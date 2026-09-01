MetroLunario del 1 settembre 2026: santi, storia e curiosità

🌐 Il 1 settembre apre il mese che porta con sé il passaggio dall’estate alla nuova stagione, ma il calendario conserva anche memorie molto più profonde: la figura di Sant’Egidio, l’inizio della Seconda guerra mondiale e la nascita di uno dei grandi protagonisti del teatro e del cinema italiano, Vittorio Gassman.

Santo del Giorno: Sant’Egidio Abate

Il Santo del Giorno del 1 settembre è Sant’Egidio Abate, una delle figure più note della tradizione monastica dell’Europa medievale.

Le notizie storiche sulla sua vita sono incerte, ma la tradizione lo colloca tra il VI e l’VIII secolo e lo presenta dapprima come eremita nel Sud della Francia. La leggenda racconta che vivesse nella solitudine di un bosco, nutrendosi di ciò che la natura offriva e ricevendo quotidianamente il latte di una cerva, divenuta il simbolo più riconoscibile della sua iconografia.

Attorno a Egidio si raccolsero poi discepoli e nacque una comunità monastica. La sua memoria è associata soprattutto alla carità verso i poveri, alla protezione dei sofferenti e alla vita ascetica.

Il 1 settembre è quindi anche il giorno dell’onomastico di chi porta il nome Egidio.

Accadde Oggi: l’invasione della Polonia del 1939

Il 1 settembre 1939 nella storia è una delle date più drammatiche del Novecento: la Germania nazista diede inizio all’invasione della Polonia, episodio generalmente indicato come l’avvio della Seconda guerra mondiale.

L’offensiva tedesca coinvolse rapidamente vaste aree del territorio polacco. La situazione precipitò ulteriormente il 17 settembre, quando anche l’Unione Sovietica entrò in Polonia da est, in applicazione degli accordi segreti collegati al patto tedesco-sovietico del 23 agosto 1939.

Gran Bretagna e Francia avrebbero dichiarato guerra alla Germania il 3 settembre, trasformando l’attacco alla Polonia in un conflitto europeo di dimensioni sempre più vaste.

Una data che, a distanza di 87 anni, resta impressa nella memoria collettiva come l’inizio di uno dei conflitti più devastanti della storia contemporanea.

Nati in questo giorno: Vittorio Gassman

Tra i protagonisti nati il 1 settembre spicca Vittorio Gassman, nato a Struppa, nell’area genovese, nel 1922.

Attore e regista teatrale e cinematografico, Gassman divenne una delle personalità più importanti dello spettacolo italiano del secondo dopoguerra. La sua formazione all’Accademia nazionale d’arte drammatica fu il punto di partenza di una carriera costruita tra palcoscenico, cinema e televisione.

Da Shakespeare alla commedia all’italiana, fino a film come La grande guerra e Il sorpasso, seppe alternare registri drammatici e ironici con una presenza scenica inconfondibile. Il soprannome “Il Mattatore” divenne quasi inseparabile dalla sua figura.

La sua nascita il 1 settembre rende questa data particolarmente significativa per la cultura italiana.

Eventi e curiosità del 1 settembre

Il 1 settembre porta con sé un valore simbolico particolare: è l’inizio del mese che, nell’emisfero settentrionale, accompagna il progressivo passaggio dall’estate all’autunno.

Settembre è anche tradizionalmente associato al rientro, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva e alla ripartenza di scuole, programmi culturali e iniziative pubbliche. Una sorta di secondo Capodanno della vita quotidiana, nel quale si ricominciano a organizzare progetti e impegni.

E il calendario offre un curioso contrasto: mentre la giornata è legata alla memoria di Sant’Egidio e a una stagione di raccoglimento, la storia conserva proprio in questa data l’inizio di un evento che avrebbe sconvolto l’intero continente europeo.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Vergine

Secondo la tradizione astrologica, il segno più favorito del 1 settembre 2026 è la Vergine.

Il Sole si trova nel segno della Vergine e, simbolicamente, questa giornata valorizza ordine, concretezza, precisione e capacità organizzativa. È quindi una data ideale, sul piano astrologico, per rimettere in fila priorità e progetti dopo la pausa estiva.

La Vergine può puntare soprattutto sulla lucidità nelle decisioni, sulla cura dei dettagli e sulla capacità di trasformare un’idea in un risultato concreto.

Un invito simbolico a ripartire senza fretta, ma con un obiettivo ben definito.