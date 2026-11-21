🌐 Il rapporto AGCM-Banca d’Italia non rileva un peggioramento generale della concorrenza in Italia, ma segnala comparti concentrati e poco ricambio tra i leader. Al centro, l’ingresso di nuove imprese e la possibilità di crescere.

La concorrenza tiene, ma cambiare i leader resta difficile

La concorrenza in Italia non arretra in modo generalizzato, ma ai vertici dei mercati il ricambio resta limitato. È questa la distinzione centrale del rapporto presentato il 5 novembre 2026 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Banca d’Italia. La fotografia restituisce un’economia complessivamente stabile, nella quale però alcuni comparti rimangono molto concentrati e le posizioni di comando sono difficili da contendere.

Il documento riporta così l’attenzione sui mercati poco aperti senza descrivere un’Italia interamente bloccata. Le due istituzioni indicano nell’ingresso di nuovi operatori e nella crescita delle imprese più produttive due passaggi necessari per rafforzare la competizione. La rimozione degli ostacoli potrebbe sostenere innovazione ed efficienza: si tratta di benefici potenziali, non di risultati già ottenuti o automaticamente assicurati.

Che cosa misura davvero il rapporto

Prima di leggere i risultati occorre fissare il calendario: il rapporto è stato pubblicato nel novembre 2026, ma ricostruisce i cambiamenti avvenuti tra il 2010 e il 2023. Non costituisce quindi una misurazione in tempo reale delle condizioni attuali. Il suo obiettivo è individuare le trasformazioni strutturali del sistema produttivo, mettendo insieme informazioni che descrivono aspetti differenti della competizione tra aziende.

Gli indicatori utilizzati seguono tre direzioni. La prima riguarda i markup, cioè il rapporto tra prezzi e costi marginali, impiegato per analizzare il potere di mercato. La seconda osserva come il fatturato si distribuisce tra le imprese di ciascun settore. La terza considera il dinamismo imprenditoriale: entrate, uscite e permanenza degli stessi operatori nelle posizioni di leadership. Nessuna di queste dimensioni, presa isolatamente, esaurisce il fenomeno della concorrenza.

Trasporti e servizi, dove la concentrazione pesa

La media nazionale nasconde differenze rilevanti. Nei servizi, il rapporto individua strutture altamente concentrate nelle attività postali, nel trasporto aereo, nelle telecomunicazioni e nel trasporto marittimo. Per aerei e navi emergono inoltre segnali di ulteriore consolidamento. Sul versante industriale, energia, acqua e farmaceutica presentano markup superiori alla media e con una tendenza all’aumento nel periodo osservato.

Anche la stabilità delle imprese leader varia da comparto a comparto. Il ricambio ai vertici è migliorato nell’ultimo quinquennio esaminato, ma il petrolio e la fabbricazione di autoveicoli nell’industria, insieme ai trasporti aereo e marittimo nei servizi, si muovono nella direzione opposta: le posizioni delle aziende di testa si consolidano. Il documento collega inoltre la limitata contendibilità alla presenza di molte microimprese, spesso incapaci di esercitare sufficiente pressione competitiva sui maggiori operatori.

Nuove imprese, il ricambio riparte dopo un decennio difficile

Un altro elemento riguarda la demografia aziendale. Per buona parte dello scorso decennio le uscite dal mercato hanno superato gli ingressi; la tendenza si è invertita soltanto nel 2021. Il segnale positivo non elimina il problema della mobilità ai vertici: secondo la valutazione congiunta, le posizioni principali restano in larga parte nelle mani degli stessi protagonisti, pur con qualche maggiore movimento negli anni più recenti.

Perché questo conta anche fuori dai bilanci aziendali? Nell’audizione parlamentare del 22 settembre 2026, l’Antitrust ha spiegato che una pressione competitiva debole può ridurre gli incentivi a contenere i costi e migliorare prodotti e processi. La concorrenza agisce anche attraverso la selezione delle imprese e la riallocazione delle risorse: il tema riguarda dunque la produttività dell’intera economia, non soltanto la distribuzione delle quote di mercato.

Le barriere non coincidono soltanto con i grandi gruppi

Il contesto delineato dall’OCSE negli Studi economici sull’Italia 2026 amplia la prospettiva. Pur riconoscendo un quadro regolatorio complessivo relativamente favorevole alla concorrenza, l’organizzazione segnala ostacoli elevati all’ingresso in diversi servizi e professioni regolamentate. Le criticità riguardano anche la distribuzione al dettaglio. Un settore frammentato può quindi avere barriere d’accesso: il numero delle aziende esistenti non basta, da solo, a descrivere quanto sia agevole entrare.

L’OCSE distingue inoltre le tutele necessarie dalle restrizioni che possono favorire chi è già presente. Le abilitazioni professionali servono anche a garantire competenza, sicurezza e qualità; alleggerire gli ostacoli non significa cancellare questi standard. La raccomandazione è rendere più semplice l’accesso e l’espansione delle imprese, preservando la protezione dei consumatori. Una maggiore efficienza nei servizi alle aziende potrebbe avere ricadute anche sulla manifattura che li acquista.

Commercio e professioni, i vincoli già individuati

Non è una questione emersa soltanto con il nuovo rapporto. Nella relazione sull’anno 2024, la Banca d’Italia aveva già individuato nei servizi professionali e nel commercio al dettaglio aree nelle quali ridurre gli ostacoli all’attività economica. Il confronto sugli indicatori riferiti al 2023 mostrava una regolamentazione italiana sostanzialmente allineata alla media europea, ma più restrittiva rispetto alle altre principali economie dell’Unione.

La stessa analisi distingueva, nel commercio al dettaglio, le regole sull’apertura delle attività da quelle sulla loro conduzione. Per orari di esercizio e canali distributivi di alcuni prodotti, le restrizioni risultavano allineate agli standard europei. Rimanevano invece vincoli superiori alla media europea per l’avvio di nuove attività e per le promozioni di vendita.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

in collaborazione con consumerismo.it