🌐 Il parlare nel sonno non è soltanto una curiosità notturna. Uno studio su giovani adulti ha osservato una relazione tra sonniloquio, frammentazione del riposo e qualità percepita del sonno , senza riscontrare differenze nella memoria.

Le parole che emergono quando la coscienza si spegne

Può essere una frase incomprensibile, un nome sussurrato, una discussione pronunciata nel buio. Parlare mentre si dorme, o sonniloquio, è un fenomeno che incuriosisce famiglie e ricercatori da generazioni. Si verifica senza la normale consapevolezza della persona e non significa automaticamente che chi parla stia raccontando un sogno autentico. La ricerca ha cercato di capire se queste vocalizzazioni siano semplici episodi occasionali oppure segnali collegati all’architettura del sonno e ai processi cognitivi.

Uno studio pubblicato nel 2022 ha confrontato 29 persone che parlavano nel sonno con 30 partecipanti di controllo, tutti tra 18 e 35 anni. L’indagine ha utilizzato registrazioni delle vocalizzazioni, diari del riposo, ricordi dei sogni e un compito di memoria. I ricercatori hanno osservato differenze nella qualità soggettiva del sonno e alcune associazioni con la frammentazione, ma non hanno trovato una differenza significativa nella capacità di consolidare la memoria misurata dal compito sperimentale.

Che cosa hanno misurato i ricercatori

I partecipanti hanno annotato sogni ed esperienze notturne per sette giorni consecutivi; nel gruppo con sonniloquio sono state raccolte anche registrazioni audio delle espressioni verbali. Nell’ottavo giorno è stato somministrato un test di associazione tra coppie di parole, utilizzato per studiare un aspetto dei processi di memoria. È un disegno interessante perché prova a collegare la vita notturna a un risultato cognitivo, senza limitarsi ai racconti dei familiari.

Gli studiosi hanno rilevato una peggiore qualità del sonno auto-riferita tra i sonniloqui e una correlazione positiva tra vocalizzazioni e frammentazione del riposo. Hanno inoltre osservato un’associazione inversa tra frequenza delle vocalizzazioni e carico emotivo dei sogni. Nessuna di queste correlazioni dimostra, da sola, che parlare provochi risvegli, che i risvegli provochino sempre parole o che i sogni siano traducibili in modo diretto.

La memoria non è risultata compromessa

Il dato che merita maggiore cautela riguarda la memoria. Nel campione studiato non sono emerse differenze nel tasso di consolidamento misurato dal test di coppie di parole. Significa che, in questo specifico esperimento, parlare nel sonno non si è associato a un peggioramento rilevabile di quel particolare indicatore cognitivo. Non è una garanzia universale sulla memoria di ogni persona né permette di escludere effetti in altre fasce di età o condizioni cliniche.

Si tratta di un campione relativamente piccolo e giovane, studiato con misure circoscritte. I risultati non possono essere trasferiti automaticamente a bambini, anziani, persone con apnea ostruttiva o pazienti che assumono farmaci capaci di alterare il sonno. Titoli secondo cui “chi parla nel sonno perde memoria” sarebbero quindi una distorsione dei dati disponibili.

Il significato delle emozioni notturne

Un altro risultato suscita curiosità: nel gruppo studiato, una maggiore presenza di vocalizzazioni si è associata a una minore intensità emotiva riportata nei sogni. Questo non trasforma il sonniloquio in un test psicologico né consente di decifrare i desideri segreti di chi dorme. Il linguaggio che emerge durante il sonno può essere frammentato, privo di contesto o scollegato dai contenuti ricordati al risveglio.

Le esperienze oniriche sono fenomeni complessi, influenzati da memoria, fisiologia, stress e abitudini. Interpretare ogni parola notturna come una confessione involontaria può diventare persino dannoso nelle relazioni personali. La scienza osserva frequenze, associazioni e dinamiche, non autorizza a trasformare frasi pronunciate nel sonno in prove di intenzioni o comportamenti.

Quando il sonniloquio richiede attenzione

Il sonniloquio isolato è generalmente considerato un fenomeno benigno. Una valutazione sanitaria può essere utile se si associa a sonnolenza diurna marcata, russamento con pause respiratorie, comportamenti motori violenti, risvegli frequenti o altri sintomi nuovi e persistenti. In questi casi il problema non è necessariamente la parola pronunciata, ma l’eventuale disturbo del sonno che la accompagna.

Una routine regolare, un ambiente adeguato al riposo e l’attenzione agli orari possono favorire il sonno in generale, senza essere terapie specifiche dimostrate per ogni forma di sonniloquio. Registrare occasionalmente un episodio può aiutare a descriverlo al medico, ma non dovrebbe trasformarsi in una sorveglianza ossessiva. Le decisioni cliniche richiedono una valutazione individuale.

Il confine tra curiosità scientifica e allarmismo

Parlare nel sonno è un perfetto argomento per i titoli acchiappaclic: mescola intimità, mistero e paura di rivelare segreti. Proprio per questo va raccontato con rigore. Lo studio del 2022 suggerisce che le vocalizzazioni possano rappresentare una finestra su alcuni meccanismi del riposo, in particolare sulla frammentazione, ma non dimostra una diagnosi automatica né un danno generalizzato al cervello.

La domanda di ricerca più promettente riguarda i processi che collegano micro-risvegli, attività cerebrale e produzione del linguaggio. Serviranno campioni più ampi, monitoraggi oggettivi più completi e confronti tra età diverse. Le parole della notte meritano ascolto scientifico, non superstizione né panico.

Le domande ancora aperte per i laboratori del sonno

Molti aspetti restano da indagare: quanto cambia il fenomeno nelle diverse fasi del sonno, quanto contano stress e privazione del riposo e come distinguere vocalizzazioni isolate da manifestazioni associate ad altre parasonnie. Un modello di ricerca più ampio dovrebbe combinare registrazioni fisiologiche, caratteristiche cliniche e dati longitudinali, seguendo le persone nel tempo invece di osservarle soltanto per una settimana. Sarebbe utile anche valutare l’impatto sul sonno di chi condivide la stanza, una dimensione pratica spesso trascurata.

Il linguaggio notturno resta un indizio, non un responso. L’attenzione mediatica può incoraggiare domande utili, ma la ricerca deve distinguere ciò che osserva da ciò che ipotizza. Trasformare una correlazione in causa sarebbe un errore, soprattutto quando le persone coinvolte potrebbero cambiare abitudini o preoccuparsi inutilmente. La prudenza non impoverisce la notizia: permette di capire perché uno studio piccolo possa essere interessante senza diventare una verità definitiva.