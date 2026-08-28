Make-up autunno 2026: i trend che cambiano tutto

🌐 Make-up autunno 2026: dalle palpebre arancio agli smoky eyes più intensi, passando per labbra dark berry e blush color cranberry, le nuove tendenze segnano il ritorno di un trucco audace, espressivo e tutt’altro che minimal.

Make-up autunno 2026, la rivincita del colore

Per diverse stagioni il trucco ha seguito una regola quasi matematica: meno prodotto, più naturalezza. Pelle luminosa ma apparentemente senza fondotinta, sopracciglia ordinate senza risultare costruite, labbra appena colorate e occhi definiti da tonalità neutre.

La stagione Autunno-Inverno 2026 cambia completamente registro.

Le passerelle hanno mostrato volti sui quali il make-up non è più soltanto un complemento dell’abbigliamento, ma diventa un vero elemento dello styling. Il colore torna protagonista, le imperfezioni vengono accettate e persino valorizzate, mentre occhi e labbra acquistano una presenza scenica che sembrava scomparsa durante l’era della clean girl.

Non significa necessariamente tornare a un trucco pesante tutti i giorni. La vera novità è un’altra: il make-up torna a concedersi il lusso di essere visibile.

Arancio, blu, rosso, borgogna, rosa intenso e tonalità vinaccia compaiono su occhi, guance e labbra. E accanto ai colori arrivano texture più interessanti: pigmenti sfumati, finish satinati, tocchi metallici e rossetti opachi.

Le cinque tendenze più interessanti della stagione raccontano proprio questa trasformazione.

Make-up arancio: il colore inatteso dell’autunno

L’arancione non è certo la prima tonalità che viene in mente quando si pensa al trucco autunnale. Eppure sarà uno dei colori più interessanti da sperimentare nei prossimi mesi.

Sulle passerelle è comparso soprattutto sugli occhi, utilizzato come una pennellata di colore concentrata e volutamente imperfetta. L’effetto non deve necessariamente essere preciso: una sfumatura leggermente sbavata può rendere il risultato più contemporaneo e meno “truccato”.

Il segreto è evitare di complicare il resto del viso.

Con un ombretto arancio intenso, la pelle deve rimanere trasparente, mentre sopracciglia e labbra possono essere mantenute relativamente discrete. In questo modo il colore diventa il vero punto focale.

L’arancio può essere declinato in moltissimi modi. Il più facile da indossare è quello tendente al terracotta, mentre le tonalità mandarino e clementina sono perfette per chi vuole un risultato più deciso.

Come portarlo nella vita reale

Per trasformare il trend da passerella in un trucco quotidiano non serve coprire tutta la palpebra. Basta un velo di pigmento nell’angolo esterno dell’occhio, sfumato con le dita, oppure una linea di ombretto aranciato lungo la rima superiore.

Chi preferisce osare può invece portare lo stesso colore sulle labbra, scegliendo una texture cremosa o balmy. È un modo semplice per ottenere un look vitaminico senza ricorrere al classico rosso.

Il ritorno degli anni Ottanta: il make-up diventa protagonista

La seconda tendenza è probabilmente quella che più di tutte mette in discussione l’estetica minimalista degli ultimi anni.

Gli anni Ottanta tornano nel make-up con la loro filosofia del more is more.

Il colore non viene più utilizzato soltanto per sottolineare un dettaglio. Occhi, guance e labbra possono dialogare tra loro attraverso tonalità intense e coordinate.

Sulle passerelle si sono visti look monocromatici, palpebre azzurre, blush rosa acceso e labbra profonde. Il riferimento è quello delle grandi icone della decade, ma reinterpretato con una sensibilità decisamente più contemporanea.

Il risultato non deve necessariamente essere caricaturale. Anzi, la versione più interessante del trend consiste nel prendere un solo elemento degli anni Ottanta e portarlo nel presente.

Un ombretto blu elettrico con pelle naturale, per esempio, può diventare molto più moderno di un trucco completo e iper-costruito.

Lo stesso vale per il blush. Un rosa intenso applicato leggermente più in alto sugli zigomi modifica immediatamente l’espressione del viso.

Il trucco anni Ottanta non è più sinonimo di eccesso

La reinterpretazione moderna è meno rigida. Le texture sono più leggere e i colori possono essere sfumati anziché disegnati con precisione geometrica.

L’obiettivo è creare un volto che sembri espressivo, non semplicemente truccato.

È questa la differenza fondamentale rispetto al make-up rétro.

Smoky eye da vamp: lo sguardo torna magnetico

Se c’è una tendenza destinata a dominare le serate autunnali è lo smoky eye intenso.

Il classico trucco fumoso viene però interpretato in modo più libero rispetto al passato. Non è necessario ottenere una sfumatura perfettamente simmetrica: il pigmento può essere leggermente vissuto, sfocato e persino imperfetto.

È proprio questa imperfezione a renderlo attuale.

Le passerelle hanno proposto matita nera, abbondante mascara e ombretto scuro, con il colore portato anche verso l’angolo interno dell’occhio. In altri casi, invece, il trucco ha giocato con il contrasto tra ciglia inferiori molto definite e una rima interna più chiara.

Il risultato oscilla tra la femme fatale e una sensualità più grunge.

