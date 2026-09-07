Donald Trump cambia look: capelli castani, addio al biondo

🌐 Donald Trump cambia look e sorprende tutti: il presidente degli Stati Uniti è apparso con i capelli molto più scuri, in una tonalità che sembra virare decisamente verso il castano. Una trasformazione inattesa che ha riacceso l’attenzione sulla sua immagine più riconoscibile.

Donald Trump ha cambiato look. E, questa volta, a finire sotto i riflettori non sono state una dichiarazione politica, una decisione della Casa Bianca o una nuova mossa sullo scacchiere internazionale, ma i suoi capelli.

Il presidente degli Stati Uniti è apparso in New Jersey con una chioma sensibilmente più scura rispetto al consueto biondo-dorato che da decenni accompagna la sua immagine pubblica. Una tonalità che, osservando le fotografie più recenti, sembra avvicinarsi al castano, modificando in maniera evidente uno degli elementi estetici più immediatamente associati a Trump.

La trasformazione è stata notata venerdì 4 settembre, quando Trump è arrivato nei pressi di Morristown, in New Jersey, prima di dirigersi verso il suo golf club di Bedminster. Le immagini hanno rapidamente alimentato commenti e reazioni online, proprio perché il presidente ha mantenuto per anni una pettinatura estremamente riconoscibile e raramente ha apportato cambiamenti così evidenti.

Donald Trump e il nuovo look castano

A colpire non è soltanto il colore. La chioma appare anche meno chiara e meno dorata del solito, con una tonalità più scura che cambia sensibilmente l’effetto complessivo del volto.

Non è ancora possibile stabilire se si tratti di una scelta cromatica destinata a durare oppure di una modifica temporanea. Il presidente, infatti, non ha fornito una spiegazione ufficiale sul nuovo aspetto e le immagini successive non consentono di verificare con certezza se il colore sia rimasto invariato.

Il giorno successivo Trump è stato fotografato mentre giocava a golf indossando il consueto cappellino rosso MAGA, che copriva gran parte dei capelli. Un dettaglio apparentemente secondario, ma sufficiente a lasciare aperta la domanda: il castano è davvero il nuovo colore scelto dal presidente oppure si è trattato di un’apparizione isolata?

Per ora, la risposta non c’è.

Una tonalità che cambia la percezione del volto

Il motivo per cui la trasformazione ha avuto una risonanza così immediata è semplice: nel caso di Trump, i capelli fanno parte dell’identità visiva del personaggio politico.

Il particolare ciuffo, il volume, la pettinatura laterale e soprattutto la tonalità biondo-dorata sono diventati nel corso degli anni una sorta di marchio personale. Sono elementi riconoscibili anche a distanza, nelle fotografie ufficiali, nei video delle conferenze stampa e nelle immagini delle campagne elettorali.

Cambiare colore significa quindi modificare, almeno in parte, una silhouette che il pubblico americano e internazionale associa immediatamente al presidente.

Il passaggio al castano produce un effetto sorprendentemente diverso. La tonalità più scura rende il look meno acceso e più sobrio, pur lasciando intatta la caratteristica struttura della pettinatura.

Perché tutti stanno parlando dei capelli di Trump

Il nuovo look è diventato rapidamente un fenomeno sui social network. Le fotografie hanno generato commenti, battute, confronti e ipotesi di ogni tipo, dimostrando ancora una volta quanto l’aspetto fisico di Trump riesca a catalizzare l’attenzione pubblica.

Non è una novità. La capigliatura del presidente è stata osservata e discussa praticamente per tutta la sua carriera politica.

Il punto interessante, però, è che questa volta non si parla semplicemente di una pettinatura diversa. È il colore a essere cambiato, o almeno ad apparire profondamente diverso nelle immagini più recenti.

Ed è proprio questo elemento ad aver sorpreso maggiormente il pubblico.

Per una figura politica abituata a costruire una presenza pubblica fortemente riconoscibile, anche un dettaglio apparentemente marginale può trasformarsi in una notizia. Nel caso di Trump, il confine tra immagine personale e comunicazione politica è da sempre particolarmente sottile.

Dal biondo al castano: una trasformazione tutt’altro che banale

Il biondo di Trump non è semplicemente un colore di capelli. È diventato negli anni una componente della sua iconografia politica.

