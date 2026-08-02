Serie su Giorgio Armani: Ferzan Ozpetek firma nuovo progetto Lux Vide

🌐 La serie su Giorgio Armani è ufficialmente in produzione. Lux Vide, società del gruppo Fremantle, realizzerà una serie evento internazionale dedicata alla vita dello stilista italiano, con la regia di Ferzan Ozpetek. Il progetto ripercorrerà la storia personale e professionale del fondatore della maison Armani, con il supporto diretto dell’azienda, che metterà a disposizione archivi, abiti e luoghi simbolo della sua lunga carriera.

Giorgio Armani diventa una serie tv: al via la produzione di Lux Vide

Uno dei più grandi protagonisti della moda italiana si prepara a diventare il volto di una nuova produzione televisiva internazionale. Lux Vide, società del gruppo Fremantle, ha annunciato la realizzazione di una serie dedicata alla vita di Giorgio Armani, imprenditore e stilista che ha trasformato il concetto di eleganza contemporanea, contribuendo a rendere il Made in Italy un punto di riferimento nel mondo.

A guidare il progetto sarà Ferzan Ozpetek, regista tra i più apprezzati del cinema italiano, autore di film che hanno conquistato pubblico e critica grazie a uno stile narrativo raffinato e fortemente incentrato sulle emozioni.

La serie si propone di raccontare non soltanto l’ascesa professionale dello stilista, ma anche il percorso umano che lo ha portato a costruire uno dei marchi di lusso più riconosciuti a livello internazionale.

Ferzan Ozpetek alla regia di una serie evento internazionale

La scelta di affidare la regia a Ferzan Ozpetek rappresenta uno degli elementi più significativi del progetto.

Nel corso della sua carriera, il regista ha dimostrato una particolare capacità nel raccontare personaggi complessi, intrecciando vicende personali, sentimenti e grandi trasformazioni sociali.

L’obiettivo della serie sarà quello di offrire uno sguardo approfondito sulla figura di Giorgio Armani, mettendo in luce:

gli inizi della carriera;

la nascita della maison;

le intuizioni creative che hanno rivoluzionato il mondo della moda;

il percorso imprenditoriale che ha portato il marchio a diventare un simbolo globale.

Secondo quanto annunciato dalla produzione, il racconto si svilupperà come una vera e propria serie evento internazionale, destinata a un pubblico ampio e trasversale.

La storia dell’uomo che ha cambiato il concetto di eleganza

Più che una semplice biografia televisiva, la serie intende raccontare il percorso di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea.

Nel corso dei decenni Giorgio Armani ha ridefinito il linguaggio dell’eleganza attraverso uno stile essenziale, raffinato e senza tempo.

Le sue creazioni hanno influenzato:

l’alta moda;

il prêt-à-porter;

il cinema;

il costume;

il design;

l’immagine dell’Italia nel mondo.

La produzione racconterà quindi non soltanto il successo imprenditoriale, ma anche la visione creativa che ha consentito allo stilista di costruire un vero impero internazionale.

Archivi, abiti e luoghi storici messi a disposizione dalla maison

Uno degli aspetti che rende il progetto particolarmente significativo è il coinvolgimento diretto della Giorgio Armani.

La maison ha infatti autorizzato la produzione ad accedere a un patrimonio unico composto da:

abiti originali;

archivi storici;

materiali documentali;

luoghi iconici legati alla storia dello stilista.

Questa collaborazione permetterà di ricostruire con grande accuratezza le diverse fasi della carriera di Armani, offrendo agli spettatori un livello di autenticità difficilmente raggiungibile senza il sostegno diretto dell’azienda.

L’accesso agli archivi rappresenta inoltre un’opportunità per valorizzare decenni di storia della moda italiana attraverso materiali originali raramente mostrati al grande pubblico.

Una produzione firmata Lux Vide e Fremantle

La serie sarà prodotta da Lux Vide, storica casa di produzione italiana entrata a far parte del gruppo Fremantle, uno dei principali operatori internazionali dell’intrattenimento televisivo.

Negli ultimi anni Lux Vide ha realizzato numerose produzioni di successo distribuite sia in Italia sia sui mercati esteri, consolidando la propria presenza nel panorama delle grandi serie televisive.

Per il progetto dedicato a Giorgio Armani la società lavorerà in associazione con Faros Film, realtà attiva nella produzione cinematografica e televisiva.

L’unione delle competenze produttive punta a dare vita a una serie con un respiro internazionale, capace di raccontare una delle personalità più influenti della moda contemporanea.

Ferzan Ozpetek firma anche soggetto e sceneggiatura

Il coinvolgimento di Ferzan Ozpetek non si limiterà alla regia.

Il cineasta firmerà infatti anche il soggetto e la sceneggiatura, insieme allo sceneggiatore Francesco Arlanch.

Questa scelta garantisce una forte continuità tra scrittura e messa in scena, elemento che caratterizza molti dei lavori più apprezzati del regista.

La collaborazione tra Ozpetek e Arlanch sarà chiamata a trasformare la lunga vicenda personale e imprenditoriale di Giorgio Armani in un racconto televisivo capace di unire emozione, eleganza e approfondimento storico.

Un racconto tra moda, impresa e identità italiana

La serie non si limiterà a ripercorrere le tappe della carriera dello stilista.

Il progetto intende anche raccontare il contesto culturale, economico e sociale che ha accompagnato la nascita di uno dei marchi simbolo del lusso mondiale.

Attraverso la storia di Giorgio Armani emergeranno temi come:

la creatività italiana;

il valore dell’innovazione;

il rapporto tra artigianalità e industria;

la costruzione di un marchio globale;

l’evoluzione del gusto internazionale.

L’obiettivo è mostrare come il percorso dello stilista abbia contribuito a trasformare non solo il settore della moda, ma anche la percezione del Made in Italy nel mondo.

Attesa per il cast e la distribuzione

Al momento la produzione ha annunciato l’avvio del progetto, senza fornire ulteriori dettagli sul cast, sul numero degli episodi, sull’inizio delle riprese o sulla futura distribuzione della serie.

Restano quindi ancora da conoscere elementi fondamentali come:

l’attore che interpreterà Giorgio Armani;

gli altri protagonisti del racconto;

la piattaforma o l’emittente che trasmetterà la serie;

la data prevista per il debutto.

L’annuncio, tuttavia, conferma la volontà di realizzare una produzione di alto profilo dedicata a una figura che ha segnato profondamente la storia della moda internazionale.

Con il coinvolgimento diretto della maison Armani, la regia di Ferzan Ozpetek e la produzione di Lux Vide in collaborazione con Faros Film, la serie si candida a diventare uno degli appuntamenti televisivi più attesi dedicati al racconto di una delle eccellenze italiane più conosciute nel mondo.