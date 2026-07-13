Miss Italia Lazio 2026: Frascati protagonista con due serate

🌐 Miss Italia Lazio torna a Frascati con due grandi appuntamenti tra bellezza, moda e spettacolo: il 14 luglio sarà eletta Miss Frascati, mentre il 16 luglio a Villa Torlonia si assegnerà il titolo di Miss Cinema Lazio, primo pass per le Prefinali Nazionali del concorso.

Frascati capitale della bellezza: due eventi per Miss Italia Lazio

La storia di Miss Italia Lazio passa ancora una volta da Frascati, città dei Castelli Romani che negli anni è diventata una delle piazze più rappresentative del concorso nazionale di bellezza. Nel cuore dell’estate 2026, il territorio tuscolano ospiterà due appuntamenti consecutivi destinati a segnare il percorso regionale verso le fasi nazionali della manifestazione.

Il calendario prevede due serate di grande richiamo: martedì 14 luglio sarà il momento della selezione regionale con l’assegnazione dello storico titolo di Miss Frascati, mentre giovedì 16 luglio il prestigioso scenario del Teatro delle Acque di Villa Torlonia accoglierà la prima finale regionale della stagione con l’elezione di Miss Cinema Lazio.

Due eventi differenti ma profondamente collegati, che uniranno spettacolo, moda, talento e promozione del territorio, riportando sotto i riflettori una manifestazione capace da decenni di raccontare il cambiamento della società italiana attraverso il linguaggio della bellezza e della cultura.

La scelta di Frascati non è casuale. La città rappresenta infatti una delle tappe simboliche del percorso laziale di Miss Italia, grazie a una lunga tradizione di collaborazione e a un legame costruito negli anni tra il concorso, gli organizzatori e il territorio.

Miss Frascati 2026, una fascia storica torna protagonista

Il primo appuntamento è fissato per martedì 14 luglio nella suggestiva cornice del Bellarium Roof, terrazza panoramica affacciata sulla Capitale, scelta per ospitare la quarta selezione regionale di Miss Italia Lazio.

La serata avrà come momento centrale l’assegnazione della fascia di Miss Frascati, uno dei titoli più prestigiosi dell’intero circuito regionale. Una corona simbolica che non rappresenta soltanto un riconoscimento estetico, ma anche un passaggio importante nella carriera delle concorrenti che puntano ad arrivare alle fasi decisive del concorso.

La vincitrice di Miss Frascati entrerà infatti nel gruppo delle protagoniste che accederanno alle Finali Regionali di Miss Italia Lazio, il percorso che selezionerà le rappresentanti del Lazio dirette verso le Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Nel corso della serata saranno dieci le concorrenti ammesse alle Finali Regionali, compresa naturalmente la nuova Miss Frascati.

A seguire da vicino le partecipanti ci saranno due figure particolarmente legate alla manifestazione: Sofia Forchetta, Miss Riviera Tirrenica 2025, e Valentina Beraldo, vincitrice di Miss Frascati 2025 e attuale Miss Lazio, protagonista di un percorso iniziato proprio nella città tuscolana.

La sua esperienza rappresenta uno degli esempi più significativi del ruolo delle selezioni territoriali: una fascia locale può diventare il primo passo verso traguardi nazionali e una carriera nel mondo dello spettacolo.

Villa Torlonia ospita la finale di Miss Cinema Lazio

Il secondo appuntamento, quello del 16 luglio, avrà invece una dimensione ancora più istituzionale e prestigiosa. Il Teatro delle Acque di Villa Torlonia, inserito nel programma dell’Estate Tuscolana con il patrocinio del Comune di Frascati, sarà il palcoscenico della prima finale regionale della stagione.

In palio ci sarà il titolo di Miss Cinema Lazio, una delle fasce più importanti del concorso perché lega il mondo della bellezza a quello dell’immagine, della comunicazione e dell’universo cinematografico.

La vincitrice conquisterà l’accesso diretto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, inaugurando ufficialmente il cammino delle candidate laziali verso il prestigioso appuntamento nazionale.

La serata avrà una presenza d’eccezione: Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, seguirà personalmente l’elezione della nuova Miss Cinema Lazio, confermando l’importanza dell’appuntamento all’interno del calendario del concorso.