Durante le campagne elettorali, nelle apparizioni televisive e nei grandi eventi internazionali, il ciuffo biondo è rimasto sostanzialmente invariato. Anche quando il presidente ha modificato abiti, tono comunicativo o stile della campagna, quella caratteristica è rimasta una costante.

Nel tempo, naturalmente, la tonalità è cambiata. Le immagini degli ultimi anni hanno mostrato sfumature differenti, dal biondo più acceso a tonalità progressivamente più chiare e tendenti al bianco. Negli ultimi mesi, inoltre, osservatori e media avevano già notato alcune variazioni nella consistenza e nel colore della chioma.

La comparsa del castano rappresenta però un passaggio più evidente.

E proprio perché Trump non è solito modificare radicalmente il proprio aspetto, il risultato è apparso ancora più sorprendente.

Trump aveva già cambiato pettinatura in passato

Non è la prima volta che la capigliatura del presidente genera interrogativi.

Nel 2019, per esempio, Trump era comparso in pubblico con una pettinatura più corta e tirata all’indietro, alimentando per qualche ora l’idea che potesse aver deciso di abbandonare il suo classico stile. Il cambiamento, però, si era rivelato di breve durata e il presidente era rapidamente tornato al look abituale.

Negli anni non sono mancati nemmeno i commenti sulla natura della sua acconciatura. Trump ha più volte respinto l’idea di indossare una parrucca e, proprio nei giorni precedenti alla comparsa con i capelli più scuri, era tornato sull’argomento raccontando un episodio legato a una giornata particolarmente ventosa durante la campagna elettorale del 2024.

Il tema, dunque, non è nuovo. Ma il cambio di colore riporta la sua chioma al centro della scena proprio mentre Trump continua a essere una delle figure politiche più osservate al mondo.

Il dettaglio che alimenta il mistero

La vera curiosità, adesso, riguarda la durata del cambiamento.

Le fotografie disponibili mostrano con chiarezza una tonalità molto più scura, ma non permettono di stabilire se Trump abbia scelto definitivamente il castano. Il cappello indossato durante il fine settimana ha inoltre impedito di osservare con continuità la nuova colorazione.

Potrebbe trattarsi di una nuova scelta estetica destinata a diventare stabile oppure di un semplice intervento temporaneo. Potrebbe anche essere una variazione dovuta a trattamento, illuminazione, styling o condizioni differenti rispetto alle precedenti apparizioni.

Al momento, quindi, parlare di una trasformazione permanente sarebbe prematuro.

Quello che è certo è che il nuovo aspetto ha prodotto un effetto immediato: per qualche ora, una delle caratteristiche più familiari di Donald Trump è diventata improvvisamente diversa.

Una nuova immagine per il presidente?

Al di là delle battute e delle reazioni sui social, il caso offre anche un piccolo spaccato del modo in cui funziona la comunicazione politica contemporanea.

Nell’epoca delle immagini diffuse in tempo reale, un cambiamento estetico può diventare virale nel giro di poche ore. Non serve un discorso ufficiale né una conferenza stampa: basta una fotografia scattata all’arrivo di un aereo.

Trump, più di molti altri politici, conosce da sempre il potere dell’immagine. Il suo stile, l’abbigliamento, il modo di parlare e persino la pettinatura hanno contribuito a costruire un personaggio pubblico immediatamente identificabile.

Per questo il passaggio dal biondo al castano non è stato percepito semplicemente come una scelta di colore.

È sembrato, agli occhi del pubblico, un piccolo cambio di identità visiva.

Resta ora da vedere se il presidente manterrà questa tonalità nelle prossime apparizioni pubbliche. Se il castano dovesse diventare il nuovo look ufficiale, il cambiamento potrebbe assumere una dimensione ancora più significativa. Se invece Trump tornerà rapidamente al suo tradizionale biondo, l’episodio resterà come una delle più curiose parentesi estetiche della sua lunga carriera pubblica.

Per il momento, una cosa è certa: Donald Trump ha sorpreso ancora una volta il pubblico senza bisogno di cambiare una sola parola dei suoi discorsi. È bastato cambiare colore ai capelli