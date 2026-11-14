Linus e l’epitelioma all’orecchio: il segnale da non ignorare

🌐 Linus e l’epitelioma: l’intervento all’orecchio riaccende l’attenzione sulla prevenzione dei tumori cutanei.

Il racconto di Linus e l’intervento all’orecchio Una medicazione evidente, una battuta ironica e un messaggio che va oltre la cronaca dello spettacolo. Linus, al secolo Pasquale Di Molfetta, ha raccontato pubblicamente di essersi sottoposto alla rimozione di un epitelioma all’orecchio. Il conduttore e direttore artistico di Radio Deejay ha scelto il linguaggio che gli è familiare, senza nascondere però la necessità di affrontare il problema. Ha spiegato che inizialmente aveva sottovalutato la lesione, immaginando che potesse bastare un cerotto. Il punto, invece, è proprio questo: una piccola alterazione della cute, specie in una zona molto esposta al sole, merita attenzione quando non guarisce o cambia aspetto. Il racconto non equivale a un referto clinico completo: non sono disponibili elementi pubblici sufficienti per stabilire il preciso sottotipo istologico della lesione rimossa.

Che cosa significa epitelioma Epitelioma è un termine ampio che indica una neoplasia originata da cellule epiteliali. Nel linguaggio comune viene spesso impiegato per riferirsi a tumori cutanei come il carcinoma basocellulare o quello squamocellulare, ma le due forme non sono intercambiabili e richiedono una diagnosi specifica. Il basocellulare è molto frequente e tende generalmente a svilupparsi localmente, mentre il carcinoma squamocellulare può avere un comportamento biologico diverso e, in alcune circostanze, un rischio maggiore di diffusione. Non è corretto attribuire automaticamente una di queste diagnosi a Linus. Solo la documentazione clinica e l’eventuale esame istologico permettono di individuare la natura della lesione e le indicazioni successive.

Perché l’orecchio è una zona delicata Il padiglione auricolare riceve radiazione ultravioletta anche quando si pensa di aver protetto abbastanza il volto. Le orecchie vengono spesso dimenticate quando si applica la crema solare, soprattutto negli spostamenti quotidiani, durante lo sport o nelle giornate nuvolose. L’esposizione cumulativa ai raggi UV rappresenta uno dei fattori di rischio conosciuti per numerosi tumori della pelle. Contano anche il fototipo chiaro, l’età, la storia personale di lesioni cutanee e alcune condizioni di immunodepressione. L’assenza di dolore non è di per sé rassicurante: alcune lesioni possono crescere lentamente e restare poco fastidiose per lungo tempo.

I segnali che meritano una visita Una crosticina che ritorna nello stesso punto, una ferita che non guarisce, un nodulo traslucido, una chiazza che sanguina o una superficie ruvida persistente non devono essere ignorati. Si tratta di segnali possibili e non di criteri con cui fare una diagnosi da soli. Il dermatologo può valutare la pelle con l’esame clinico e, quando indicato, con la dermatoscopia o un prelievo di tessuto. Anche la distinzione rispetto a irritazioni, dermatiti e altre lesioni benigne richiede esperienza. La regola è evitare trattamenti improvvisati che potrebbero ritardare l’accertamento, soprattutto se un’alterazione persiste o si modifica.

Dopo l’asportazione, conta anche il controllo L’asportazione chirurgica è una delle possibilità terapeutiche per alcune forme di tumore cutaneo, ma il percorso dipende da tipo, dimensione, sede e caratteristiche della lesione. Il risultato istologico, l’eventuale valutazione dei margini e le indicazioni di follow-up sono aspetti da discutere con i curanti. Il fatto che un personaggio popolare ne parli può trasformare una vicenda personale in un promemoria utile: controllare la propria pelle, proteggere anche orecchie e cuoio capelluto esposto e rivolgersi a un professionista senza lasciarsi guidare dalla paura o da rassicurazioni facili. La prevenzione non promette rischio zero, ma contribuisce a riconoscere prima situazioni che richiedono cure.

Una comunicazione utile, senza trasformare il caso in diagnosi La notorietà accende i riflettori su problemi che molte persone affrontano in silenzio. Ma è essenziale preservare la differenza fra testimonianza personale e consiglio sanitario. Nessuna fotografia della medicazione consente di classificare il tumore o di prevedere il decorso. Anche un termine medico usato in una conversazione informale può nascondere classificazioni più precise. Per questo, quando si legge di epitelioma, la domanda corretta non è se ogni macchia debba allarmare, ma quali cambiamenti meritino una visita. L’attenzione alle lesioni persistenti è una forma concreta di prevenzione, non un invito a controllarsi ossessivamente.

Protezione solare e controllo della pelle La protezione quotidiana passa anche da gesti semplici: cercare l’ombra nelle ore più intense, usare cappelli con copertura adeguata, indossare indumenti protettivi e applicare un solare ad ampio spettro sulle zone esposte secondo le indicazioni. La crema non sostituisce le altre misure e va riapplicata quando necessario. Chi ha avuto precedenti tumori cutanei o fattori di rischio importanti può discutere con il dermatologo la frequenza appropriata dei controlli. La vicenda del conduttore può diventare un messaggio pubblico positivo se resta lontana dalla spettacolarizzazione della malattia.

Il contesto da non perdere Il caso invita anche a distinguere la prevenzione dalla ricerca di sintomi su internet. Le fotografie online mostrano spesso lesioni già riconosciute, selezionate perché evidenti; nella vita quotidiana l’aspetto può essere differente e le immagini non permettono di stabilire se una macchia sia innocua. Un consulto medico serve proprio a contestualizzare storia personale, andamento della lesione e osservazione clinica. È utile ricordare come la pelle cambi nel tempo e come un comportamento consapevole possa ridurre l’esposizione ultravioletta senza trasformarsi in un’abitudine ansiogena. Una notizia che nasce da un personaggio radiofonico può così avere una ricaduta civile: convincere a non ignorare una ferita persistente, senza suggerire a chiunque di avere un tumore.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.