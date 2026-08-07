Cervello dopo i 60 anni: le abitudini che migliorano memoria

🌐 Cervello dopo i 60 anni: un importante studio pubblicato su The Lancet conferma che un programma multidimensionale basato su attività fisica, alimentazione, stimolazione cognitiva, relazioni sociali e controllo dei fattori cardiovascolari può migliorare memoria e capacità di pensiero nelle persone a rischio di declino cognitivo. I ricercatori precisano però che il dato del “55% in più” riguarda il miglioramento delle prestazioni cognitive e non una riduzione del 55% del rischio di sviluppare l’Alzheimer.

Il cervello può davvero essere allenato dopo i 60 anni?

Per decenni si è pensato che l’invecchiamento cerebrale fosse un processo quasi inevitabile, scandito da una progressiva perdita di memoria e lucidità. Oggi la ricerca scientifica racconta una storia diversa. Pur non essendo possibile fermare il tempo, il cervello mantiene una sorprendente capacità di adattamento anche dopo i 60 anni, soprattutto quando viene stimolato con uno stile di vita sano e continuativo.

La conferma arriva da un importante studio internazionale pubblicato su The Lancet, una delle riviste mediche più autorevoli al mondo, che rafforza quanto emerso negli ultimi anni: non esiste una singola strategia capace di proteggere il cervello, ma la combinazione di più abitudini salutari può produrre benefici misurabili sulle funzioni cognitive.

Lo studio, denominato LatAm-FINGERS, rappresenta uno dei più ampi trial mai realizzati in America Latina sul tema della prevenzione del declino cognitivo e offre indicazioni concrete per milioni di persone che desiderano preservare memoria, attenzione e capacità di ragionamento con l’avanzare dell’età.

Lo studio pubblicato su The Lancet: come è stato condotto

La ricerca ha coinvolto 1.065 adulti di età compresa tra 60 e 77 anni, con un’età media di 67,5 anni, provenienti da undici Paesi dell’America Latina.

I partecipanti non soffrivano di demenza, ma presentavano caratteristiche considerate a rischio per un futuro declino cognitivo. Tra queste figuravano:

fattori di rischio cardiovascolare;

lievi difficoltà cognitive;

punteggi elevati nei test che stimano il rischio futuro di sviluppare deficit cognitivi.

I ricercatori hanno suddiviso casualmente i volontari in due gruppi.

Il primo gruppo, composto da 539 persone, ha seguito per due anni un programma strutturato, con incontri periodici, attività supervisionate, sostegno motivazionale e controlli regolari.

Il secondo gruppo, formato da 526 partecipanti, ha invece ricevuto semplici consigli generali sugli stessi temi, senza un percorso organizzato.

Per garantire la massima affidabilità dei risultati, gli specialisti che hanno valutato memoria e capacità cognitive non conoscevano il gruppo di appartenenza dei partecipanti, evitando così possibili influenze inconsapevoli nella misurazione dei risultati.

Al termine dello studio, oltre l’82% dei volontari aveva completato l’intero periodo di osservazione.

Cosa significa davvero il dato del “55% in più”

Uno degli aspetti che ha attirato maggiore attenzione è il riferimento a un miglioramento del 55%.

Si tratta però di un dato che può facilmente essere frainteso.

Lo studio non dimostra che il rischio di sviluppare l’Alzheimer diminuisca del 55%.

I ricercatori hanno osservato un miglioramento significativamente superiore nelle prestazioni cognitive globali rispetto al gruppo che aveva ricevuto soltanto consigli generici.

In altre parole, chi ha seguito il programma completo ha mostrato una migliore evoluzione nei test che valutano:

memoria;

capacità di pianificazione;

attenzione;

velocità di elaborazione delle informazioni;

funzioni esecutive.

Questo risultato indica che il cervello può funzionare meglio, ma non autorizza a concludere che la probabilità di sviluppare una demenza si riduca della stessa percentuale.

La differenza è fondamentale perché, ad oggi, nessuno studio ha dimostrato che un intervento sullo stile di vita elimini o prevenga completamente la malattia di Alzheimer.

Le cinque abitudini che fanno la differenza

Il punto di forza del programma LatAm-FINGERS è stato l’approccio integrato.

Non una sola attività, ma cinque pilastri che agiscono contemporaneamente sulla salute del cervello.

Attività fisica regolare

L’esercizio rappresenta uno degli strumenti più efficaci per mantenere il cervello in salute.

Camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta, nuotare o praticare esercizi di forza favorisce la circolazione sanguigna cerebrale, migliora il metabolismo e contribuisce alla formazione di nuove connessioni neuronali.

Gli esperti consigliano generalmente almeno 150 minuti di attività moderata ogni settimana, adattando naturalmente il programma alle condizioni di salute individuali.

Alimentazione equilibrata

La nutrizione influenza direttamente il funzionamento del cervello.

