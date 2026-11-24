🌐 Nel documentario Chiara, disponibile dal 23 novembre su Netflix, Ferragni ripercorre la separazione da Fedez: dagli screenshot alle tensioni durante il caso pandoro. Una ricostruzione personale, distinta dai fatti accertati.

Gli screenshot e la richiesta di lasciare casa

La scoperta di alcuni screenshot sul telefono, la richiesta di lasciare casa e poi la fine definitiva del rapporto. Chiara Ferragni torna sulla separazione da Fedez e ne offre una ricostruzione che distingue due momenti: sarebbe stata lei ad allontanarlo dall’abitazione, mentre successivamente sarebbe stato il rapper a interrompere il matrimonio. È uno dei passaggi del documentario Chiara, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026.

Secondo il suo racconto, negli screenshot compariva un messaggio di una donna che diceva di non essersela sentita di fare qualcosa. Ferragni sostiene di averlo interpretato come il riferimento a una relazione; l’ex marito, nella versione da lei riportata, avrebbe fornito una spiegazione diversa. Il contenuto viene raccontato dall’imprenditrice: non costituisce, da solo, una verifica indipendente delle circostanze o dell’interpretazione proposta.

Ferragni afferma di essere stata a lungo convinta che la notorietà della coppia rendesse improbabile nascondere un tradimento. Nel film sostiene invece di aver scoperto una realtà sentimentale diversa da quella che immaginava. Sono dichiarazioni sulla propria esperienza matrimoniale, che il documentario presenta attraverso il suo punto di vista e le testimonianze delle persone intervistate.

Sanremo e la distanza tra immagine pubblica e vita privata

Un altro passaggio riguarda il Festival di Sanremo 2023 e il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Ferragni descrive quell’episodio come un momento in cui il disagio vissuto nella coppia diventò visibile anche all’esterno. Racconta di essersi sentita esposta e non rispettata, mentre sul palco stava affrontando un’esperienza professionale di grande rilievo per lei.

La difficoltà di separarsi, spiega, era legata anche al desiderio di tenere unita la famiglia. Nel suo racconto, dopo il Festival seguì un periodo di crisi, ma senza la forza di chiudere subito. Il significato attribuito a Sanremo è una sua lettura retrospettiva, non la dimostrazione che un singolo episodio abbia determinato da solo la rottura.

Nel film Ferragni parla inoltre di gelosia e di aspetti dolorosi tenuti lontani dai social. Spiega di aver interpretato inizialmente alcuni comportamenti come espressioni di un amore passionale, per poi rileggerli in modo diverso. La distanza che descrive è quella fra una coppia mostrata a milioni di persone e dinamiche private che, sostiene, non venivano rese pubbliche.

Il caso pandoro, i compensi e il video di scuse

Il documentario torna al dicembre 2023, quando il caso pandoro investì la sua attività e la sua immagine. Ferragni racconta di aver chiesto al marito sostegno, prevedendo un periodo difficile. Nella sua ricostruzione, proprio allora riemersero tensioni già presenti, anche sul denaro e sulla trasparenza dei compensi professionali all’interno della coppia.

L’imprenditrice dice di aver comunicato a Fedez cifre inferiori a quelle effettivamente percepite, perché ne avvertiva la competitività. È il modo in cui oggi descrive il rapporto fra successo personale e vita matrimoniale: sostiene di essersi ridimensionata per non alimentare contrasti. Il racconto riguarda la percezione dei rispettivi ruoli, senza fornire una ricostruzione contabile dei guadagni.

Ferragni rilegge anche il video di scuse nel quale aveva parlato di un errore di comunicazione. Afferma che il testo fosse stato preparato insieme a Fedez e a un consulente di pubbliche relazioni. Oggi giudica quella scelta comunicativa sbagliata: un’ammissione che nel film accompagna il racconto della crisi, anziché essere presentata come spiegazione sufficiente di tutto ciò che seguì.

L’ex manager e le relazioni successive

Accanto al matrimonio, trova spazio il rapporto con lo storico manager Fabio Maria Damato. Ferragni sostiene che la sua influenza si fosse estesa troppo alla sfera privata e riconosce di avergli affidato un potere eccessivo sulle proprie decisioni. Collega questa riflessione alla contraddizione fra il messaggio di autonomia femminile sostenuto pubblicamente e la dipendenza che dice di aver vissuto.

Il racconto prosegue oltre la separazione. Parlando di Giovanni Tronchetti Provera, Ferragni descrive un inizio positivo e un successivo disagio rispetto all’ambiente che lo circondava. Precisa però che non le sarebbero stati imposti divieti espliciti: sarebbe stata lei a limitarsi, cercando approvazione. Il giudizio sul contesto resta una valutazione personale, non una ricostruzione condivisa da tutti i protagonisti.

Quanto ad Achille Lauro, Ferragni ha definito il loro rapporto un’amicizia. Nel documentario parla anche dell’attuale compagno José Hernandez e della maggiore semplicità che dice di aver trovato nella nuova relazione. Questi passaggi appartengono alla fase successiva al matrimonio e non vengono indicati come elementi capaci di provare le responsabilità nella separazione.

Le parole precedenti di Fedez e il divorzio

Una precedente versione pubblica del rapper risale a un intervento a Pulp Podcast, riportato il 10 luglio 2026. Fedez aveva detto di aver amato Ferragni commettendo molti errori e descritto la separazione come diventata necessaria dopo una serie di avvenimenti. Quelle parole precedono il documentario e non possono essere considerate una risposta alle dichiarazioni diffuse con la sua uscita.

Sul piano formale, la separazione era stata pronunciata nel dicembre 2024. Nel luglio 2025 è stata resa nota la sentenza di divorzio congiunto del Tribunale di Milano. L’accordo prevede l’affidamento dei due figli a entrambi i genitori, con una frequentazione quasi paritetica.

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