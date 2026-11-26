🌐 Il Giorno del Ringraziamento cade il 26 novembre 2026. Dal raccolto di Plymouth alla proclamazione di Lincoln, le origini della festa raccontano una storia diversa dal mito del primo pranzo con il tacchino.

Il 26 novembre gli Stati Uniti celebrano Thanksgiving

Il tacchino al centro della tavola è il simbolo più riconoscibile, ma non la prova delle origini. Il Giorno del Ringraziamento 2026 si celebra giovedì 26 novembre, come conferma il calendario federale statunitense. Dietro il pranzo che riunisce familiari e amici convivono storie diverse: feste del raccolto, pratiche religiose, rapporti tra coloni e popoli nativi e decisioni presidenziali arrivate molto dopo il celebre incontro di Plymouth.

La regola odierna è precisa: Thanksgiving cade il quarto giovedì di novembre, non necessariamente l’ultimo. Non deriva da un calendario rimasto immutato dal Seicento. Per arrivare alla data attuale furono necessari una proclamazione durante la guerra civile, un controverso spostamento nel Novecento e infine un intervento del Congresso. Anche per questo raccontare la festa soltanto attraverso il banchetto del 1621 lascia fuori una parte essenziale della sua storia.

Plymouth, che cosa sappiamo del raccolto del 1621

Il nucleo storico più famoso risale all’autunno del 1621, a Plymouth, nell’attuale Massachusetts. Il colono Edward Winslow descrisse una celebrazione dopo il raccolto, durata tre giorni. Nel suo racconto compaiono il capo Wampanoag Ousamequin, noto come Massasoit, e circa novanta uomini. I partecipanti nativi portarono cinque cervi; gli inglesi avevano mandato quattro uomini a caccia di volatili per preparare i festeggiamenti.

Quel breve testo è prezioso anche per ciò che non permette di stabilire. Non consegna un menu completo e non identifica le specie degli uccelli cacciati. Non dimostra quindi che il tacchino fosse il piatto centrale. La lettera, pubblicata nel 1622, descrive il raccolto e i festeggiamenti, ma non istituisce una ricorrenza nazionale annuale: l’immagine del primo Thanksgiving è una lettura costruita successivamente.

I Wampanoag non erano semplici ospiti

L’incontro si inseriva in un rapporto politico concreto. Nel 1621 Ousamequin e i coloni avevano stretto un accordo di protezione reciproca. I Wampanoag contribuirono alla sopravvivenza degli inglesi insegnando loro a coltivare e condividendo risorse, territori di caccia e pesca e reti di scambio. Ridurli a comparse di una tavolata significa cancellare il contesto dell’alleanza nella quale si svolse la celebrazione del raccolto.

Anche la formula “primo Ringraziamento” è posteriore all’evento. Nel 1841 il religioso e studioso Alexander Young ripubblicò il resoconto di Winslow, accompagnandolo con una nota che identificava quel banchetto come il primo Thanksgiving. Tra il fatto seicentesco e la sua definizione erano trascorsi più di duecento anni. Il nome con cui oggi viene ricordato non era dunque quello attribuito alla festa dai partecipanti nel 1621.

Prima di Plymouth, la cerimonia in Florida

Le celebrazioni di ringraziamento in Nord America non cominciano tutte con i coloni inglesi. Un precedente documentato risale all’8 settembre 1565, quando Pedro Menéndez de Avilés e i coloni spagnoli fondarono St. Augustine, in Florida. Alla cerimonia religiosa seguì un pasto condiviso con i nativi: un episodio avvenuto cinquantasei anni prima della festa del raccolto di Plymouth.

Questo precedente non va però trasformato automaticamente nell’atto di nascita della festività attuale. La cerimonia di St. Augustine non diede origine a una tradizione nazionale annuale. Il punto è distinguere un ringraziamento celebrato in una circostanza specifica dalla festa entrata nel calendario degli Stati Uniti: episodi diversi possono avere elementi comuni senza costituire le tappe consecutive di un’unica ricorrenza.

Perché il tacchino è diventato il protagonista

Il tacchino appartiene alla tradizione consolidata del Thanksgiving, ma la sua centralità non certifica il menu di Plymouth. Nell’Ottocento la scrittrice e direttrice di riviste Sarah Josepha Hale promosse con insistenza la ricorrenza attraverso editoriali, racconti e ricette. Tra le preparazioni divulgate comparivano tacchino, ostriche, patate, mirtilli rossi e torte: il pranzo festivo acquistò così una riconoscibilità ben distinta dal sommario racconto seicentesco.

Hale non si limitò alla cucina. Sollecitò una celebrazione nazionale e nel settembre 1863 scrisse al presidente Abraham Lincoln. La sua campagna contribuì alla decisione presidenziale. La diffusione del modello gastronomico e quella della festa nazionale avanzarono quindi insieme, ma non autorizzano a proiettare tutti i piatti divenuti tradizionali sulla tavola del 1621, della quale restano informazioni molto più limitate.

Da Lincoln alla legge firmata da Roosevelt

Un primo passaggio nazionale era già arrivato con George Washington, che indicò il 26 novembre 1789 come giornata di ringraziamento. In seguito le date variarono. Il 3 ottobre 1863 Lincoln emanò una proclamazione per osservare la ricorrenza nell’ultimo giovedì di novembre. È una distinzione importante: non fu la legge che stabilì il quarto giovedì oggi previsto dal calendario federale.

Nel 1939 Franklin D. Roosevelt anticipò la celebrazione di una settimana, cercando di allungare la stagione degli acquisti natalizi. La scelta provocò divisioni e date differenti tra gli Stati. Il Congresso intervenne per risolvere la confusione: Roosevelt firmò il 26 dicembre 1941 la risoluzione che fissava il Thanksgiving federale al quarto giovedì di novembre, includendo così una regola valida anche nei mesi con cinque giovedì.

La memoria nativa oltre il racconto del banchetto

La tavola condivisa del 1621 non descrive tutto ciò che seguì. I rapporti tra coloni e Wampanoag si deteriorarono e nel 1675-1676 sfociarono nella guerra guidata da Metacom, conosciuta come guerra di re Filippo. Nel 1970 Wamsutta Frank James, degli Aquinnah Wampanoag, parlò a un raduno a Plymouth dopo essere stato escluso dal discorso ufficiale per l’anniversario dello sbarco della Mayflower: dichiarò Thanksgiving National Day of Mourning, giornata nazionale di lutto.

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