🌐 Un dente nel naso spiegava la difficoltà respiratoria di un uomo di 38 anni: rinoscopia e TC hanno individuato l’anomalia. Il caso di New York risale al dicembre 2021, non a una nuova scoperta del 2026.

Il dente nascosto dietro la difficoltà a respirare

La difficoltà durava da tempo e riguardava una narice precisa, quella destra. Quando un uomo di 38 anni si è rivolto all’ambulatorio di otorinolaringoiatria, gli accertamenti hanno individuato una causa insolita: un dente ectopico invertito nella cavità nasale. La presenza è stata riconosciuta attraverso la rinoscopia e la tomografia computerizzata. Non un dente nella bocca, dunque, ma una struttura dentale in una sede anomala, capace di interferire con il passaggio dell’aria.

Il caso è stato descritto da Sagar Khanna e Michael Turner, affiliati al Mount Sinai Health System di New York. Va chiarito anche il significato del sintomo: il resoconto documenta una difficoltà cronica a respirare attraverso la narice destra, non un’impossibilità assoluta di respirare. È una distinzione importante per raccontare correttamente una vicenda che, già nei suoi elementi accertati, resta decisamente fuori dall’ordinario.

La data corretta: il caso risale al dicembre 2021

La descrizione clinica è stata pubblicata online il 1° dicembre 2021 ed è comparsa nel fascicolo datato 2 dicembre dello stesso anno. Non si tratta quindi di una scoperta avvenuta nel novembre 2026. La data disponibile riguarda la pubblicazione del caso: non consente, da sola, di stabilire il giorno della visita o quello degli accertamenti eseguiti sul paziente.

Che cosa significa avere un dente ectopico

Il termine ectopico indica una collocazione diversa da quella abituale. I denti intranasali possono appartenere alla dentizione decidua o permanente oppure essere soprannumerari, cioè aggiuntivi rispetto alla normale dentatura. Queste categorie non sono sinonimi: trovare un dente fuori sede non significa automaticamente averne uno in più. Anche la posizione e il grado di sviluppo possono variare, come mostrano i diversi casi descritti nella pratica clinica.

Sull’origine non esiste una spiegazione unica da applicare a ogni paziente. Nei resoconti vengono discussi alterazioni dello sviluppo, fattori genetici, processi infiammatori e traumi. Sono possibilità da valutare nella singola storia clinica, non motivazioni da attribuire senza prove all’uomo di New York. In particolare, la presenza del dente non dimostra da sola un precedente incidente, né permette di ricostruire quando l’anomalia abbia avuto origine.

Come si riconosce una struttura tanto insolita

L’osservazione dell’interno del naso può mostrare una massa bianca e dura, talvolta circondata da mucosa o materiale infiammatorio. L’aspetto, però, deve essere interpretato insieme agli esami radiologici. Un corpo estraneo, una concrezione calcificata o altre lesioni possono entrare nella diagnosi differenziale. Non basta vedere qualcosa di bianco per identificarlo come un dente: servono caratteristiche cliniche e radiologiche coerenti.

La TC permette di studiare forma, posizione e rapporti con le strutture vicine. In un distinto caso riguardante una donna di 33 anni, le immagini hanno mostrato una formazione sul pavimento della cavità nasale destra, lunga 12 millimetri e larga sei, con una zona interna compatibile con la struttura dentale. Sono misure riferite a quella paziente, non al 38enne: distinguere i casi evita di costruire un racconto con dettagli appartenenti a persone diverse.

I sintomi non sono uguali per tutti

La difficoltà respiratoria è una delle manifestazioni possibili, ma non l’unica. Le descrizioni cliniche riportano anche secrezioni maleodoranti, sanguinamenti nasali e disturbi dei seni paranasali; esistono inoltre reperti scoperti senza sintomi. Questa variabilità impedisce di trasformare una storia rara in una spiegazione generale del naso chiuso. Il quadro dipende dalla sede del dente e dalle condizioni dei tessuti circostanti.

Un caso documentato a Riyadh riguardava un uomo di 32 anni con ostruzione nasale e sanguinamenti ricorrenti. L’endoscopia aveva individuato una massa sul pavimento nasale sinistro, mentre la TC aveva mostrato una struttura compatibile con un dente. Erano presenti anche una deviazione del setto e un ingrossamento del turbinato inferiore destro: anomalie concomitanti che hanno richiesto una valutazione del quadro anatomico complessivo.

La rimozione e i risultati descritti nei pazienti

Nel paziente di Riyadh sono stati eseguiti la rimozione endoscopica del dente, la correzione del setto e un intervento sul turbinato. Non sono state riportate complicazioni postoperatorie e ai controlli successivi i sintomi risultavano nettamente migliorati. Poiché le procedure erano più di una, il risultato va riferito all’intero trattamento, senza attribuirlo arbitrariamente a un solo gesto chirurgico.

Anche l’accesso chirurgico non è necessariamente identico per tutti. Età, profondità della struttura e presenza di un alloggiamento osseo rientrano tra gli elementi descritti per scegliere come intervenire. Nei casi pubblicati sono riportati accessi attraverso il naso, con o senza endoscopio, oppure attraverso la bocca. Una stessa definizione diagnostica può quindi corrispondere a situazioni anatomiche differenti, da studiare prima della rimozione.

Un altro caso distinto pubblicato nel 2026

La documentazione comprende anche una diversa vicenda pubblicata nel 2026: un uomo di 45 anni presentava da sei mesi secrezioni maleodoranti dalla narice destra e sanguinamenti intermittenti. L’endoscopia e la TC hanno identificato un dente intranasale associato a una concrezione calcificata, chiamata rinolite. Non era il paziente di New York del 2021.

Nel 45enne il dente e il rinolite sono stati rimossi per via endoscopica transnasale; gli autori hanno documentato la risoluzione completa dei sintomi e un recupero senza complicazioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.