🌐 Le piante in coppia esplorano più spazio e crescono più rapidamente: una ricerca dell’Università di Padova osserva il fenomeno nei piselli rampicanti. Il rapporto tra movimenti e segnali chimici resta da chiarire.

Una vicina cambia il modo di esplorare

Una pianta di pisello non esplora lo spazio nello stesso modo quando cresce sola e quando ha una vicina. In coppia, i suoi movimenti diventano più rapidi e coprono un’area maggiore; cambia anche la crescita. È il risultato di una ricerca dell’Università di Padova che porta l’attenzione su un’attività poco evidente a occhio nudo: quella delle rampicanti che si allungano alla ricerca di un sostegno. La presenza di un altro individuo modifica il comportamento osservabile, senza che questo implichi sentimenti o bisogni umani.

Lo studio nasce nel Dipartimento di Psicologia generale ed è stato presentato dall’ateneo il 12 novembre 2026. Bianca Bonato è la prima autrice, Umberto Castiello il coordinatore. Il punto di partenza non è stabilire se le piante amino la compagnia, ma misurare come la vicinanza di un’altra pianta si accompagni a cambiamenti nei movimenti, nella fisiologia e nelle sostanze rilasciate nell’ambiente.

Il movimento che sfugge al nostro sguardo

Le rampicanti non restano immobili mentre crescono. L’estremità del germoglio compie un movimento esplorativo ritmico, chiamato circumnutazione, che contribuisce alla ricerca di appigli. Seguirne il percorso permette di osservare non soltanto dove arriva la pianta, ma anche come occupa lo spazio durante lo sviluppo. È su questa dimensione dinamica, spesso nascosta dalla lentezza con cui appare ai nostri occhi, che si concentra l’indagine.

Nel confronto con gli esemplari isolati, le piante affiancate hanno mostrato un’esplorazione più ampia e movimenti più veloci. Il cambiamento riguarda anche il tempo: le coppie hanno evidenziato una maggiore coordinazione temporale. Non significa che i due individui eseguano un gesto volontario condiviso, ma che le loro traiettorie presentano una relazione misurabile. L’osservazione sposta così l’attenzione dalla singola pianta al rapporto con ciò che le cresce accanto.

Accanto ai movimenti, i ricercatori hanno rilevato una crescita più rapida e un maggiore contenuto di clorofilla nelle foglie superiori degli esemplari cresciuti con una vicina. Sono risultati distinti, che descrivono aspetti diversi della risposta vegetale. La formula «stanno meglio in coppia» può riassumerli in modo immediato, ma non equivale a una misura generale del benessere né dimostra che ogni pianta tragga vantaggio da qualunque vicinanza.

Traiettorie e aria osservate insieme

Per mettere in relazione fenomeni diversi, il gruppo ha combinato due strumenti. L’analisi cinematica tridimensionale ha ricostruito le traiettorie delle piante; uno spettrometro di massa a tempo di volo ha seguito in tempo reale le sostanze volatili presenti nell’aria durante l’esperimento. L’interesse del metodo sta nell’affiancare il movimento alla sua dimensione chimica, anziché descrivere separatamente la crescita e ciò che viene emesso nell’ambiente.

Il confronto sperimentale comprendeva 14 piante isolate e 14 coppie, queste ultime formate da due esemplari nello stesso vaso. Nella condizione con una vicina, sette segnali spettrometrici hanno mostrato aumenti transitori prima del picco di velocità della circumnutazione. Lo stesso andamento non è emerso nelle piante isolate. Si tratta di segnali associati a sostanze volatili: l’identificazione delle molecole resta provvisoria, non una determinazione chimica definitiva.

Il confine fra associazione e comunicazione

La successione temporale è interessante, ma non basta a dimostrare che le emissioni provochino il movimento della vicina. Gli autori precisano che l’esperimento non stabilisce un ruolo causale dei composti volatili. Per verificarlo serviranno prove con piante fisicamente separate e flussi d’aria controllati, distinguendo gli effetti delle sostanze da altri possibili fattori, come i segnali provenienti dalle radici e le modifiche dell’ambiente luminoso.

È una distinzione che cambia il significato della notizia. Osservare due fenomeni collegati nel tempo non significa aver individuato un messaggio, un mittente e una risposta. La ricerca documenta una relazione da approfondire, non una conversazione vegetale già decifrata. Allo stesso modo, il coordinamento misurato non dimostra coscienza o intenzioni condivise: questi concetti non possono essere ricavati automaticamente dalle traiettorie osservate.

Perché la ricerca interessa la psicologia

Bonato sottolinea che la vicinanza non interviene soltanto sulla crescita, ma anche sulle dinamiche del movimento e sul loro rapporto con i segnali chimici. Castiello propone una lettura più ampia: studiare organismi senza sistema nervoso potrebbe aiutare a interrogarsi sulle origini evolutive dei fenomeni sociali. È una prospettiva interpretativa degli studiosi, da tenere distinta dai risultati direttamente misurati nell’esperimento.

Il lavoro rientra in ROOMors, un progetto che mette insieme tecniche della psicologia sperimentale e approcci fisiologici e molecolari vegetali. L’obiettivo è indagare l’organizzazione dei movimenti delle piante e la loro relazione con l’ambiente e gli altri individui. Le domande sulle intenzioni motorie appartengono al programma di ricerca: non vanno confuse con una dimostrazione già acquisita di intenzionalità nel mondo vegetale.

Una ricerca di base, non una ricetta per i vasi

I risultati riguardano il pisello rampicante nelle condizioni sperimentali considerate. Non autorizzano a trasformare l’accostamento di due vasi in un consiglio universale per far crescere meglio le piante domestiche. L’indagine affronta un problema di ricerca di base: capire quali informazioni accompagnino il movimento vegetale e come separarne i diversi contributi attraverso esperimenti mirati.

Coordinato dall’Università di Padova e finanziato dal Consiglio europeo della ricerca, ROOMors è iniziato il 1° settembre 2023. Il contributo dell’Unione europea ammonta a 3.148.411 euro; la conclusione del progetto è prevista per il 31 agosto 2028.

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