Nero sì, ma non soltanto nero

Per rendere lo smoky più facile da indossare, il nero può essere sostituito o accompagnato da marrone espresso, prugna, antracite e borgogna.

Sono tonalità particolarmente adatte all’autunno perché conservano l’intensità del nero ma risultano meno severe.

Una matita scura sfumata rapidamente con un pennello può essere sufficiente per ottenere il look. Non serve costruire strati perfetti: in questa stagione la sfumatura vissuta è parte del risultato.

Labbra dark berry: addio ai colori delicati

Le labbra sono forse il territorio nel quale il cambiamento appare più evidente.

Dopo stagioni dominate da rosa trasparenti, nude e gloss effetto vetro, l’Autunno-Inverno 2026 riporta in primo piano rosso mirtillo, ciliegia scura, rubino, prugna e borgogna.

Sono le cosiddette dark berry lips, labbra profonde e sensuali che trasformano immediatamente anche il look più semplice.

Il finish preferito? Opaco o satinato, con una luminosità contenuta.

Il gloss, almeno nella versione più evidente, lascia spazio a texture più sofisticate e vellutate.

La matita diventa fondamentale. Con tonalità così intense, il contorno deve essere definito per evitare sbavature e per costruire una forma precisa.

Ma anche qui esiste una seconda possibilità: sfumare leggermente il bordo con un pennellino e ottenere un effetto più morbido, quasi consumato.

Il trucco migliore con le dark berry lips

Non serve aggiungere molto altro.

Una base naturale, poco blush e mascara sono sufficienti per trasformare il rossetto nel centro del look.

Ed è proprio questa una delle lezioni più interessanti della stagione: un colore forte non richiede necessariamente un make-up complesso.

Blush cranberry: il colore che riscalda il viso

La quinta tendenza arriva direttamente dalle guance ed è probabilmente quella più facile da adottare anche per chi non vuole rinunciare completamente al minimalismo.

Il protagonista è il blush cranberry, una tonalità a metà tra rosso, lampone e vino, più intensa dei classici rosa autunnali ma sorprendentemente versatile.

Sulle passerelle è stato utilizzato per creare un effetto di guance arrossate, quasi naturale, come dopo una passeggiata al freddo.

La differenza rispetto al contouring esasperato è netta: qui non si cerca di scolpire il viso con precisione, ma di restituirgli colore e carattere.

Il prodotto può essere applicato sulle guance e leggermente sfumato verso le tempie. Una piccola quantità è sufficiente, soprattutto se la formula è molto pigmentata.

Il trucco del blush da usare anche sulle labbra

Uno dei modi più contemporanei di interpretare questa tendenza consiste nell’utilizzare una tonalità simile su guance e labbra.

Il risultato è un effetto monocromatico sofisticato, molto più facile da portare rispetto a un look completamente colorato.

La regola è semplice: se il blush è intenso, la quantità deve essere controllata. L’obiettivo non è cancellare i lineamenti, ma dare al viso un aspetto più vivo.

Il vero trend dell’autunno è smettere di truccarsi “in automatico”

Guardando insieme queste cinque tendenze emerge qualcosa di più interessante della semplice lista dei colori di stagione.

Il vero cambiamento riguarda il rapporto con il make-up.

Per anni abbiamo imparato a rendere il trucco quasi invisibile. La pelle doveva sembrare perfetta senza apparire coperta, le sopracciglia ordinate ma naturali, le labbra valorizzate senza mostrare troppo colore.

Ora questa grammatica non scompare, ma smette di essere l’unica possibile.

Il nuovo autunno permette di scegliere.

Si può indossare un rossetto borgogna con una pelle quasi nuda. Si può usare un ombretto arancio lasciando tutto il resto trasparente. Si può riscoprire il blu elettrico, provare un blush cranberry o costruire uno smoky eye volutamente imperfetto.

Il trucco torna a essere un accessorio.

E forse è proprio questo il motivo per cui le nuove tendenze sembrano così diverse dalle precedenti: non chiedono necessariamente di diventare più truccate, ma di diventare più espressive.

Dal minimalismo al make-up statement: cosa resterà davvero

Non è detto che la clean girl aesthetic sia destinata a scomparire. La pelle naturale e il trucco discreto continueranno ad avere il loro spazio.

Ma l’Autunno-Inverno 2026 sembra segnare la fine del monopolio del minimalismo.

Il futuro prossimo sarà molto più ibrido: pelle fresca e labbra scure, occhi colorati e incarnato nudo, blush intenso e sopracciglia quasi invisibili, smoky eye e finish luminoso.

In altre parole, non esiste più un solo modo corretto di essere “naturali”.

E mentre la moda torna a giocare con silhouette, colori e riferimenti rétro, anche il make-up recupera la sua dimensione più creativa.

La palette dell’autunno non sarà quindi fatta soltanto di marroni e beige.

Ci saranno arancio, blu, cranberry, borgogna, nero e rosa intenso.

E la cosa più interessante è che non dovremo necessariamente scegliere un solo trend.

La nuova stagione invita proprio a sperimentare: prendere un colore dalla passerella, adattarlo al proprio viso e trasformarlo in qualcosa di personale.

Perché, dopo anni in cui il trucco doveva quasi scomparire, l’autunno 2026 sembra finalmente volerlo vedere di nuovo.