Il modello alimentare più studiato rimane la dieta mediterranea, caratterizzata da:

abbondante consumo di frutta e verdura;

cereali integrali;

legumi;

pesce;

olio extravergine d’oliva;

frutta secca.

Al contrario, un consumo elevato di alimenti ultra-processati, zuccheri raffinati e grassi saturi è associato a un peggior controllo metabolico, fattore che può influire anche sulla salute cerebrale.

Stimolazione cognitiva

Il cervello, proprio come un muscolo, trae beneficio dall’allenamento continuo.

Leggere, imparare una nuova lingua, suonare uno strumento musicale, risolvere cruciverba, giocare a scacchi o utilizzare programmi specifici di allenamento cognitivo contribuiscono a mantenere attive numerose funzioni mentali.

Ciò che conta maggiormente è la varietà degli stimoli, più che la ripetizione meccanica delle stesse attività.

Vita sociale attiva

L’isolamento sociale rappresenta uno dei fattori che negli ultimi anni ha attirato crescente attenzione nella ricerca sul declino cognitivo.

Frequentare amici, partecipare ad attività di gruppo, fare volontariato o mantenere rapporti familiari regolari favorisce il benessere psicologico e offre al cervello continui stimoli cognitivi ed emotivi.

Le relazioni rappresentano infatti un’importante forma di esercizio mentale quotidiano.

Controllo dei fattori cardiovascolari

Pressione arteriosa elevata, diabete, colesterolo alto, obesità e fumo aumentano il rischio di malattie cardiovascolari ma possono influenzare anche il cervello.

Il monitoraggio regolare di questi parametri, insieme alle terapie eventualmente prescritte dal medico, costituisce uno dei pilastri della prevenzione.

Cuore e cervello condividono infatti molti degli stessi fattori di rischio.

Perché il cervello resta plastico anche in età avanzata

Uno dei concetti più importanti emersi negli ultimi decenni è quello della neuroplasticità.

Il cervello non smette improvvisamente di modificarsi dopo una certa età.

Pur diminuendo rispetto alla giovinezza, la capacità di creare nuove connessioni neuronali continua anche negli anziani.

Ogni nuova esperienza, ogni apprendimento e ogni attività fisica contribuiscono a rafforzare reti neurali già esistenti o a crearne di nuove.

È proprio questa caratteristica che rende possibile migliorare alcune funzioni cognitive anche dopo i sessant’anni.

Dimenticanze normali o segnali da non sottovalutare?

Con l’avanzare dell’età è normale sperimentare qualche episodio di distrazione.

Dimenticare temporaneamente un nome, impiegare qualche secondo in più per trovare una parola oppure entrare in una stanza senza ricordare immediatamente cosa si stava cercando non significa necessariamente essere affetti da una forma di demenza.

Più preoccupanti sono invece sintomi persistenti come:

difficoltà a gestire attività quotidiane già conosciute;

disorientamento frequente nel tempo o nello spazio;

ripetizione continua delle stesse domande;

perdita progressiva dell’autonomia;

cambiamenti marcati della personalità.

In presenza di questi segnali è consigliabile rivolgersi al proprio medico per una valutazione specialistica.

La situazione in Italia

L’invecchiamento della popolazione rende il tema particolarmente rilevante anche nel nostro Paese.

Le stime indicano che circa 1,2 milioni di italiani convivono con una forma di demenza, mentre quasi 900.000 persone presentano un disturbo cognitivo lieve, condizione che può rappresentare una fase iniziale ma non necessariamente evolutiva.

Numeri destinati ad aumentare nei prossimi decenni a causa dell’incremento dell’aspettativa di vita.

Per questo motivo cresce l’interesse verso strategie di prevenzione basate sullo stile di vita, considerate oggi uno degli strumenti più promettenti per favorire un invecchiamento cerebrale in salute.

Un messaggio di prevenzione, non una promessa

Il principale insegnamento dello studio LatAm-FINGERS è che non esistono scorciatoie né cure miracolose.

L’efficacia osservata deriva da un insieme di comportamenti mantenuti nel tempo, non da una singola abitudine.

L’attività fisica, una dieta equilibrata, la stimolazione mentale, una rete sociale attiva e il controllo dei fattori cardiovascolari costituiscono un percorso che può contribuire a preservare le funzioni cognitive, soprattutto nelle persone più esposte al rischio di declino.

I ricercatori invitano tuttavia alla prudenza nell’interpretazione dei risultati: i benefici registrati riguardano il miglioramento delle prestazioni cognitive e non dimostrano una riduzione del 55% del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer.

Il messaggio più importante è forse proprio questo: il cervello continua a rispondere agli stimoli anche dopo i 60 anni, e adottare uno stile di vita sano può rappresentare uno degli investimenti più efficaci per mantenere memoria, attenzione e capacità di ragionamento il più a lungo possibile.