🌐 Peter Buffett, Jennifer Gates, Megan Ellison e Ginevra Elkann: quattro storie tra musica, medicina e cinema. Percorsi diversi dall’attività di famiglia, che non equivalgono a una rinuncia al patrimonio.

Un’altra professione, non necessariamente un addio

Un pianoforte al posto degli investimenti, la pediatria invece del software, i film anziché l’industria automobilistica. Le storie di Peter Buffett, Jennifer Gates, Megan Ellison e Ginevra Elkann incrinano un’immagine familiare: quella del discendente destinato a ripetere il mestiere che ha reso celebre il cognome. I loro percorsi documentano scelte professionali differenti, non un’identica rottura con le origini. E soprattutto non autorizzano a confondere il lavoro scelto con il destino del patrimonio familiare.

È questa la distinzione decisiva. Essere eredi e diventare successori non sono la stessa cosa: qui la parola erede indica l’appartenenza a una famiglia, non certifica un trasferimento patrimoniale. Una carriera diversa non dimostra, da sola, che qualcuno abbia rinunciato a beni, partecipazioni o sostegno. Per leggere queste vicende occorre quindi separare tre piani: il legame familiare, l’attività professionale e le decisioni sull’eredità.

Peter Buffett, una firma nella musica

Peter Buffett, figlio di Warren, ha raccontato in un’intervista che l’ingresso nell’attività paterna avrebbe avuto senso soltanto se l’avesse amata davvero. Non era così: scelse la musica. È una motivazione attribuita direttamente a lui, non la ricostruzione di un conflitto domestico. Nel suo racconto, il criterio non era dimostrare qualcosa contro il padre, ma individuare un lavoro da desiderare per sé. La distanza dagli investimenti prende così una forma concreta, professionale.

La sua biografia artistica colloca l’avvio del lavoro musicale nei primi anni Ottanta a San Francisco, tra registrazioni, produzioni per altri artisti e composizioni pubblicitarie. Nel 1987 pubblicò The Waiting, primo album per Narada Productions. Sono passaggi che aiutano a non ridurre la sua storia all’etichetta di figlio di un investitore: prima delle riflessioni pubbliche sull’autonomia, ci sono attività, collaborazioni e dischi riconoscibili.

Tra i lavori documentati figura la musica della sequenza della danza del fuoco in Balla coi lupi. La precisione conta: un contributo a una scena non equivale alla firma dell’intera colonna sonora. Successivamente Buffett compose per la miniserie 500 Nations. Il suo percorso permette dunque di parlare di una carriera musicale effettiva, senza trasformarla nella favola di una vita priva di vantaggi iniziali o nella prova di una rinuncia ereditaria.

Jennifer Gates, il percorso verificabile della medicina

Per Jennifer Gates, figlia di Bill Gates e Melinda French Gates, la strada alternativa passa dalla medicina. Nel maggio 2024 ha conseguito il titolo alla Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a New York. La laurea è un traguardo datato, non una novità di queste settimane: citarla correttamente evita di presentare come appena avvenuto un passaggio che appartiene ormai alla sua formazione precedente.

Il riscontro istituzionale disponibile oggi aggiunge un elemento più significativo del solo annuncio della laurea. Il profilo Mount Sinai la identifica come Jennifer K Gates, MD e la colloca nel percorso di formazione in pediatria. Questo documenta la continuità della scelta medica. Non consente invece di attribuirle incarichi apicali, responsabilità cliniche specifiche o specializzazioni già completate che il profilo non certifica.

Nella sua biografia trova spazio anche l’equitazione: un documento della USET Foundation registra la laurea a Stanford nel 2018 e il successivo percorso di studi medici. Le due attività mostrano quanto sarebbe riduttivo descriverla soltanto come una possibile continuatrice dell’impresa paterna. Non dimostrano però un rifiuto della tecnologia né spiegano, da sole, tutte le ragioni della sua scelta professionale.

Megan Ellison, dal cognome tecnologico ai film

Megan Ellison, figlia del cofondatore di Oracle Larry Ellison, offre una variante diversa: scegliere un altro settore può significare anche costruire un’impresa propria. Nel suo caso il terreno è il cinema. Non è dunque una storia di allontanamento dall’imprenditoria in quanto tale, ma di spostamento dall’universo tecnologico associato alla famiglia verso la produzione culturale e l’intrattenimento. La differenza riguarda il campo di attività, non la scomparsa del cognome.

Annapurna indica il 2011 come anno della propria nascita, per iniziativa di Megan Ellison, inizialmente come società di produzione cinematografica. Il profilo aziendale descrive poi l’estensione a videogiochi, televisione, animazione e teatro. Un’altra strada può quindi diventare un’altra azienda: questa vicenda non va sovrapposta a quella di chi sceglie una professione clinica o una carriera da musicista, perché attività e responsabilità sono differenti.

Ginevra Elkann, il lavoro dietro la macchina da presa

In Italia, Ginevra Elkann, nipote di Gianni Agnelli, ha costruito un percorso nella produzione e nella regia cinematografica. Il legame con la dinastia industriale resta parte della sua biografia, ma non descrive il contenuto del suo mestiere. A documentarlo sono i film e le presentazioni pubbliche delle opere: elementi più precisi della formula generica dell’ereditiera che si dedica all’arte.

Il suo esordio nel lungometraggio, Magari, aprì il Festival di Locarno nel 2019. Il MoMA lo presentò nello stesso anno come debutto alla regia di una produttrice già attiva, ricordando anche l’esperienza con Bernardo Bertolucci in L’assedio. Non un singolo passaggio sul tappeto rosso, dunque, ma tappe professionali identificabili. Nel programma del Geneva International Film Festival del 2023 compare inoltre Te l’avevo detto, diretto da Ginevra Elkann, presentato in prima svizzera.

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