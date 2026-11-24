🌐 La kombucha in Italia non è una novità recente: negli anni Cinquanta era il «fungo cinese», allevato nel tè zuccherato e celebrato con ironia da Renato Carosone. Dietro il nome esotico, una fermentazione reale e promesse di salute da distinguere dalle prove.

Il tè fermentato che l’Italia conosceva già

Prima delle bottiglie pronte da bere, c’era un vaso domestico con dentro tè zuccherato e una massa gelatinosa chiara. Nell’Italia del 1954 quel preparato aveva un nome capace di suscitare curiosità: «fungo cinese». Era la coltura usata per ottenere la bevanda che oggi conosciamo come kombucha. La sua presenza nelle case italiane, dunque, non comincia con la recente riscoperta dei fermentati: appartiene anche alla storia dei consumi del dopoguerra.

Il dettaglio più interessante non è soltanto l’anzianità della bevanda, ma il modo in cui veniva presentata. Intorno al vaso circolava la promessa di un rimedio buono per qualsiasi malanno. Quella promessa documenta una credenza dell’epoca, non una proprietà dimostrata. È una distinzione necessaria per rileggere la vicenda senza trasformare una curiosità storica in una raccomandazione sanitaria.

Due tracce precise: dicembre 1954 e la canzone del 1955

Una testimonianza particolarmente riconoscibile è una copertina illustrata da Walter Molino, datata 19 dicembre 1954. Vi compare una figura maschile rappresentata secondo l’immaginario orientaleggiante del tempo, con un grande recipiente tra le mani. La didascalia descriveva una moda che si stava diffondendo anche in Italia: bere un infuso di tè nel quale era stato immerso quello che veniva chiamato un fungo.

Il documento permette di fissare un punto: alla fine del 1954 il fenomeno aveva già raggiunto una visibilità pubblica. Non stabilisce, invece, chi avesse portato per primo la coltura nel Paese, né consente di contarne i consumatori. La data è quindi una prova della sua circolazione, non il certificato di nascita della kombucha italiana.

Nel 1955 arrivò un’altra traccia, questa volta musicale: Renato Carosone dedicò alla mania ’Stu fungo cinese, scritta con il paroliere Danpa, pseudonimo di Dante Panzuti. Il brano prendeva in giro le aspettative miracolose legate al preparato e la crescita della coltura nel recipiente. Il vaso domestico era diventato abbastanza riconoscibile da offrire materiale per una canzone comica.

Che cosa c’era davvero dentro il vaso

Il soprannome è suggestivo, ma può ingannare. Non si tratta di un fungo da raccogliere o coltivare come un prodotto dell’orto: la fermentazione coinvolge una comunità di batteri e lieviti. La sigla SCOBY deriva dall’espressione inglese che indica proprio una coltura simbiotica di batteri e lieviti. Il sistema comprende microrganismi presenti sia nel liquido sia nella struttura che si forma durante il processo.

La parte più appariscente è la pellicola gelatinosa, ricca di cellulosa prodotta dai batteri. È questa struttura a dare consistenza visiva al vecchio «fungo». Ridurre tutto a quel disco, però, lascia fuori il liquido fermentato e la sua comunità microbica. La distinzione aiuta a capire perché l’oggetto osservato nelle cucine degli anni Cinquanta avesse un aspetto tanto insolito, pur non essendo un organismo unico.

Durante la fermentazione i microrganismi trasformano gli zuccheri e producono, tra le altre sostanze, etanolo e acidi organici. Il risultato non ha una composizione identica in ogni preparazione: contano la coltura iniziale, la base di tè e la durata del processo. Anche tra prodotti commerciali sono state rilevate differenze importanti nei profili microbici e chimici. «Kombucha» non significa quindi una formula invariabile.

Il nome cinese non risolve il mistero delle origini

La vicenda italiana ha riferimenti databili; la genealogia remota della bevanda è molto meno netta. Le ricostruzioni chiamano in causa Cina, Giappone, Manciuria e passaggi attraverso la Russia, ma non coincidono in una sequenza documentata e condivisa. Anche l’etimologia del nome è discussa. Presentare una singola leggenda come origine certa significherebbe dare alla narrazione una precisione che le testimonianze disponibili non garantiscono.

Lo stesso aggettivo «cinese», usato nell’Italia degli anni Cinquanta, appartiene alla storia della sua rappresentazione pubblica. Non basta a ricostruire il viaggio effettivo di ogni coltura arrivata nelle case. Per raccontare questo capitolo italiano non occorre scegliere un imperatore, un medico leggendario o un primo importatore: bastano il preparato domestico, la testimonianza del 1954 e la successiva eco musicale.

Dalle promesse miracolose agli studi clinici

Sul piano sanitario, oggi il quadro non coincide con quello delle promesse popolari. Esistono studi sull’uomo: un lavoro pubblicato nel dicembre 2024 ha esaminato una supplementazione di kombucha in persone sane, con 16 partecipanti nel gruppo sperimentale e otto in quello di controllo. Numeri e condizioni dello studio sono essenziali per interpretarlo: un risultato su una preparazione e un piccolo campione non dimostra una cura universale.

La ricerca è proseguita anche nel 2026. Uno studio pubblicato il 18 settembre ha valutato una kombucha arricchita con mirtillo in 39 adulti, osservando miglioramenti di alcuni indicatori della funzione intestinale e di sintomi riferiti dai partecipanti. Il lavoro riguarda una formulazione specifica e un periodo di 28 giorni: non autorizza ad attribuire gli stessi effetti a qualsiasi bottiglia o preparazione domestica.

Una fermentazione richiede controlli, non fiducia

Anche la sicurezza dipende dal processo. Le indicazioni del British Columbia Centre for Disease Control richiamano igiene, recipienti idonei al contatto alimentare e controllo dell’acidità. La vecchia immagine del vaso non va confusa con una garanzia di innocuità: una coltura viva richiede condizioni di preparazione e conservazione adeguate.

Va inoltre distinta l’immagine di bevanda alternativa all’alcol dall’assenza assoluta di etanolo. Health Canada ricorda che bevande fermentate presentate come analcoliche, compresa la kombucha, possono contenerne piccole quantità. Nei prodotti non pastorizzati con zuccheri residui la fermentazione può continuare; le indicazioni del BCCDC prevedono la conservazione refrigerata.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.