione osservata in uno studio clinico non significa che i semi di chia possano sostituire una terapia prescritta per l’ipertrigliceridemia.

La chia può essere inserita in un’alimentazione equilibrata, ma il suo utilizzo non deve diventare una ragione per sospendere farmaci o modificare autonomamente una terapia.

Inoltre, il 27,5% non va presentato come una risposta universale.

I risultati di uno studio dipendono dalle caratteristiche dei partecipanti, dalla quantità utilizzata, dalla durata dell’intervento, dalla formulazione somministrata e dal contesto alimentare complessivo.

E soprattutto, nel caso dello studio italiano, la formulazione conteneva sia chia sia vitamina E. Attribuire integralmente il risultato ai semi di chia sarebbe quindi metodologicamente scorretto.

Le ricerche più recenti confermano un possibile effetto

Il dato italiano non è però rimasto isolato.

Nel 2024 è stato pubblicato un trial randomizzato che ha confrontato una dieta ipocalorica da sola con una dieta ipocalorica associata a 30 grammi al giorno di semi di chia oppure a un’integrazione di olio di pesce contenente omega-3 a lunga catena.

Lo studio ha coinvolto 66 persone con ipertrigliceridemia e ha seguito i partecipanti per otto settimane.

Alla fine del periodo, i trigliceridi si erano ridotti sia nel gruppo che consumava chia sia in quello che assumeva olio di pesce rispetto al gruppo di controllo. Non è stata osservata una differenza significativa tra chia e olio di pesce per questo parametro.

Il risultato è particolarmente interessante perché, in questo caso, la chia è stata utilizzata come alimento, non come la stessa formulazione nutraceutica dello studio italiano.

Anche questo studio, però, aveva dimensioni contenute e una durata limitata. Non permette quindi di stabilire quali siano gli effetti del consumo di chia per periodi molto più lunghi.

Cosa dice la meta-analisi degli studi clinici

Per capire se un singolo risultato rappresenti un fenomeno isolato è utile guardare alle revisioni sistematiche.

Una meta-analisi pubblicata nel 2024 ha raccolto 14 studi clinici randomizzati, per un totale di 835 partecipanti, esaminando gli effetti della supplementazione con semi di chia su diversi indicatori metabolici.

L’analisi ha rilevato una riduzione statisticamente significativa dei trigliceridi sia nei gruppi con dosaggi più elevati sia in quelli con dosaggi inferiori. La differenza media ponderata riportata era rispettivamente di 8,69 e 13,11 mg/dL, a seconda della categoria di dose considerata.

Sono state osservate anche riduzioni dell’LDL nei dosaggi più elevati e una modesta diminuzione della pressione arteriosa sistolica.

Questo dato cambia la prospettiva.

La domanda non è più soltanto se esista uno studio che mostra un effetto, ma quanto sia consistente l’effetto quando vengono messi insieme più studi.

E la risposta è più prudente: le evidenze suggeriscono un possibile beneficio sui trigliceridi, ma l’entità dell’effetto varia e non coincide necessariamente con il 27,5% dello studio italiano.

Perché gli omega-3 della chia sono interessanti

Uno dei motivi per cui la chia è diventata così popolare è il suo contenuto di ALA, l’acido alfa-linolenico.

Si tratta di un acido grasso essenziale: l’organismo non è in grado di produrlo e deve quindi riceverlo attraverso l’alimentazione.

Ma c’è una distinzione importante rispetto agli omega-3 presenti nel pesce.

La chia fornisce prevalentemente ALA, mentre pesce e alcuni prodotti a base di alghe forniscono soprattutto gli omega-3 a lunga catena EPA e DHA.

Il corpo umano può convertire una parte dell’ALA in EPA e DHA, ma la conversione è limitata. Per questo non è corretto descrivere la chia come un equivalente nutrizionale perfetto del pesce.

Il suo interesse sta nella possibilità di inserire omega-3 di origine vegetale all’interno di una dieta varia.

Le fibre potrebbero avere un ruolo

La chia non è interessante soltanto per i suoi grassi.

