Pancia maschile, il grasso nascosto che minaccia la salute

🌐 Grasso viscerale negli uomini: il girovita aumenta anche quando il peso sembra stabile. Perché gli addominali non bastano e quali abitudini aiutano davvero a ridurre i rischi metabolici.

Il girovita che cresce senza accorgersene

La bilancia può restare quasi immobile mentre la cintura comincia a stringere. È una situazione familiare a molti uomini, soprattutto dopo i quarant’anni, quando la distribuzione del grasso corporeo tende a modificarsi e l’addome diventa una delle zone più evidenti di accumulo.

Il fenomeno non riguarda soltanto l’aspetto fisico. Dietro un girovita progressivamente più ampio può nascondersi un aumento del grasso viscerale, il tessuto adiposo che si deposita nella cavità addominale, intorno agli organi interni, e che svolge un ruolo importante nel metabolismo.

A differenza del grasso sottocutaneo, situato immediatamente sotto la pelle, quello viscerale non è direttamente valutabile attraverso una semplice osservazione del corpo. Un addome prominente può suggerire una maggiore adiposità centrale, ma non permette da solo di misurarne la quantità.

Il problema non è avere qualche centimetro in più sulla cintura: è l’associazione tra eccesso di grasso addominale e aumento del rischio cardiometabolico. Questa relazione rende la circonferenza della vita un indicatore utile da affiancare al peso, alla pressione arteriosa e agli esami del sangue.

Perché gli addominali non eliminano la pancia

Uno degli equivoci più diffusi riguarda la possibilità di dimagrire selettivamente nella regione addominale attraverso esercizi localizzati. Crunch, plank e altri movimenti per il tronco rafforzano la muscolatura, ma non obbligano l’organismo a utilizzare proprio il grasso accumulato sopra o intorno ai muscoli allenati.

Non esiste un metodo di riduzione localizzata del grasso addominale garantito dai soli esercizi per gli addominali. Il consumo delle riserve energetiche dipende da processi che coinvolgono l’intero organismo, influenzati dall’alimentazione, dall’attività fisica e dalle caratteristiche individuali.

Questo non significa che gli esercizi addominali siano inutili. Una muscolatura del tronco ben allenata contribuisce alla stabilità, alla postura e alla capacità di svolgere numerosi movimenti quotidiani. Semplicemente, il loro beneficio principale non coincide con l’eliminazione diretta del grasso viscerale.

Per ottenere cambiamenti significativi nella composizione corporea è generalmente più utile combinare esercizio aerobico, allenamento di forza e un’alimentazione adeguata al proprio fabbisogno energetico.

Ormoni, età e sedentarietà: cosa cambia nel corpo maschile

Con il passare degli anni possono intervenire cambiamenti nella massa muscolare, nella distribuzione del tessuto adiposo e nei livelli di attività quotidiana. La diminuzione del movimento, spesso associata a lavori sedentari e a lunghi periodi trascorsi davanti agli schermi, può favorire l’accumulo di grasso.

Anche i cambiamenti ormonali possono contribuire, ma attribuire automaticamente l’aumento della pancia a una riduzione del testosterone sarebbe una semplificazione. La distribuzione del grasso dipende da molteplici fattori, tra cui predisposizione genetica, età, sonno, alimentazione e condizioni metaboliche.

Un altro elemento importante riguarda la perdita progressiva di massa muscolare, che può verificarsi con l’invecchiamento e accentuarsi quando manca un’attività fisica adeguata. Una minore quantità di muscolo può associarsi a una riduzione del dispendio energetico complessivo.

La sedentarietà agisce spesso in modo silenzioso: piccoli spostamenti eliminati, giornate trascorse seduti e occasioni di movimento sempre più rare modificano gradualmente l’equilibrio tra energia introdotta e consumata.

Il grasso viscerale e i rischi per cuore e metabolismo

Il tessuto adiposo viscerale è metabolicamente attivo. Quando presente in eccesso, può essere associato ad alterazioni della sensibilità all’insulina, del metabolismo dei lipidi e dei meccanismi infiammatori.

L’aumento dell’adiposità addominale è collegato a una maggiore probabilità di sviluppare diabete di tipo 2, ipertensione, alterazioni del colesterolo e malattie cardiovascolari. La presenza di grasso viscerale non significa però che queste condizioni siano inevitabili, né consente di formulare una diagnosi senza adeguati controlli.

Un semplice metro da sarta può fornire un primo indicatore. Nelle popolazioni europee, una circonferenza addominale maschile pari o superiore a 94 centimetri indica generalmente un aumento del rischio metabolico, mentre valori pari o superiori a 102 centimetri segnalano un rischio ulteriormente elevato.

Queste soglie sono riferimenti clinici orientativi e devono essere interpretate considerando corporatura, composizione corporea, età e condizioni individuali. Il girovita, da solo, non sostituisce una valutazione medica.

Le strategie più efficaci per ridurre il grasso addominale

La riduzione del grasso viscerale passa soprattutto attraverso cambiamenti sostenibili, non necessariamente attraverso allenamenti estremi o regimi alimentari particolarmente restrittivi.

L’attività aerobica regolare, come camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta o nuotare, aiuta a migliorare la capacità cardiovascolare e a favorire una riduzione dell’adiposità addominale. L’allenamento di forza contribuisce invece a preservare e sviluppare la massa muscolare.

Per gli adulti, un riferimento generalmente utilizzato è rappresentato da almeno 150 minuti settimanali di attività aerobica moderata, accompagnati da esercizi di rafforzamento muscolare in almeno due giornate. Le quantità vanno adattate alle condizioni fisiche e alle eventuali limitazioni individuali.

Sul piano alimentare, un modello equilibrato privilegia verdure, frutta, legumi, cereali integrali e fonti proteiche appropriate, limitando il consumo eccessivo di alimenti ad alta densità energetica e bevande zuccherate.

Anche il consumo di alcol merita attenzione: apporta energia e può ostacolare gli obiettivi di controllo del peso, oltre a comportare rischi sanitari indipendenti dall’aumento del girovita.

Il sonno insufficiente e lo stress cronico possono rendere più difficile mantenere abitudini regolari, influenzando appetito, comportamento alimentare e recupero fisico.

Quando la pancia richiede un controllo medico

L’aumento graduale della circonferenza addominale non deve essere confuso con un gonfiore improvviso o persistente, che può avere cause differenti e richiedere accertamenti specifici.

Una crescita rapida dell’addome, soprattutto se accompagnata da dolore, difficoltà respiratorie, vomito o altri sintomi importanti, non dovrebbe essere attribuita automaticamente al grasso corporeo.

Per chi presenta un girovita elevato, una valutazione della pressione arteriosa, della glicemia e del profilo lipidico può contribuire a identificare precocemente eventuali alterazioni metaboliche.

La composizione corporea conta più dell’apparenza di un addome perfettamente scolpito. Un percorso di miglioramento della salute metabolica può produrre benefici anche senza raggiungere modelli estetici irrealistici, soprattutto quando si basa sulla continuità dell’attività fisica e su cambiamenti alimentari mantenibili nel tempo.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.