Accanto a lei saranno presenti due protagoniste che rappresentano passato e presente della manifestazione: Marina Sambucini, Miss Italia 2020, e Ludovica Tofani, Miss Cinema Lazio 2025, chiamata a consegnare la fascia alla nuova vincitrice.

Per Marina Sambucini sarà un momento particolarmente significativo. Proprio a Frascati, nel 2020, iniziò il suo percorso vincendo il titolo di Miss Roma sul palco del Teatro delle Acque di Villa Torlonia. Da quella vittoria arrivò poi il successo nazionale con la conquista della corona di Miss Italia.

Una storia personale che testimonia il valore delle tappe regionali, spesso decisive per le giovani concorrenti che scelgono di mettersi in gioco.

Moda e spettacolo completano il programma dell’evento

La finale di Miss Cinema Lazio sarà arricchita anche da due momenti dedicati alla moda d’autore, elemento da sempre parte integrante dell’identità di Miss Italia.

Sul palco sfileranno le creazioni di Alessandra Ciani Couture e quelle di Maiani Accademia Moda, due realtà che accompagneranno le concorrenti in un viaggio tra stile, creatività e valorizzazione del talento.

L’obiettivo della manifestazione non sarà soltanto quello di eleggere una nuova reginetta regionale, ma anche di costruire un appuntamento capace di mettere insieme diverse espressioni artistiche: dalla moda alla musica, dalla televisione alla promozione culturale.

A guidare entrambe le serate sarà Margherita Praticò, agente esclusivo di Miss Italia Lazio, mentre la regia sarà affidata a Mario Gorì e le atmosfere musicali saranno curate dal DJ Marco Angeli.

Un’organizzazione che punta a mantenere alto il livello spettacolare dell’evento, trasformando le selezioni in veri appuntamenti di intrattenimento aperti al pubblico

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Il legame storico tra Frascati e Miss Italia

Il ritorno di Miss Italia a Frascati assume un significato particolare anche per chi, nel corso degli anni, ha contribuito alla crescita della manifestazione.

«Frascati è una delle città che più hanno contribuito a scrivere la storia di Miss Italia Lazio», sottolinea Mario Gorì, regista della manifestazione, ricordando il rapporto personale e professionale con il territorio.

Un legame che affonda le radici nel passato: proprio a Villa Torlonia, nel 1990, Gorì iniziò il suo percorso nel mondo di Miss Italia. Oggi, a distanza di anni, ritrovarsi nello stesso luogo per una nuova stagione del concorso rappresenta un ideale passaggio di testimone.

La presenza del titolo di Miss Frascati e della finale di Miss Cinema Lazio conferma quindi una continuità importante, capace di intrecciare memoria, tradizione e nuove generazioni.

Un appuntamento che valorizza il territorio laziale

Oltre all’aspetto legato al concorso, le due serate rappresentano anche un’occasione di promozione per Frascati e per l’intero territorio dei Castelli Romani.

La città, conosciuta per il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico, diventa per due giorni un punto di riferimento per pubblico, professionisti dello spettacolo e appassionati.

Manifestazioni come Miss Italia Lazio contribuiscono infatti a creare un ponte tra intrattenimento e valorizzazione locale, portando attenzione su luoghi capaci di offrire scenari suggestivi e una forte identità culturale.

Il fascino delle piazze storiche, delle ville monumentali e dei panorami romani diventa così parte integrante dello spettacolo, trasformando il concorso in un evento che va oltre la semplice competizione.

Verso le Prefinali Nazionali: il sogno delle concorrenti laziali

Le due serate di Frascati saranno dunque decisive per molte giovani concorrenti che inseguono il sogno di rappresentare il Lazio alle fasi nazionali.

Dietro ogni fascia conquistata c’è un percorso fatto di preparazione, emozione e capacità di raccontare la propria personalità. Il nuovo corso di Miss Italia punta infatti sempre più sulla valorizzazione delle storie individuali, delle aspirazioni e delle capacità delle partecipanti.

Con Miss Frascati 2026 e Miss Cinema Lazio 2026, il territorio laziale apre ufficialmente una nuova stagione di selezioni, confermando Frascati come una delle capitali regionali della bellezza italiana.

Due serate che promettono pubblico, emozioni e spettacolo, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi generazione dopo generazione.