Quando vengono immerse in un liquido, le sue fibre formano una caratteristica sostanza gelatinosa. Questa capacità è legata alla presenza di una quantità elevata di fibre solubili, che contribuiscono alla struttura del seme e possono influenzare la digestione e l’assorbimento dei nutrienti.

È plausibile che gli effetti metabolici osservati negli studi non dipendano da un singolo componente, ma dall’interazione tra fibre, acidi grassi insaturi, proteine e altri composti presenti nel seme.

Questo è un punto fondamentale quando si parla di alimenti funzionali.

Un alimento non è una capsula contenente una sola molecola. È una matrice complessa nella quale diverse sostanze possono interagire.

Come utilizzare i semi di chia nella dieta

Per chi non ha specifiche controindicazioni, i semi di chia possono essere utilizzati in modo semplice: aggiunti a yogurt, porridge, frullati, insalate o preparazioni da forno.

Una delle caratteristiche più utili è la capacità di assorbire acqua. Per questo molte persone li consumano dopo averli lasciati idratare.

La quantità, però, va inserita nel contesto dell’alimentazione complessiva.

Mangiare più chia non significa automaticamente ottenere un maggiore beneficio cardiovascolare.

Aumentare rapidamente l’apporto di fibre può inoltre provocare gonfiore o altri disturbi gastrointestinali in alcune persone, soprattutto se non viene accompagnato da un’adeguata assunzione di liquidi.

Chi segue una terapia farmacologica, presenta patologie metaboliche o ha particolari esigenze nutrizionali dovrebbe discutere eventuali cambiamenti importanti della dieta con il proprio medico o nutrizionista.

Il dato del 27,5% va quindi letto con attenzione

La notizia sullo studio italiano contiene un elemento scientificamente interessante, ma il titolo rischia di essere interpretato in modo troppo semplice.

Sì, uno studio italiano ha osservato una riduzione del 27,5% dei trigliceridi dopo otto settimane.

Ma si trattava di 52 persone, con moderata dislipidemia, e di una formulazione nutraceutica composta da chia micronizzata e vitamina E.

Studi successivi hanno comunque fornito ulteriori indicazioni favorevoli. Nel trial del 2024, 30 grammi di semi di chia al giorno inseriti in una dieta ipocalorica hanno prodotto una riduzione dei trigliceridi rispetto al controllo in persone con ipertrigliceridemia.

La meta-analisi di 14 studi clinici rafforza l’ipotesi di un effetto ipolipemizzante della chia, pur mostrando riduzioni medie molto più contenute rispetto al singolo valore del 27,5%.

Il messaggio più corretto, quindi, non è che la chia “abbassa i trigliceridi del 27,5%”.

È che alcuni studi clinici suggeriscono che il consumo di semi di chia possa contribuire a migliorare il profilo lipidico, soprattutto i trigliceridi, all’interno di un’alimentazione adeguata.

Un piccolo seme dentro una strategia molto più grande

La chia può essere un tassello interessante, ma la salute cardiovascolare non dipende da un singolo alimento.

Per ridurre i trigliceridi sono importanti anche il controllo del peso quando necessario, l’attività fisica, la limitazione dell’alcol, la qualità complessiva dei carboidrati e dei grassi della dieta e la gestione di eventuali condizioni come diabete e dislipidemie.

Il valore della ricerca sulla chia sta quindi soprattutto nel mostrare che piccoli cambiamenti alimentari possono essere studiati con gli stessi strumenti rigorosi utilizzati per altri interventi nutrizionali.

Il 27,5% resta il dato più sorprendente dello studio italiano, ma non è il numero da trasformare in una promessa.

La parte più solida della storia è un’altra: le evidenze accumulate negli ultimi anni indicano un possibile effetto favorevole della chia sui trigliceridi, mentre la ricerca continua a cercare di stabilire quanto sia grande, in quali persone sia più evidente e quali componenti del seme siano realmente responsabili del risultato.

Per ora, dunque, la chia può trovare posto in una dieta equilibrata. Ma il suo vero potenziale non sta nella promessa di un effetto miracoloso: sta nella possibilità di essere una fonte vegetale di fibre e grassi insaturi inserita in un modello alimentare complessivamente favorevole alla salute cardiovascolare.