🌐 Motorola contro gli stereotipi: un videogioco per smartphone affianca una guida educativa contro la violenza di genere. Con Telefono Rosa e Polizia di Stato, il progetto porta al centro linguaggio, consenso e responsabilità collettiva.

La prevenzione entra nello schermo

I mostri lanciano giudizi e frasi discriminatorie. Chi gioca li affronta e li trasforma in fiori. È la rappresentazione scelta da Motorola per «Non sono solo parole. Semina rispetto, un fiore alla volta», progetto educativo presentato il 18 novembre 2026 allo Spazio Lenovo di Milano, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L’iniziativa mette insieme un videogioco mobile, una guida pratica e un percorso di sensibilizzazione sviluppato con Telefono Rosa e Polizia di Stato. A promuoverla è Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Il punto di partenza dichiarato è il linguaggio quotidiano: riconoscere le espressioni che svalutano una persona o presentano il controllo come una forma di affetto.

La scelta del gioco serve, nelle intenzioni dell’azienda, a raggiungere ragazze e ragazzi attraverso uno strumento familiare. Non viene presentato come una risposta autosufficiente alla violenza: l’esperienza interattiva introduce il tema, mentre la guida e il contributo dei partner offrono uno spazio di approfondimento sui comportamenti e sulle possibilità di chiedere aiuto.

Tre livelli, dall’infanzia all’ufficio

Il videogioco è realizzato in pixel art, con una grafica che richiama i giochi del passato, ed è ottimizzato per lo smartphone. La protagonista attraversa tre livelli di difficoltà crescente, associati all’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta. Gli ambienti riprendono luoghi della vita ordinaria: il parco giochi, la scuola e l’ufficio.

Gli avversari scagliano contro di lei stereotipi ed espressioni denigratorie. Quando vengono sconfitti, diventano fiori e i messaggi negativi lasciano posto a parole di rispetto. La trasformazione rende visibile il passaggio al centro della campagna: individuare un’espressione svalutante e sostituirla con un modo diverso di rivolgersi agli altri.

C’è una distinzione importante nella costruzione del racconto: il cambiamento non viene affidato soltanto a chi subisce. La protagonista rappresenta la persona esposta ai giudizi; a intervenire è la comunità dei giocatori, senza differenze tra ragazze e ragazzi. La responsabilità proposta dal progetto è quindi condivisa, anziché attribuita esclusivamente alle donne.

Un giardino digitale costruito insieme

I fiori raccolti compongono un giardino personale. La condivisione del punteggio e l’invito ad altre persone ampliano questa dimensione: i giardini dei partecipanti confluiscono in un giardino digitale collettivo. È il dispositivo con cui Motorola collega la singola partita alla partecipazione comune, usando le dinamiche del gioco per veicolare il messaggio educativo.

L’accesso avviene dalla pagina dedicata sul sito italiano Motorola. Alla componente ludica si affianca una guida scaricabile, disponibile nell’area aziendale sulla responsabilità sociale. Il materiale affronta l’impatto delle parole, l’ascolto, il consenso e il confine tra affetto e controllo, indicando anche riferimenti utili per cercare sostegno.

La guida costituisce il passaggio dall’immagine dei mostri alle relazioni reali. Il suo obiettivo dichiarato è aiutare a distinguere espressioni rispettose da modalità manipolatorie e riconoscere segnali di pericolo. Il punteggio resta una meccanica di partecipazione: non equivale a una valutazione della propria relazione né sostituisce il confronto con persone competenti.

I numeri richiedono un perimetro preciso

La campagna richiama l’indagine Istat del 2025. Il dato del 31,9%, spesso riassunto con «una donna su tre», riguarda le cittadine italiane tra 16 e 75 anni che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, a partire dai 16 anni. Le stime preliminari corrispondono a circa 6 milioni e 400mila donne.

Non è dunque una misura delle violenze avvenute soltanto nel 2025, né un dato da estendere senza precisazioni a tutte le donne residenti in Italia. La distinzione conta anche per leggere correttamente la campagna: il numero descrive esperienze di violenza fisica o sessuale, non misura direttamente la diffusione delle frasi tossiche rappresentate nel gioco.

Sul versante degli adolescenti, il progetto cita la Survey TEEN 2024 di Fondazione Libellula, che ha coinvolto quasi 1.600 giovani. Alla ricerca viene ricondotta l’indicazione secondo cui un adolescente su cinque fatica a riconoscere gli abusi nelle relazioni. È questo il problema educativo sul quale l’iniziativa dichiara di voler intervenire.

Dalle campagne precedenti alle scuole

Il percorso aziendale comprende «Responsible Jersey», che nel 2023 ha utilizzato lo spazio sponsor sulle maglie dell’AC Monza per messaggi contro la violenza di genere. Nel 2024 è seguito «NonMiViolare», dedicato alla violenza digitale e alla diffusione non consensuale di immagini intime. Motorola riferisce per quella campagna la distribuzione di oltre 70mila guide informative.

Per il nuovo progetto sono annunciati il coinvolgimento di creator e società sportive partner, sessioni formative negli istituti scolastici e una presentazione istituzionale a Roma. Tra le tappe indicate figura anche la Milan Games Week. Si tratta di un programma di attivazioni: non di risultati già misurati sull’efficacia educativa del videogioco.

L’azienda annuncia inoltre per marzo 2027 un giardino reale in uno spazio verde del Comune di Milano, destinato a riprendere la metafora digitale. Per chi cerca sostegno, il servizio pubblico antiviolenza e antistalking 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate; in caso di pericolo immediato, il numero di emergenza è il 112.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.