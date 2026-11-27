🌐 Donne a Gaza, maternità e sopravvivenza al centro della ricerca di Amnesty International: 135 pagine sulle conseguenze di attacchi, fame e sfollamenti. L’organizzazione chiede indagini anche sulle misure che ostacolano le nascite; Israele contesta le conclusioni.

La guerra nella vita delle donne

Partorire senza cure adeguate, cercare cibo mentre si soffre la fame, crescere figli dopo aver perso casa e familiari. È su questa sovrapposizione di violenze e privazioni che Amnesty International concentra il rapporto pubblicato il 25 novembre 2026 sulle donne e le ragazze della Striscia di Gaza. L’organizzazione sostiene che i danni documentati siano parte integrante del genocidio che attribuisce a Israele, e che siano proseguiti anche dopo il cessate il fuoco dell’ottobre 2025.

Il documento, intitolato Nessuna condizione per vivere, dedica 135 pagine alle conseguenze degli attacchi, degli sfollamenti, della fame e della perdita dell’assistenza sanitaria. La tesi centrale è che questi danni non vadano letti separatamente: si accumulano, aggravando disuguaglianze preesistenti e responsabilità di cura, fino a compromettere anche la possibilità di decidere della propria gravidanza e del proprio futuro riproduttivo.

Che cosa documentano le 228 interviste

La ricerca copre il periodo dal 7 ottobre 2023 al 1° ottobre 2026. Si basa su 228 interviste approfondite condotte a distanza con l’assistenza di un collaboratore sul campo: oltre 120 riguardano esperienze dirette di donne e ragazze, mentre le altre coinvolgono uomini, personale sanitario e operatori di organizzazioni umanitarie e delle Nazioni Unite.

Alle testimonianze sono affiancati fotografie e video verificati, referti medici, immagini satellitari e documentazione palestinese, israeliana e internazionale. Hanno contribuito alla revisione anche specialisti indipendenti in ostetricia e ginecologia e in diritto. Secondo i dati del ministero della Salute di Gaza esaminati da Amnesty, nel periodo studiato sono state uccise 22.331 donne e ragazze, su 74.237 persone palestinesi: il 30,1 per cento. Sono cifre riferite alla chiusura della ricerca, non un bilancio aggiornato al giorno della pubblicazione.

Maternità negli ospedali sotto pressione

Il rapporto descrive strutture sovraffollate, donne costrette a partorire condividendo letti o sul pavimento e neonati che condividono apparecchiature salvavita. Operatrici e operatori sanitari raccontano cesarei eseguiti senza elettricità, anestesia efficace o strumenti adeguatamente sterilizzati durante gli assedi. Si tratta di condizioni e testimonianze ricostruite dall’organizzazione, che collega il deterioramento dell’assistenza anche alle restrizioni su medicinali, attrezzature e carburante.

Una delle storie pubblicate è quella di Sondos al-Kurd. Nel suo racconto, il 22 ottobre 2023 un attacco colpì l’edificio dove si trovava, uccidendo la figlia Habiba, di tre anni, e sua sorella. Incinta all’ottavo mese, venne estratta dalle macerie e sottoposta a un cesareo d’urgenza. La neonata rimase nell’incubatrice dell’ospedale al-Shifa, mentre lei dovette lasciare la struttura.

La bambina fu evacuata in Egitto. Nella testimonianza raccolta il 22 aprile 2026, Sondos precisa di averla potuta finalmente vedere il 30 marzo 2026, dopo oltre due anni di separazione. Racconta i mesi trascorsi cercando informazioni, le telefonate per rintracciarla e il timore che, una volta tornata, la figlia non l’avrebbe riconosciuta.

Sfollamenti, fame e perdita della protezione

La perdita della casa attraversa anche la salute e la sicurezza personale. Amnesty descrive rifugi sovraffollati, mancanza di riservatezza e difficoltà nel reperire prodotti per l’igiene mestruale e per i bambini. Per donne incinte, neomamme, anziane e persone con disabilità, gli spostamenti ripetuti comportano ostacoli ulteriori. Il rapporto segnala inoltre che lo smantellamento delle reti di protezione espone donne e ragazze a sfruttamento, violenza e matrimoni forzati o precoci.

La segretaria generale Agnès Callamard sostiene che queste conseguenze non siano accessorie, ma strutturali rispetto alle violazioni denunciate. La ricerca descrive donne che, dopo la morte o la scomparsa dei familiari, devono sostenere da sole i nuclei domestici. Cercare alimenti, assistere persone ferite e proteggere i figli diventano responsabilità simultanee, affrontate mentre continuano lutti e spostamenti.

Nascite impedite: la richiesta di indagare

Un capitolo riguarda la distruzione dei servizi per la fertilità. Amnesty riferisce che le cliniche non offrono più fecondazione assistita e che migliaia di embrioni, ovociti e campioni di sperma conservati sono andati distrutti. Le restrizioni ai viaggi, secondo il rapporto, hanno inoltre impedito di fatto l’accesso ai trattamenti fuori dalla Striscia, mentre traumi e paura hanno spinto alcune donne ad abbandonare il progetto di avere figli.

L’organizzazione chiede di indagare anche sull’imposizione di misure intese a impedire le nascite all’interno del gruppo, prevista dall’articolo II(d) della Convenzione sul genocidio. Ma esplicita un limite: non può concludere categoricamente che sia dimostrato l’intento specifico richiesto per questo ulteriore atto. La richiesta di accertamento non equivale dunque a una responsabilità giudiziaria già stabilita; anche la qualificazione generale di genocidio resta qui attribuita ad Amnesty.

La contestazione israeliana e le voci raccolte

Il COGAT, organismo del ministero della Difesa israeliano competente per gli affari civili nei territori palestinesi, ha contestato le conclusioni, accusando Amnesty di riprendere narrazioni false di Hamas. Ha dichiarato che dal cessate il fuoco sono entrate a Gaza oltre 27.000 tonnellate di medicinali e attrezzature sanitarie e che risultano operativi 35 ospedali, comprese strutture per la salute femminile e la fertilità. Sono dati e affermazioni dell’autorità israeliana.

Amnesty chiede agli Stati di interrompere i trasferimenti di armi a Israele, adottare sanzioni mirate e sostenere l’accertamento delle responsabilità individuali. Accanto alla ricerca, l’organizzazione ha raccolto 16 testimonianze in una mostra interattiva, accompagnata dalle opere dell’artista palestinese Ranin Alzeriei. Ogni dipinto è stato realizzato in risposta a una specifica storia raccontata dalle donne.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.