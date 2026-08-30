Il cane non invecchia sette volte più velocemente di noi
L’idea di moltiplicare per sette nasce dal tentativo di rendere intuitivo il confronto tra la durata media della vita umana e quella canina. Il problema è che l’invecchiamento non procede alla stessa velocità per tutta la vita del cane.
Un cucciolo cambia in pochissimo tempo: nel giro di un anno passa da una fase paragonabile all’infanzia a una condizione biologicamente molto più vicina alla maturità. Successivamente il ritmo rallenta.
Per questo dire che un cane di 10 anni equivale semplicemente a un umano di 70 anni è fuorviante.
Il DNA racconta un’altra storia
La ricerca ha utilizzato la metilazione del DNA, uno dei principali fenomeni epigenetici.
In sostanza, alcune zone del DNA possono ricevere o perdere gruppi chimici chiamati gruppi metile. Questi cambiamenti non modificano la sequenza del DNA, ma possono variare in maniera abbastanza regolare con l’età.
Studiando determinati siti CpG — regioni del DNA in cui una citosina è seguita da una guanina — i ricercatori possono quindi costruire una sorta di orologio biologico.
È un concetto interessante perché l’età scritta sul documento e l’età biologica non sono necessariamente la stessa cosa.
La formula è sorprendentemente diversa
Lo studio ha analizzato i pattern di metilazione di 104 Labrador Retriever e li ha confrontati con quelli umani.
Da qui deriva la formula:
età umana ≈ 16 × ln(età del cane) + 31
dove ln è il logaritmo naturale.
Il risultato produce una curva molto diversa dal semplice ×7:
|Età del cane
|Equivalente umano stimato
|1 anno
|~31 anni
|2 anni
|~42 anni
|4 anni
|~53 anni
|8 anni
|~64 anni
|10 anni
|~68–69 anni
|12 anni
|~71 anni
La cosa fondamentale è quindi questa: il cane invecchia velocemente all’inizio e poi il processo rallenta.
Un cane di un anno non è affatto semplicemente un “bambino di sette anni umani”: dal punto di vista dei marcatori molecolari analizzati, è già molto più avanti nel percorso biologico.
Ma attenzione: non è un convertitore universale
Qui è necessario aggiungere una precisazione importante.
La formula non significa che ogni cane di ogni razza abbia biologicamente esattamente quell’età umana.
La ricerca originale utilizzava una popolazione specifica, soprattutto Labrador Retriever, e gli orologi epigenetici possono dipendere da razza, dimensioni, ambiente, salute e altri fattori.
Inoltre, “età biologica” non significa automaticamente aspettativa di vita residua o stato di salute complessivo.
Quindi non possiamo prendere un cane di 12 anni, applicare la formula e concludere che abbia “71 anni” sotto ogni aspetto.
La vera scoperta è un’altra
La parte più interessante dello studio non è tanto sostituire ×7 con una nuova formula da imparare a memoria.
È aver mostrato che l’invecchiamento può essere misurato attraverso cambiamenti molecolari dell’organismo.
E questo apre una prospettiva molto più interessante: gli orologi epigenetici potrebbero un giorno aiutare a capire perché alcuni cani invecchiano più rapidamente di altri, quali interventi rallentano realmente l’invecchiamento e come valutare più rapidamente l’effetto di nuove terapie.
In altre parole, il cane non ha un “equivalente umano” fisso.
Ha una curva di invecchiamento. E quella curva è scritta, almeno in parte, nel suo DNA epigeneticamente modificato.
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