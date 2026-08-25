Elodie a Ibiza con Franceska Nuredini: estate tra party e glamour

🌐 Elodie si gode Ibiza insieme a Franceska Nuredini e agli amici: tra piscina, tramonti, serate nei club e look audaci, la cantante racconta sui social una vacanza all’insegna della libertà e della complicità.

Elodie, l’estate continua a Ibiza

Per Elodie l’estate 2026 ha il ritmo delle Baleari. La cantante ha aperto sui social il suo album delle vacanze e ha condiviso una lunga sequenza di fotografie scattate durante i giorni trascorsi a Ibiza, tra mare, piscina, tramonti e serate nei locali.

Nessuna didascalia particolarmente elaborata. A parlare sono soprattutto le immagini, che alternano fotografie curate e momenti più spontanei.

Il risultato è un piccolo diario di viaggio nel quale convivono vita privata, moda, amicizie e divertimento.

Accanto a Elodie compare più volte Franceska Nuredini, con la quale la cantante vive ormai pubblicamente la propria relazione. Le due si mostrano insieme in diversi momenti della vacanza, dagli scatti allo specchio prima di uscire alle fotografie durante le serate.

Ibiza con Franceska Nuredini, tra complicità e amici

Il viaggio non è però una fuga romantica vissuta soltanto in due.

Nel carosello pubblicato da Elodie, Franceska è spesso insieme alla cantante e a un gruppo di amici, in un’atmosfera decisamente informale. Una delle fotografie le ritrae illuminate dalle luci di un locale, mentre in un’altra compare una foto di gruppo scattata davanti a un autobus.

La dimensione collettiva è una parte importante del racconto.

Ibiza viene mostrata non soltanto come destinazione glamour, ma come luogo nel quale trascorrere intere giornate in compagnia, alternando momenti di relax a notti decisamente più movimentate.

E tra una fotografia posata e una più spontanea emerge soprattutto la complicità tra Elodie e Franceska.

Dal Milano Pride a Ibiza: una relazione sempre più pubblica

La presenza di Franceska accanto a Elodie non rappresenta più una sorpresa.

Dopo mesi di indiscrezioni, il loro legame è diventato pubblico anche attraverso alcune apparizioni e immagini condivise, fino al bacio mostrato al Milano Pride.

Da quel momento la relazione ha progressivamente conquistato maggiore spazio nella narrazione pubblica della cantante.

La vacanza a Ibiza aggiunge quindi un nuovo capitolo a una storia che, almeno sui social, viene raccontata con naturalezza.

Non ci sono dichiarazioni solenni né grandi annunci. Ci sono soprattutto fotografie di quotidianità, viaggi, serate e momenti condivisi.

È una modalità ormai tipica della comunicazione delle celebrity: lasciare che siano le immagini a suggerire il racconto, senza necessariamente accompagnarle con lunghe spiegazioni.

I look di Elodie conquistano anche Ibiza

Il viaggio è anche un vero e proprio diario fashion.

Durante il giorno Elodie sceglie outfit più rilassati, tra bikini e abiti leggeri. In una delle immagini indossa un lungo vestito viola, immersa nel verde, mentre in piscina il look è decisamente quello di una vacanza estiva.

Quando arriva la sera, però, il registro cambia.

La cantante punta su minidress, trasparenze, abiti aderenti e dettagli luminosi, confermando uno stile che negli ultimi anni è diventato parte integrante della sua immagine pubblica.

Tra gli outfit più scenografici spicca un abito dorato caratterizzato da lunghe frange, scelto per una delle serate sull’isola.

Un look costruito per muoversi sotto le luci di un club e catturare l’attenzione, ma perfettamente coerente con l’atmosfera di Ibiza.

Non solo pose perfette: il lato più spontaneo della vacanza

Una delle caratteristiche più interessanti del carosello è però proprio il contrasto tra glamour e normalità.

Accanto alle immagini patinate compaiono fotografie che sembrano provenire direttamente dalla vita quotidiana della vacanza.

Una stanza ancora in disordine, gli amici fotografati in automobile, gli scatti davanti allo specchio e persino alcune immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza di un locale contribuiscono a rendere il racconto meno costruito.

È quasi un album privato diventato pubblico.

La scelta di mescolare fotografie professionali e immagini più casuali permette infatti di restituire una Ibiza diversa da quella delle sole campagne pubblicitarie e delle cartoline di lusso.

La vacanza appare vissuta prima ancora che fotografata.

La Ibiza delle giornate in piscina

Il mare è naturalmente uno dei protagonisti del viaggio.

Ma nelle immagini condivise dalla cantante c’è spazio soprattutto per quella dimensione tipica delle vacanze alle Baleari fatta di piscine, sole e giornate senza orari rigidi.

Le fotografie mostrano momenti di relax alternati alla preparazione per la sera.

È una scansione quasi rituale: il giorno trascorso tra acqua e panorami, il tramonto che segna il passaggio alla notte e poi gli outfit scelti per uscire.

Un ritmo che sembra essere esattamente quello cercato da Elodie per questa pausa estiva.

Il tramonto e il volto più romantico dell’isola

Tra party e locali, Ibiza conserva anche il suo lato più suggestivo.

Nel carosello non manca infatti il tramonto sul mare, con il sole che appare come una sottile falce luminosa dietro le rocce.

È uno dei pochi momenti nei quali il racconto rallenta.

Dopo le immagini dei club, degli amici e dei look, il paesaggio diventa protagonista e restituisce un’atmosfera completamente diversa.

La stessa isola che di notte vive di musica e feste mostra così il suo volto più tranquillo.

Una vacanza raccontata senza troppe parole

La scelta di Elodie di non accompagnare il carosello con una lunga spiegazione sembra quasi essere parte del messaggio.

Non servono molte parole quando sono le immagini a raccontare il viaggio.

Il carosello diventa così una successione di frammenti: un outfit, una fotografia con gli amici, una serata, un momento davanti allo specchio, una piscina, un tramonto, una scena rubata.

Non c’è una vera trama lineare.

Ed è proprio questa apparente casualità a renderlo simile a un album fotografico personale.

Elodie, tra musica, moda e vita privata

La cantante ha costruito negli anni un’immagine pubblica nella quale musica e moda sono strettamente legate.

I suoi look sono spesso parte integrante delle sue apparizioni pubbliche e dei suoi progetti artistici, mentre sui social la dimensione fashion continua a convivere con quella più personale.

Le fotografie di Ibiza confermano questa doppia anima.

Da una parte c’è la popstar, con abiti studiati e scenografici. Dall’altra c’è Elodie in vacanza, circondata dagli amici, davanti allo specchio o alle prese con immagini decisamente meno patinate.

Questa alternanza contribuisce a rendere il racconto più riconoscibile e vicino al linguaggio dei social contemporanei.

Un’estate tra libertà e complicità

Il viaggio a Ibiza sembra quindi riassumere perfettamente l’estate raccontata da Elodie: mare, musica, amicizie, moda e una relazione vissuta senza più nascondersi.

Franceska Nuredini occupa uno spazio importante nelle fotografie, ma il racconto non è costruito esclusivamente sulla coppia.

La vera protagonista è l’atmosfera della vacanza: le giornate che scorrono lente, le preparazioni prima di uscire, le notti nei club, gli amici sempre presenti e quei momenti nei quali l’isola torna silenziosa davanti al tramonto.

Il risultato è un album che alterna sensualità e ironia, glamour e spontaneità.

E soprattutto racconta un’Elodie lontana dal palco, apparentemente intenzionata a godersi Ibiza senza rinunciare a quello stile che è ormai diventato una delle sue firme più riconoscibili.