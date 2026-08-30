2:09 pm, 30 Agosto 26 calendario

Il cane non invecchia sette volte più velocemente di noi

Di: Maria Whisper

L’idea di moltiplicare per sette nasce dal tentativo di rendere intuitivo il confronto tra la durata media della vita umana e quella canina. Il problema è che l’invecchiamento non procede alla stessa velocità per tutta la vita del cane.

Un cucciolo cambia in pochissimo tempo: nel giro di un anno passa da una fase paragonabile all’infanzia a una condizione biologicamente molto più vicina alla maturità. Successivamente il ritmo rallenta.

Per questo dire che un cane di 10 anni equivale semplicemente a un umano di 70 anni è fuorviante.

Il DNA racconta un’altra storia

La ricerca ha utilizzato la metilazione del DNA, uno dei principali fenomeni epigenetici.

In sostanza, alcune zone del DNA possono ricevere o perdere gruppi chimici chiamati gruppi metile. Questi cambiamenti non modificano la sequenza del DNA, ma possono variare in maniera abbastanza regolare con l’età.

Studiando determinati siti CpG — regioni del DNA in cui una citosina è seguita da una guanina — i ricercatori possono quindi costruire una sorta di orologio biologico.

È un concetto interessante perché l’età scritta sul documento e l’età biologica non sono necessariamente la stessa cosa.

La formula è sorprendentemente diversa

Lo studio ha analizzato i pattern di metilazione di 104 Labrador Retriever e li ha confrontati con quelli umani.

Da qui deriva la formula:

età umana ≈ 16 × ln(età del cane) + 31

dove ln è il logaritmo naturale.

Il risultato produce una curva molto diversa dal semplice ×7:

Età del cane Equivalente umano stimato
1 anno ~31 anni
2 anni ~42 anni
4 anni ~53 anni
8 anni ~64 anni
10 anni ~68–69 anni
12 anni ~71 anni

La cosa fondamentale è quindi questa: il cane invecchia velocemente all’inizio e poi il processo rallenta.

Un cane di un anno non è affatto semplicemente un “bambino di sette anni umani”: dal punto di vista dei marcatori molecolari analizzati, è già molto più avanti nel percorso biologico.

Ma attenzione: non è un convertitore universale

Qui è necessario aggiungere una precisazione importante.

La formula non significa che ogni cane di ogni razza abbia biologicamente esattamente quell’età umana.

La ricerca originale utilizzava una popolazione specifica, soprattutto Labrador Retriever, e gli orologi epigenetici possono dipendere da razza, dimensioni, ambiente, salute e altri fattori.

Inoltre, “età biologica” non significa automaticamente aspettativa di vita residua o stato di salute complessivo.

Quindi non possiamo prendere un cane di 12 anni, applicare la formula e concludere che abbia “71 anni” sotto ogni aspetto.

La vera scoperta è un’altra

La parte più interessante dello studio non è tanto sostituire ×7 con una nuova formula da imparare a memoria.

È aver mostrato che l’invecchiamento può essere misurato attraverso cambiamenti molecolari dell’organismo.

E questo apre una prospettiva molto più interessante: gli orologi epigenetici potrebbero un giorno aiutare a capire perché alcuni cani invecchiano più rapidamente di altri, quali interventi rallentano realmente l’invecchiamento e come valutare più rapidamente l’effetto di nuove terapie.

In altre parole, il cane non ha un “equivalente umano” fisso.

Ha una curva di invecchiamento. E quella curva è scritta, almeno in parte, nel suo DNA epigeneticamente modificato.

30 Agosto 2026 ( modificato il 27 Agosto 2026 | 14:17 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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